Сторонники «Национального движения» проехали автоколонной в поддержку Ники Мелия

Члены и сторонники «Единого национального движения» проводят акцию для поддержки председателя партии Ники Мелия – сегодня утром они проехали автоколонной от площади Республики в Тбилиси до тюрьмы в городе Рустави, где содержится лидер оппозиции.

По словам протестующих, цель сегодняшней акции – подбодрить Нику Мелия и выразить протест против его незаконного задержания, – пишет «Новости-Грузия».

Лидеры ЕНД вновь заявили, что Мелия не собирается вносить залог для того, чтобы его отпустили из тюрьмы и они требуют его безоговорочного освобождения.

По словам одного из лидеров партии Заала Удумашвили, самый простой способ освободить Мелия – отмена прокуратурой меры пресечения в виде выплаты залога.

«К сожалению, власть не делает этого шага, и сейчас мы говорим о принятии закона об амнистии, но этот закон тоже очень опасен.

Мы не участвуем в обсуждении и разработке этого закона, потому что наша позиция такова, что до тех пор, пока не выйдет Ника Мелия, мы не будем говорить ни о каком соглашении с властями. Бой будет продолжаться до конца.

Мелия никогда не выйдет из тюрьмы с той формулировкой, которую хочет власть, даже под залог», – сказал Удумашвили.

Ранее, во время визита в Тбилиси президента Евросовета Шарля Мишеля, между правительством и оппозицией была достигнута договоренность об освобождении двух человек, которых оппозиция считает политзаключенными.

Согласно обговоренной процедуре, совладелец оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгий Руруа будет освобожден 27 апреля актом помилования президента. Что касается Ники Мелия, то он будет освобожден на основании закона об амнистии, который должен быть принят в ближайшие несколько недель.