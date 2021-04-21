Георгия Руруа помилуют 27 апреля, для Ники Мелия примут амнистию    

Процедуру освобождения из тюрьмы Ники Мелия и Георгия Руруа обсудили накануне вечером представители оппозиции и властей во время рабочего ужина с находящимся в Тбилиси президентом Евросовета Шарля Мишеля.

Согласно достигнутой договоренности, совладелец оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгий Руруа будет освобожден 27 апреля актом помилования президента. Что касается действующего председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия, то он будет освобожден на основании закона об амнистии, который должен быть принят в ближайшие несколько недель, – пишет агентство «Новости-Грузия».

27 апреля оппозиция войдет в парламент, зарегистрирует закон об амнистии, а Георгий Руруа будет помилован, сообщила журналистам представитель оппозиции Саломе Самадашвили.

«После этого мы как можно скорее примем закон об амнистии и, соответственно, если до этого не получится освободить Нику Мелия другими путями, то Мелия будет освобожден по закону об амнистии», — пояснила Саломе Самадашвили.

По словам лидера партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе, закон об амнистии коснется всех, против кого было возбуждено уголовное дело в связи с акциями протеста 20 июня 2019 года возле парламента Грузии. В их число входят Ника Мелия, а также гражданский активист Бесо Тамлиани. Вашадзе подтвердил, что амнистия коснется и тех полицейских, против которых были возбуждены уголовные дела в связи с превышением служебных полномочий во время разгона митинга – в настоящее время такие дела возбуждены против трех полицейских, хотя никто из них не задержан.