Армен Саркисян поблагодарил Саломе Зурабишвили за тёплый приём в ходе его официального визита в Грузию

Президент Армении Армен Саркисян направил благодарственное письмо президенту Грузии Саломе Зурабишвили за тёплый приём в ходе его официального визита в Грузию, а также за конструктивные обсуждения по двусторонним и региональным вопросам.

Как сообщает пресс-служба аппарата президента Армении, Армен Саркисян подчеркнул, что прошедшая в атмосфере полного взаимного доверия и уважения встреча наметила новые пути дальнейшего развития и укрепления сотрудничества между Арменией и Грузией.

«Совершенно согласен, что мы несём ответственность за формирование отношений между грядущими поколениями армянского и грузинского народов.

Рад констатировать, что существуют общие интересы и многообещающее перспективное взаимодействие в сферах новых технологий, образования и науки, инфраструктур, искусственного интеллекта, энергетики, транспорта и в ряде других отраслей.

Уверен, что достигнутые в ходе визита практические и эффективные договорённости ещё более углубят сотрудничество между нашими странами в различных отраслях во благо наших братских народов», – говорится в письме президента Армении.

Армен Саркисян вместе с супругой Нуне Саркисян с официальным визитом посетил Грузию 15-16 апреля. Кроме президента Грузии, он встретился со спикером парламента Арчилом Талаквадзе и Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым. Саркисян также возложил цветы к Мемориалу Героев и посетил армянскую церковь в Тбилиси.