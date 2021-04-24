В Тбилиси прошли похороны 13 человек, погибших в ходе конфликта в Абхазии

В Тбилиси сегодня, 24 апреля, прошли похороны 13 военных и мирных жителей, погибших в ходе вооруженного конфликта в Абхазии в 1992-1993 годах.

Гражданская панихида по погибшим состоялась в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба. Панихиду посетили члены правительства Грузии, а также лидеры оппозиции, рядовые граждане, близкие умерших, информирует агентство «Новости-Грузия».

Останки четырех человек с воинскими почестями были захоронены на братском кладбище в тбилисском районе Дигоми. По просьбе родственников, еще девяти погибших похоронены на других кладбищах, рядом с могилами их предков.

Идентифицировать 13 человек, которые числись без вести пропавшими почти четверть века, удалось в рамках двустороннего грузино-абхазского координационного механизма. При посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) происходит перевозка тел погибших граждан Грузии из самопровозглашенной республики Абхазия на подконтрольную центральным властям территорию. МККК также организует антропологические исследования.

Впервые передача в рамках двустороннего механизма произошла в 2013 году. Благодаря МККК на сегодняшний день уже обнаружены останки 583 человек, пропавших без вести во время боевых действий. Из них опознаны тела 206, а 192 - переданы родственникам. В общей сложности 2 355 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, среди которых есть как военнослужащие, так и гражданские лица.