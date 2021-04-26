СГБ Грузии: оккупация остается самой серьезной угрозой безопасности

Закон об амнистии в отношении фигурантов дел, последовавших за протестами 20-21 июня 2019 года, не коснется статей, связанных с пытками, бесчеловечным обращением, а также других преступлений, определенных международными конвенциями. Об этом заявил один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта», председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.

Амнистия – один из пунктов плана по выходу из политического кризиса, который правящая «Грузинская мечта» и часть оппозиции подписали 19 апреля. Сегодня стороны провели встречу в офисе представительства ЕС в Тбилиси, чтобы обсудить данную инициативу.

«Грузинская мечта» остается верна соглашению, что означает издание акта об амнистии и распространение амнистии на всех лиц и правонарушения, как это и оговорено в соглашении. Если вы спросите, будет ли соблюдаться международный стандарт в отношении статей Конвенции, конечно же, наша позиция по этому поводу однозначно состоит в том, чтобы прописана была конвенционная оговорка. Мы даже договорились по этому поводу…

Здесь речь идет о пытках, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении – все это связано с возможными нарушениями 2-й и 3-й статей Конвенции. Одновременно, если будет установлено, что кто-то мог совершить такое преступление, амнистия его касаться не должна. Конвенционный стандарт будет соблюден, однако, с другой стороны, амнистия будет применяться ко всем и ко всему, о чем написано в тексте соглашения», - сказал Оханашвили.

Он также заверил, что ни политики, ни полицейские не смогут пользоваться привилегиями, и подход ко всем лицам, предположительно совершившим тяжкие преступления, будет одинаковым.