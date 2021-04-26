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СГБ Грузии: оккупация остается самой серьезной угрозой безопасности
В парламенте Грузии прошло рассмотрение годового отчета Службы государственной безопасности (СГБ). Согласно документу, самой главной угрозой для страны продолжает оставаться российская оккупация, пишет портал СОВА.
«Официальная Москва продолжала политику фактической аннексии оккупированных регионов и способствовала процессу отчуждения населения, отделенного оккупационной линией. На месте активно проводились милитаризация и военные учения. На фоне пандемии нового коронавируса фундаментальные права этнических грузин были ограничены еще больше, а их положение ухудшилось», – говорится в документе.
По данным СГБ, в 2020 году подразделения четвертой и седьмой баз Южного военного округа России провели более 120-ти учений. Были зарегистрированы 64 незаконных задержания по факту пересечения де-факто границы по направлению Южной Осетии и 13 незаконных задержаний по направлению Абхазии.
Кроме того, как отмечается в отчете, было выявлено 76 фактов незаконной бордеризации: 16 – в направлении Абхазии, 60 – в направлении Южной Осетии.
Другие новости дня
В Грузии на Пасху вновь ограничат посещение кладбищ
На Пасху в Грузии вновь ограничат посещение кладбищ. Решение принято на заседании Межведомственного координационного совета при правительстве Грузии.
Глава оперативного штаба при совете Георгий Гибрадзе также сообщил, что 3-12 мая в Грузии не будет работать общественный транспорт, а «комендантский час» в пасхальную ночь будет «укорочен» – он будет действовать с 23:00 1 мая до 04:00 2 мая.
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ВИДЕО ИЗ АРХИВА
СБУ обнародовала секретные документы по аварии на Чернобыльской АЭС
Государственный архив Службы безопасности Украины обнародовал секретные документы по катастрофе на Чернобыльской АЭС – в 35 годовщину со дня трагедии 26 апреля 1986 года.
Среди опубликованных документов КГБ – самый первый доклад о взрыве от директора АЭС Виктора Брюханова, передаёт РБК-Украина. Архивные дела свидетельствуют, что аварии на станции случались и раньше. Так, в 1982 году на первом энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Доклад КГБ об этом заканчивается фразой "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках.
В 1983 году руководство в Москве, согласно документам, получило информацию, что Чернобыльская АЭС является одной из самых опасных атомных станций в Советском Союзе из-за отсутствия средств безопасности. В июле 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на станции, пишет РБК.
Президент Украины Владимир Зеленский планировал сегодня посетить так называемую зону отчуждения Чернобыльской АЭС и выступить на церемонии по случаю годовщины катастрофы, которая считается крупнейшей в мире за всю историю атомной энергетики.
Зону отчуждения радиусом в 30 километров эксперты называют небезопасной для проживания людей на тысячи лет вперёд.
Минувшей ночью десятки людей собирались на памятную акцию в расположенной вблизи аварийной АЭС Припяти, называемой покинутым городом-призраком. Собравшиеся зажгли свечи в знак траура по погибшим. Напрямую связанной со взрывом на четвёртом реакторе Чернобыльской АЭС считается гибель порядка 30 человек. Смерть ещё тысяч людей в последующие годы, предположительно, была связана с последствиями радиационного отравления населения на Украине, в Беларуси, и в ряде регионов России.
Югоосетинскому чиновнику предъявили обвинение по факту нападения на журналиста Руслана Тотрова
Следственный комитет России по Северной Осетии предъявил обвинение 36-летнему жителю Владикавказа в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста).
«По версии следствия, 21 января примерно в 16:30 обвиняемый пришел в офисное помещение во Владикавказе к журналисту Руслану Тотрову и с целью воспрепятствования его профессиональной деятельности применил к нему физическое насилие за распространение им в СМИ критических материалов в адрес его знакомых. После этого обвиняемый скрылся, но благодаря своевременно проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям его местонахождение было установлено, и он добровольно явился к следователю. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Портал ОсНова пишет, что обвиняемый – замминистра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Сергей Кабисов.
Ранее Тотров сообщал, что Кабисов – человек из ближайшего окружения югоосетинского президента Анатолия Бибилова.
- Нападение на Тотрова произошло 21 января в центре Владикавказа. Двое вошли в офис, где тот записывает подкасты, и в нецензурной форме потребовали прекратить «писать неправду о президенте Южной Осетии». После этого один из них ударил журналиста. Тотрову потребовалась медицинская помощь.
Суд запретил работу штабов Навального по иску об экстремизме
Московский городской суд приостановил деятельность штабов Алексея Навального до решения по иску прокуратуры о признании организаций экстремистскими. Об этом сообщила адвокат Валерия Ветошкина из объединения юристов "Команда 29", которое представляет интересы структур Навального.
Прокуратура также ходатайствовала о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (внесены российскими властями в список иностранных агентов). Однако вопрос об этом ещё не решен. Предварительное заседание суда назначено на 29 апреля.
16 апреля прокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. "Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"" – утверждают в прокуратуре. В сообщении также говорится, что эти структуры помогают действовать на территории России нежелательным международным организациям.
Руководители ФБК заявили, что "фактически, Кремль только что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен". По их мнению, действия властей связаны с подготовкой крупного протестного митинга и выборами в Госдуму.
Иск прокуратуры к Фонду борьбы с коррупцией, Фонду защиты прав граждан и к штабам Алексея Навального о признании этих организаций экстремистскими был зарегистрирован в Московском городском суде. В карточке на сайте суда категория дела была обозначена "О ликвидации иных организаций". Сотруднику ФБК, который пришёл 19 апреля в суд, чтобы ознакомиться с материалами дела, в этом отказали, заявив, что они составляют государственную тайну.
В случае признания этих организаций экстремистскими, их работа в России станет невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при их упоминании должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.
«Ювентус» может заплатить за Хвичу Кварацхелия 20 млн. евро
Туринский «Ювентус» может заплатить за грузинского полузащитника казанского «Рубина» Хвичу Кварацхелия 20 млн. евро. Об этом пишет портал Juventusnews24.
Сайт указывает, что Кварацхелия может стать первым грузинским игроком в истории туринского клуба.
Ранее многие известные международные СМИ писали, что о Кварацхелия наводят справки «Боруссия», «Ювентус», «Милан», «Бавария» и другие гранды.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий недавно заявил, что 20-летний спортсмен уже перерос уровень российского чемпионата, но о его будущем пока ничего не известно.
«Я думаю, что этот игрок входит по всем основным футбольным характеристикам и метрикам в пятерку ярчайших игроков из ТОП-5 лиг [Европы]. Каждому овощу или фрукту своя грядка и свое время. Поэтому ты не можешь орла запихнуть в клетку для колибри», – отметил Слуцкий.
SIPRI: Россия четвёртая в мире по военным расходам в 2020 году
В 2020 году военные расходы в мире превысили один триллион 980 миллиардов долларов, что на 2,6 процентов выше показателей 2019 года. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). В пятерку лидеров вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на них пришлось 62 процента от всех мировых военных расходов.
Расходы России на оборону, по оценке исследователей, за 2020 год составили почти 62 миллиарда долларов, что на 2,5 процента больше, чем в 2019 году. SIPRI отмечает, что военные расходы растут второй год подряд после сокращения в 2017–2018 годах.
Однако из-за пандемии фактические военные расходы России в 2020 году были на 6,6 процента ниже, чем изначально планировались, в такой же ситуации оказалась и Бразилия. Некоторые страны перераспределили часть денег, которые планировалось потратить на вооружение, на борьбу с пандемией, в частности, Южная Корея и Чили.
Военные расходы США, которые растут третий год подряд, достигли 778 миллиардов долларов, что составляет 39 процентов от мировых военных трат. Следом за США идёт Китай, чьи военные расходы растут 26 лет подряд и составляют 252 миллиарда долларов. На третьем месте – Индия, военные расходы которой достигли почти 73 миллиардов долларов, и замыкает "пятёрку" Великобритания с 59 миллиардами долларов трат на оборону.
По данным SIPRI, из-за экономических последствий пандемии в 2020 году был зафиксирован самый большой рост военного бремени (доля военных расходов в мировом ВВП) в годовом исчислении со времен мирового финансово-экономического кризиса 2009 года.
В Индии пятый день рекордное число заболевших COVID-19
В Индии пятый день фиксируется рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции – почти 353 тысячи за последние сутки.
Больницы, которые уже не справляются с наплывом больных, в том числе в Дели, вынуждены отказывать пациентам в госпитализации из-за нехватки медицинского кислорода и коек. Ряд стран, включая Великобританию, Германию и Соединённые Штаты, пообещали руководству Индии экстренную помощь, чтобы справиться с кризисом.
В воскресенье премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал сограждан не затягивать с вакцинацией и соблюдать меры предосторожности.
В некоторых из наиболее пострадавших городов, включая столицу, тела умерших сжигают во временных местах, предлагающих такие услуги. Телеканал NDTV показал кадры, как трое медработников в штате Бихар волокут тело на кремацию по земле, так как не хватает носилок.
В Индии с населением в один миллиард 300 миллионов человек за время пандемии коронавирусом заразились 17 миллионов 310 тысяч жителей, умерли более 195 тысяч. С воскресенья число летальных исходов составило чуть выше 2800 умерших. Это официальные данные министерства здравоохранения страны. Ряд медицинских экспертов не исключают, что реальный показатель намного выше, передаёт Reuters.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Индии компоненты для производства вакцин, медицинское оборудование и средства защиты. К списку государств, пообещавших поддержку, также присоединилась ФРГ.
Премьер Грузии объявил о запуске «масштабной программы обновления страны»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня объявил о начале программы масштабного обновления страны, которая коснется 63 районов.
Как заявил глава грузинского правительства, стоимость первого этапа проекта составляет 500 миллионов лари (более 146 миллионов долларов).
По словам Гарибашвили, проект, в первую очередь, предусматривает создание примерно 15 тысячи новых рабочих мест. Тендеры на предусмотренные программой проекты будут объявлены уже на этой неделе, а работы планируется начать с июня текущего года, – пишет «Новости-Грузия».
«В эту программу и в проект будут включены самые лучшие архитекторы, будет сохранена аутентичность каждого региона и района. Думаю, что это будет очень сильным началом для полного, масштабного обновления нашей страны… Сейчас мы должны перейти на реальное дело. Мы максимально должны внедрить новый стандарт везде во всех муниципалитетах. Новый, европейский стандарт, который полностью изменит общую картину нашей страны. Сейчас нам нужна максимальная мобилизация», – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, программа предусматривает восстановление важных объектов культурного и исторического значения, административных центров муниципалитетов, также обустройство рекреационных пространств, развитие туристической инфраструктуры в рекреационных парках, восстановление и строительство важных общественных объектов во всех муниципалитетах, также урбанистическое обновление курортов и поселков всех городов и муниципалитетов. В рамках программы будут созданы новые зоны для отдыха, а также туристические и общественные зоны.
«В Грузии очень много мест, которые мы должны сделать еще более привлекательными, в первую очередь, для наших жителей, для наших граждан, а также для гостей нашей страны, для наших туристов. Содействие равному социально-экономическому развитию наших регионов очень важно для наших граждан. В целом улучшение условий жизни, труда и развития везде должно стать главной целью государства.
Для местных жителей появление новых туристических центров притяжения в регионах страны, улучшение социальной среды, безусловно, будет способствовать оздоровлению, обновлению и развитию экономики каждого региона, и появлению новых возможностей для населения», – отметил премьер.
- Ранее премьер Грузии создал «Межведомственный совет по развитию и реформированию». Главная задача совета – представить к 31 мая 2021 года новую стратегию развития на 10-летний период.
В Южной Осетии выявили шесть новых случаев коронавируса
Коронавирус подтвержден у шести из 58 человек, прошедших тестирование в Южной Осетии в минувшую пятницу, сообщила сегодня агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«За время пандемии в Южной Осетии было проведено 21 783 исследования на коронавирусную инфекцию, количество инфицированных составило 3302 человека», – сказала Кочиева.
По её словам, общее количество выздоровевших на сегодняшний день составляет 2968 человек, за минувшие выходные с учета медиков снято пять граждан, под наблюдением остаются 334.
Ранее вице-спикер югоосетинского парламента Александр Плиев заявил в интервью «Эху Кавказа», что коронавирусом переболели около половины жителей Южной Осетии, скончались около ста человек. Процесс вакцинации от коронавируса в Цхинвали еще не стартовал – власти все еще ожидают российскую вакцину.
От коронавируса в Грузии скончались еще 18 пациентов
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4043 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 18 пациентов.
За сутки в стране выявили 521 новый случай коронавируса. Накануне провели 11 226 тестов: PCR-тестов – 7763, экспресс‐тестов на антиген – 3463.
Выздоровели еще 1058 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 304 272, выздоровевших – 287 029.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,64%, за последние 14 дней составляет 4,03%, за неделю – 4,51%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. В тбилисских клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Борец греко-римского стиля Шмаги Болквадзе стал чемпионом Европы
Грузинский борец Шмаги Болквадзе (72 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Варшаве. В финале он убедительно одолел армянского спортсмена Малхаса Амояна, – пишет Первый канал Грузии.
Победителем турнира мог стать и Якоб Каджая, но в финале весовой категории до 130 кг грузинский тяжеловес уступил Ризе Кайалыпу из Турции, став серебряным призером турнира.
Бронзовым призером ЧЕ стал Лери Абуладзе (-63 кг). В схватке за третье место грузинский борец взял верх над Михаем Михутом из Румынии. Еще одну бронзовую медаль завоевал Айвенго Рикадзе (-82 кг).
Таким образом, на турнире в Варшаве грузинские борцы завоевали четыре медали: одно золото, одно серебро и две бронзы.
Байден: Индия помогала США, теперь США придут на помощь Индии
Помощь стране также окажут Британия и Франция
Соединённые Штаты, Великобритания и Франция окажут срочную помощь Индии, где в последние дни усилилась эпидемия коронавирусной инфекции. Эта страна вышла на первое место в мире по числу новых случаев инфекции и умерших от неё за сутки. За последние три дня в Индии выявлено более миллиона заражённых, число умерших за пятницу и субботу превысило пять тысяч.
СМИ пишут, что индийские больницы не справляются с наплывом пациентов. Больные часами ждут приёма врача в очереди. Некоторые люди умирают, так и не дождавшись помощи. Пациентов выписывают недолеченными, чтобы освободить места для тяжёлых больных. Врачи сообщают о нехватке кислорода в больницах.
МИД Великобритании в воскресенье заявил, что направит в Индию около 500 контейнеров с кислородом и около 140 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, поставки начнутся уже во вторник.
Соединённые Штаты направят ингредиенты для производства вакцин от коронавируса, а также аппараты ИВЛ и тесты на выявление коронавируса. Президент США Джо Байден написал в твиттере, что на раннем этапе пандемии в прошлом году Индия оказывала помощь Соединённым Штатам, а теперь на помощь готовы прийти уже США.
Франция направит ёмкости с кислородом и оборудование для кислородной терапии. Помощь предложила также Германия и Европейская комиссия.
Индия - вторая по численности населения страна в мире с населением более 1 миллиарда 300 миллионов человек. Довольно долго относительный уровень заболеваемости и число смертей от коронавирусной инфекции в Индии были ниже, чем во многих развитых странах мира. Однако в последние недели положение стремительно ухудшилось. Сейчас в Индии почти 3 миллиона инфицированных. За всё время эпидемии в стране было выявлено более 17 миллионов случаев инфекции - это второе место в мире после США, умерли почти 200 тысяч человек.
Ряд стран Европы объявил о приостановке авиасообщения с Индией.
«Оскар» за лучший фильм получила «Земля кочевников»
В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения наград Американской киноакадемии.
"Оскар" как лучший фильм получила картина "Земля кочевников", а его режиссёр Хлоя Чжао награждена золотой статуэткой за лучшую режиссуру. Она стала второй в истории женщиной, которая получила эту награду как лучший режиссёр. Первой была Кэтрин Бигелоу, получившая "Оскар" за фильм "Повелитель бури".
"Земля кочевников" рассказывает об американцах, которые потеряли свои дома во время финансового кризиса 2008 года и вынуждены путешествовать по Соединенным Штатам в поисках сезонного заработка. Сыгравшая главную героиню Фрэнсис Макдорманд получила "Оскар" за лучшую женскую роль. Получая золотую статуэтку, Макдорманд завыла по-волчьи в память о недавно умершем звукорежиссере Майкле Вулфе Снайдере.
Ранее картина "Земля кочевников" получила премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм", а также удостоилась четырех премий Британской академии (BAFTA), награды Гильдии режиссеров США и двух призов Венецианского кинофестиваля.
"Оскар" за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс, сыгравший страдающего деменцией героя в фильме "Отец". Хопкинс стал самым пожилым актером в истории, получившим "Оскар" за главную роль. Актёр не присутствовал на церемонии, награду от его имени получил Хоакин Феникс.
Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Дэниэл Калуя за роль в фильме "Иуда и Черный мессия". Лучшей актрисой в роли второго плана стала Юн Ё-джон за работу в картине "Минари". Она первая актриса из Южной Кореи, получившая "Оскар".
Черно-белый фильм "Манк" Дэвида Финчера получил награды за работу художника-постановщика и оператора.
Мультфильм "Душа" удостоен премии "Оскар" как лучший анимационный фильм, а также за лучший оригинальный саундтрек.
"Довод" Кристофера Нолана признали лучшим по спецэффектам. Лучшим фильмом на иностранном языке стал "Еще по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном.
Церемония вручения премии "Оскар" должна была пройти 28 февраля, но из-за пандемии её перенесли на 25 апреля. Она прошла в очном режиме в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса "Юнион Стэйшн". Все присутствующие должны были быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.
Для тех номинантов, которые не смогли приехать в США, были организованы площадки в Париже и в Лондоне.
Глава администрации Владикавказа Тамерлан Фарниев подал в отставку
Глава администрации Владикавказа Тамерлан Фарниев подал в отставку. Он написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщили Кавказ.Реалии в пресс-службе мэрии североосетинской столицы.
В гордуме Владикавказа тем временем отметили, что проинформированы о желании сити-менеджера, но в секретариат заявление пока не поступало. Однако согласно процедуре именно собрание представителей Владикавказа должно освободить Тамерлана Фарниева от занимаемой должности.
Тамерлан Фарниев – один из близких друзей экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. С приходом на руководящий пост в феврале 2016 года Битаров вскоре добился назначения на пост первого вице-мэра Владикавказа Фарниева, который сосредоточил в руках всю финансово-хозяйственную деятельность столицы республики. В 2019 году после истечения контракта с прежним мэром Борисом Албеговым Фарниев уверенно победил в конкурсе на замещение вакантной должности сити-менеджера.
Тогда многие эксперты выражали сомнение, что Тамерлану Фарниеву удастся занять пост главы администрации города, поскольку утверждалось, что он входил в стоп-лист силовиков за связи с теневым бизнесом и наличие недвижимости в Грузии, однако его кандидатура вскоре была утверждена.
Как сообщил Кавказ.Реалии источник в республиканском правительстве, сейчас на пост главы администрации Владикавказа претендует советник главы Северной Осетии Мурат Агузаров, родной брат бывшего руководителя республики Тамерлана Агузарова, скончавшегося в феврале 2016 года.
- Будучи мэром Владикавказа, Тамерлан Фарниев не раз оказывался в центре критики горожан. Один из скандалов был связан с вырубкой вековых деревьев в центральном парке Владикавказа и на набережной. Как впоследствии установила прокуратура, санитарная вырубка и сезонная обрезка проводились без согласования с Минприроды Северной Осетии.
- В начале апреля Тамерлан Фарниев подал в суд на североосетинскую журналистку Мадину Сагееву. Основанием послужила её публикация в телеграм-канале о крупной аварии на водозаборе, вследствие которой большая часть Владикавказа почти на сутки осталась без водоснабжения. Фарниев попросил суд признать опубликованную информацию не соответствующей действительности, обязать автора удалить ее и опубликовать опровержение, взыскав при этом с неё миллион рублей.
- Один из предыдущих мэров Владикавказа - Сергей Дзантиев - уже пять лет находится в международном розыске за растрату и присвоение бюджетных средств в особо крупном размере.
Белорусское ТВ: подозреваемые в заговоре признали вину
Белорусский государственный телеканал ОНТ в воскресенье показал сюжет, в котором трое обвиняемых в подготовке заговора против Александра Лукашенко на камеру признают свою вину.
«Я признаю себя виновным в участии заговоре», - говорит в видеосюжете политтехнолог Александр Федута. О признании вины (не уточняя, в чем именно) говорят также глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусева и адвокат Юрий Зенкович.
Все трое находятся в Беларуси в СИЗО. При каких обстоятельствах были получены их признания, в сюжете не говорится.
В той же программе на ОНТ утверждается, что по планам заговорщиков «150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами» должны были въехать в Беларусь с территории Литвы и «расстрелять президента». «Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи» - утверждает автор сюжета.
- О том, что группа заговорщиков готовила в Беларуси военный переворот и физическое устранение Лукашенко, говорил ранее сам Лукашенко. Операция по задержанию якобы причастных к заговору людей проводилась в середине апреля совместно КГБ Беларуси и ФСБ России, в частности Федуту и Зенковича задержали в Москве. Представители белорусской оппозиции предположили, что речь идет о провокации спецслужб.
- Ранее были опубликованы видео, на которых предполагаемые заговорщики обсуждают с людьми, выдававшими себя за оппозиционно настроенных белорусских военных, возможность отстранения Лукашенко от власти силовым путем. Сами арестованные до воскресенья не комментировали обвинения в их адрес. Люди из их окружения говорят, что они могли обсуждать различные варианты развития событий в Беларуси, но сами переворот не готовили.
- Лукашенко также утверждал, что в подготовке покушения на него якобы участвовали американские спецслужбы. Президент России Владимир Путин, коснувшись этой темы в недавнем послании Федеральному собранию, прямо о причастности США не говорил, но фактически согласился со всеми утверждениями официального Минска. Директор ФСБ Александр Бортников в воскресенье заявил, что возможная причастность США к попытке военного переворота в Белоруссии «исследуется». Соединенные Штаты, которые не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси, категорически отвергли заявления о том, что они участвовали в подготовке переворота против него или его убийства.
Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в июне
Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться уже в июне. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, стороны обсуждают конкретные даты переговоров с президентом США. Окончательное решение по встрече пока не принято.
Ранее на этой неделе подготовку встречи президентов подтвердил Белый дом. Вашингтон утверждает, что, несмотря на недавние санкции, хотят предсказуемых отношений с Москвой, и Байден готов обсуждать важные темы, например, контроль над ядерным вооружением и изменение климата.
В администрации Байдена подчеркивают, что на саммите лидеров двух стран поднимут и вопросы, по которым есть разногласия.
В середине апреля США объявили о введении новых санкций в отношении России и о высылке российских дипломатов. МИД России ответил зеркально и рекомендовал послу США Джону Салливану отправиться домой на консультации. Сейчас глава американской дипмиссии находится в Вашингтоне. Он намерен вернуться в Москву до встречи Байдена и Путина.
Российский посол в США Анатолий Антонов находится в России. Он покинул Вашингтон 20 марта для консультаций. Его отозвали в Москву после интервью президента США Джо Байдена, в котором он утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что российский президент заплатит за вмешательство в выборы.
Командующий: Вывод войск США из Афганистана начался
Командующий международными силами в Афганистане генерал армии США Скотт Миллер заявил в воскресенье, что упорядоченный вывод войск Соединенных Штатов и их союзников и передача военных баз и оборудования афганским силам начались. Об этом сообщает «Голос Америки».
Миллер заявил, что он действует согласно приказам, основанным на решении президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана и тем самым завершить самую долгую, как выразился президент, войну в истории Америки.
Генерал Миллер подчеркнул, что на протяжении всего процесса вывода международные силы будут обладать средствами, необходимыми для самозащиты, а также будут поддерживать афганские силы безопасности. Генерал, который командует войсками в Афганистане с 2018 года, также сказал, что общался с представителями радикального движения «Талибан», противостоящего афганским властям, и предупредил их о недопустимости попытки навязать военное решение конфликта в стране. Талибы сейчас в целом соблюдают перемирие, заключенное с международными силами, но продолжают нападения на правительственные афганские войска. Ранее они заявляли, что продолжат переговоры о мире только после вывода иностранных войск.
В соответствии с соглашением, заключенным ранее представителями США и «Талибана», иностранные войска к 1 мая должны были покинуть Афганистан. Однако президент Байден несколько сдвинул этот срок, ссылаясь на то, что слишком резкое сворачивание военного присутствия поставит под угрозу американский и союзный контингент. Как ожидается, последний американский военнослужащий покинет Афганистан к 11 сентября – двадцатой годовщине крупнейшего теракта на территории США, после которого американские войска были направлены в Афганистан и способствовали свержению режима «Талибана», укрывавшего организатора терактов Усаму бин Ладена.
Военнослужащие других стран НАТО, находящиеся в Афганистане, также будут выведены из страны в течение нескольких месяцев.
Гамкрелидзе: Вероятность попадания индийского штамма в Грузию высока
Власти Грузии делают все для того, чтобы отсрочить попадание в страну индийского штамма коронавируса. Об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
«Вероятность появления и проникновения в страну других штаммов высока. То, что происходит в Индии, распространяется очень быстро. Мы пытаемся отсрочить проникновение этого штамма в страну и предотвратить его», - сказал Гамкрелидзе в комментарии «Имеди».
В конце марта индийское Министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Спустя месяц, по меньшей мере в трех регионах страны была зафиксирована тройная мутация коронавируса, вызванная объединением трех различных штаммов COVID-19.
Старший советник Министерства здравоохранения Норвегии Заза Церетели говорит, что индийский штамм коронавируса по сути является измененной версией трех ранее известных вариантов – британского, южноафриканского и бразильского штаммов.
«Все три изменения, которые были в этих штаммах, соединились здесь одновременно. Это может привести к увеличению реинфицирования», - сказал Церетели.
- В середине апреля Грузия ужесточила правила въезда из Индии. Аналогичные меры приняли многие страны Европы. В настоящий момент не известно, является ли новый штамм более заразным или смертоносным по сравнению с первоначальным генетическим вариантом нового коронавируса, а также то, насколько хорошо от него защищают вакцины.
- В Грузии пока не было зафиксировано случаев индийского, южноамериканского или бразильского штамма. Что касается, обнаруженной в Великобритании разновидности коронавируса, еще в марте она стала преобладающей среди новых случаев заражения, регистрируемых в Грузии.
Глава Ми-6: Британия и США предупредили Путина насчет Украины
Лондон и Вашингтон некоторое время назад предупредили президента России Владимира Путина о том, что Москва «заплатит высокую цену» в случае, если российские войска начнут вторжение на территорию Украины. Об этом заявил в интервью газете Sunday Times директор Секретной разведывательной службы Великобритании, известной как Ми-6, Ричард Мур.
Страны Запада неоднократно выражали обеспокоенность в связи с наращиванием Россией группировки вооруженных сил у границы с Украиной и в аннексированном Крыму. На этой неделе Москва объявила о завершении военных учений и отводе части войск.
По словам Мура, «безответственные» действия России вызывают серьезную тревогу, однако в долгосрочной перспективе Россия является слабеющей державой «с точки зрения экономики и географии». По мнению главы Ми-6, Россия сталкивается со множеством трудностей, а последние протесты из-за ареста Алексея Навального показали, что часть ее населения недовольна Владимиром Путиным.
Глава Ми-6, который возглавил службу недавно (ранее он был дипломатом, занимая, в частности, должность посла в Турции), также сказал, что до сих пор чувствует гнев в связи с использованием химического оружия в Солсбери – речь идет об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, к которому предположительно причастны сотрудники российской военной разведки. По его словам, число жертв могло быть большим (от отравления «Новичком» погибла одна гражданка Великобритании). Он упомянул и о том, что чешские спецслужбы подозревают тех же российских агентов в организации взрыва в Чехии в 2014 году.
Все это, как и действия России на Украине, по словам Мура, признаки безответственного поведения России. По словам главы Ми-6, каналы коммуникации между Лондоном, Вашингтоном и Москвой открыты, и российские власти знают, как западные союзники оценивают действия России. Мур подчеркнул, что Британия хотела бы иметь с Россией другие, лучшие отношения, однако «этот выбор сделан не нами».
- Руководители Ми-6, которая занимается внешней разведкой, дают интервью крайне редко, а директор службы по-прежнему является единственным лицом, чья принадлежность к ней официально признана, напоминает The Times. До 1994 года само существование службы официально не подтверждалось на правительственном уровне.
В Абхазии за сутки выявлено 42 новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 198 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 42 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 54 человек, 42 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 26 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 13 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 289 человек. Зарегистрировано 221 летальный случай. Выздоровели 13 390 человек.
В «Грузинской мечте» разъяснили, кого не коснется законопроект об амнистии
Закон об амнистии в отношении фигурантов дел, последовавших за протестами 20-21 июня 2019 года, не коснется статей, связанных с пытками, бесчеловечным обращением, а также других преступлений, определенных международными конвенциями. Об этом заявил один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта», председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.
Амнистия – один из пунктов плана по выходу из политического кризиса, который правящая «Грузинская мечта» и часть оппозиции подписали 19 апреля. Сегодня стороны провели встречу в офисе представительства ЕС в Тбилиси, чтобы обсудить данную инициативу.
«Грузинская мечта» остается верна соглашению, что означает издание акта об амнистии и распространение амнистии на всех лиц и правонарушения, как это и оговорено в соглашении. Если вы спросите, будет ли соблюдаться международный стандарт в отношении статей Конвенции, конечно же, наша позиция по этому поводу однозначно состоит в том, чтобы прописана была конвенционная оговорка. Мы даже договорились по этому поводу…
Здесь речь идет о пытках, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении – все это связано с возможными нарушениями 2-й и 3-й статей Конвенции. Одновременно, если будет установлено, что кто-то мог совершить такое преступление, амнистия его касаться не должна. Конвенционный стандарт будет соблюден, однако, с другой стороны, амнистия будет применяться ко всем и ко всему, о чем написано в тексте соглашения», - сказал Оханашвили.
Он также заверил, что ни политики, ни полицейские не смогут пользоваться привилегиями, и подход ко всем лицам, предположительно совершившим тяжкие преступления, будет одинаковым.
- Согласно договоренностям, «Грузинская мечта» и оппозиция должны инициировать в парламенте закон об амнистии, который коснется всех лиц, обвиняемых по протестам 20-21 июня 2019 года, в течение одной недели после подписания соглашения. Во вторник, 27 апреля, «Грузинская мечта» планирует инициировать в парламенте собственную версию законопроекта.
Россия включит США в список «недружественных» стран
Россия включит Соединенные Штаты в список «недружественных стран», который составляет правительство согласно подписанному на этой неделе указу президента Владимира Путина. Об этом сообщила в воскресенье в эфире телеканала «Россия 1» представитель МИД Мария Захарова.
Указ позволяет правительству определять, сколько человек, не имеющих гражданства той или иной страны, могут работать в ее дипломатических представительствах на территории России. По словам Захаровой, государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан России сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий. «Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США», - сказала Захарова. По ее словам, указ о «недружественных странах» был подписан в ответ на недружественные действия ряда стран, а сама внешняя политика России носит «исключительно миролюбивый характер».
Какие еще страны будут объявлены недружественными, Захарова не сказала. О запрете посольству США нанимать граждан России на работу было объявлено еще до подписания указа, в качестве, как утверждается, ответной меры на санкции США. Также на прошлой неделе власти России ограничили число российских граждан, которых может нанимать на работу посольство Чехии в Москве. Эта мера была принята в разгар дипломатического конфликта между Прагой и Москвой, который сопровождается высылками дипломатов. Будет ли признана «недружественной» и Чехия, Захарова не сказала.
- Многие иностранные посольства, консульства и культурные центры, работающие в России, нанимают местных сотрудников. Часто это делается для того, чтобы технический персонал не занимал квоту дипломатических работников.
- Например, посольство США в Москве в 2019 году нанимало делопроизводителя. В посольстве Великобритании открыта вакансия торгового советника. На ситуацию обратил внимание в середине апреля министр иностранных дел Сергей Лавров, пообещавший прекратить эту практику.
По информации СГБ Грузии, российские военные установили столбы у села Гогети
У села Гогети Карельского муниципалитета российские военные установили столбы. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии. По данным ведомства, об этом информирована Миссия наблюдателей ЕС и задействована «горячая линия».
По их информации, случай у села Гогети произошел накануне, 24 апреля.
«Вчера вечером я видел, как русские солдаты вбивали тут деревянные колья. Вместе с баннерами они установили и наблюдательную вышку. Естественно, это создает нам дополнительные угрозы», - сказал житель села Гогети Эмзар Росадзе.
- Бордеризация – процесс обозначения де-факто границ, которые власти самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия считают государственной, а Тбилиси и международное сообщество – незаконной.
- Там устанавливают заграждения из колючей проволоки и заборы, роют рвы. Зачастую эти преграды проходят прямо по сельскохозяйственным угодьям местных жителей. Нередко за ограждениями оказываются кладбища и источники воды, которыми ежедневно пользуются целые села, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Багдаде при пожаре в госпитале погибли более 80 человек
82 человека погибли, более 100 пострадали при пожаре в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом в одном из госпиталей Багдада.
По данным источников агентств Reuters и AFP, в хранилище взорвался баллон с кислородом. В больнице не было системы защиты от пожаров, отделка помещений легко воспламенялась.
Большинство пациентов погибли из-за того, что их пришлось отключить от аппаратов вентиляции легких. В Ираке объявлен трехдневный траур. Министр здравоохранения временно отстранен от должности.
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