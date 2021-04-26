СГБ Грузии указывает на попытки вмешательства иностранных спецслужб во внутриполитические процессы страны

Иностранные спецслужбы, посредством управляемых и финансируемых ими мероприятий и кампаний, напрямую и косвенно пытались вмешаться во внутриполитические процессы и общественную жизнь Грузии. Кроме того, они задавались целью нарушить конституционный порядок и функционирование государственных систем, – об этом заместитель руководителя Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Алекси Батиашвили заявил в парламенте страны, представляя отчет СГБ за 2020 год.

По словам Батиашвили, были зафиксированы попытки оказать влияние на значительные процессы и вызвать беспорядки в стране. Также, путем манипулирования общественным мнением, имели место действия, направленные на разобщение и поляризацию населения, – пишет «Интерпрессньюс».

Представитель СГБ также заявил, что отдельные страны ради достижения своих геополитических целей пытались оказать воздействие на внешнеполитический курс Грузии.

«В процессе приближения оборонных систем Грузии к стандартам НАТО, предметом особо интереса упомянутых акторов являлись военные возможности нашей страны и проходящие в сфере обороны мероприятия. В 2020 году Служба безопасности активно продолжала обеспечение ВС Грузии контрразведкой и нейтрализацию угроз, исходящих от иностранных спецслужб», – отметил Алекси Батиашвили.