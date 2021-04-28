Лавров: не хотим огульно записывать страны в недружественные

Москва не будет огульно записывать в «недружественные» любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составляемый сейчас список может быть со временем пересмотрен, заявил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров. Он напомнил, что сейчас подготовкой списка занимается правительство по поручению президента, в работе, помимо МИД, участвуют и другие «соответствующие» ведомства.

«Мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом. Если мы придем к выводу, что по-иному не получается, ну, я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не «мертвая» бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем», – сказал Лавров.

Министр отметил, что «недружественным» странам будет запрещено нанимать персонал «на местах» не только из россиян, но и граждан третьих стран. При этом пока составление списка осуществляется именно в контексте конкретного указа российского президента.

«На данном этапе, для целей этого указа, который был подписан президентом Путиным, это – конкретно цель данного мероприятия», – сказал Лавров.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым Москва ограничивает заключение дипмиссиями иностранных государств, допускающих недружественные действия, найм сотрудников, находящихся в РФ. Согласно документу, трудовые договоры, заключенные до дня вступления в силу указа, с физическими лицами, количество которых превышает определенное правительством Российской Федерации, подлежат прекращению. В МИД РФ заявили, что список «недружественных» стран сейчас формируется.

СМИ предположили, что в список могут попасть США, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Великобритания.