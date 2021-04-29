Судебный процесс по делу Ники Мелия отложен по просьбе защиты

В Тбилисском городском суде сегодня был отложен процесс над председателем оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никой Мелия.

Ходатайство о переносе судебного заседания подала защита. Как заявил перед процессом адвокат Георгий Кондахашвили, «они не собираются участвовать в имитации правосудия».

«Новости-Грузия» пишет, что решение о переносе приняла судья Нино Чахнашвили. Сам обвиняемый на сегодняшнем слушании не присутствовал, так как на предыдущем судья удалила его из зала заседаний за неуважение к суду.

Суд должен определить, следует ли продлевать в отношении Мелия меру пресечения в виде тюремного заключения.

Следующее судебное разбирательство по этому вопросу назначено на 13 мая в 12 часов дня. Расписание последующих процессов будет таким: 21 мая, в 11:00, 25 мая в 15 часов, 27 мая в 12.00.

Лидер «Национального движения» находится под стражей уже более двух месяцев после того, как был задержан 23 февраля в результате полицейской спецоперации в центральном офисе партии.

Назначенный судом залог в размере около 12 тысяч долларов для выхода на свободу на время следствия Ника Мелия не выплачивает принципиально, так как не согласен с обвинением.

Освобождение из заключения Ники Мелия предусмотрено соглашением, которое подписали представители правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции.