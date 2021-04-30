Пашинян недоволен темпом вакцинации и призвал министров вакцинироваться

Члены правительства Армении и сотрудники госструктур должны обязательно пройти вакцинацию, заявил накануне в ходе заседания правительства и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

Он отметил, что страна уже более года живет в условиях пандемии и власти старались делать это с минимальными отклонениями от обычной жизни, но есть и второй важный компонент – процесс вакцинации.

«Давайте начнем вакцинацию с нас и договоримся, что в течение недели все члены правительства вакцинируются. Мы все должны вакцинироваться. На данный момент в Армении привито всего 2690 человек – это позорно низкий показатель, сейчас в мире число вакцинированных граждан является признаком качества страны во всех аспектах – экономическом, цивилизованном, политическом и это должно быть нашей ежедневной работой», – сказал Пашинян.

Он отметил, что если власти говорят о том, что все граждане старше 18 лет могут вакцинироваться, то необходимо начать с себя, после чего вакцинировать всех сотрудников госведомств, – пишет «Новости-Армения».



Ранее стало известно, что в Армении внесены изменения в порядок вакцинации от коронавируса нового типа COVID-19. В частности, обратиться в медучреждения за прививкой можно 7 дней в неделю (ранее – только в будни) по предварительной записи. Вакцинация доступна всем гражданам старше 18 лет (а не только представителям группы риска), в том числе проживающим в Армении иностранцам.



В страну 28 марта было импортировано 24 тыс. доз AstraZeneca (в рамках инициативы ВОЗ – COVAX FACILITY); 15 апреля – 15 тыс. доз препарата «Спутник V», а 26 апреля - еще 14 тыс. доз этого же препарата (первый компонент, предназначенный для 14 тыс. человек).