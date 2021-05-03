Протест фанатов «Манчестер Юнайтед» сорвал матч с «Ливерпулем»

Матч английской футбольной Премьер-лиги между командами "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", который должен был состояться в воскресенье, перенесён на неопределённый срок из-за протестов болельщиков. Они требуют передать управление клубом из рук владеющих им предпринимателей местным жителям. Газета The Guardian отмечает, что подобного в истории Премьер-лиги ещё не было.

Группа фанатов "Манчестера" устроила акцию протеста против владельцев клуба - семьи Глейзеров. Несколько сотен болельщиков за несколько часов до начала матча прорвались на футбольное поле стадиона "Олд Траффорд" и продолжили протест прямо там.

В заявлении клуба "Манчестер Юнайтед" говорится, что матч перенесли в целях обеспечения безопасности. В заявлении сказано, что клуб уважает право фанатов на мирный протест, однако акция в воскресенье создала угрозу для сотрудников клуба, полицейских и других болельщиков.

Объединение болельщиков Man United Supporters’ Trust выступило с заявлением, в котором потребовало от британского правительства начать реформу, подразумевающую запрет на продажу клубов в частные руки.

Игры "Манчестера" с "Ливерпулем" традиционно носят принципиальный характер и считаются одними из наиболее интересных в сезоне.

Ныне покойный американский бизнесмен Малькольм Глейзер приобрёл контрольный пакет акций "Юнайтед" в 2005 году - к недовольству многих болельщиков клуба. Сейчас клубом владеют его родственники. Фанаты считают, что они используют клуб исключительно для извлечения прибыли, не заботясь о футболе. Катализатором протестов стало участие "Манчестера" в недолговечном проекте европейской футбольной Суперлиги.