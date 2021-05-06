Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала "возвращение" США в качестве активного игрока международной политики. Об этом она заявила во время выступления на Берлинской конференции, посвященной будущему трансатлантических связей, передает Reuters.

Меркель поблагодарила администрацию Джо Байдена за помощь в противостоянии России и Китаю, назвав Вашингтон "самым важным союзником Европы". В то же время она отметила, что Германия не заинтересована в возвращении времен холодной войны, которая сопровождалась бы расколом мира на два враждующих лагеря.

Глава немецкого правительства высоко оценила инициативу, направленную на заключение торгового соглашения между ЕС и Америкой. Ранее в феврале Питер Бейер – координатор по вопросам трансатлантического взаимодействия из аппарата Меркель – призывал "мыслить масштабно" и стремиться к амбициозной повестке, в том числе американо-европейской торговой сделке, которая предполагала бы отмену промышленных тарифов и реформу ВТО для усиления давления на Пекин.

Комментируя возможное инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем, Меркель назвала этот документ "очень важным", поскольку он, по ее словам, открыл бы для Европы "взаимность в вопросе доступа к рынкам". В то же время она подчеркнула, что имело бы смысл рассмотреть "весь спектр вопросов" в отношении КНР, включая его репутацию в области прав человека.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Германии Хайко Маасом в Лондоне в очередной раз указал, что американские власти выступают против строительства газопровода "Северный поток – 2", и напомнил о важности противостояния "дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана".