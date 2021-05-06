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В Грузии парламентарии привились от коронавируса в прямом эфире
Депутаты парламента Грузии привились от коронавируса китайским препаратом Sinopharm в прямом эфире.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в республиканской больнице от коронавируса привились Рати Ионатамишвили, Элисо Болквадзе, Нино Цилосани, Кетеван Думбадзе, Ирма Заврадашвили, Тамар Талиашвили, Рима Берадзе и другие депутаты от «Грузинской мечты».
«В моем случае я сделала выбор в пользу Sinopharm. Вакцинация – это самый важный процесс, который обязательно принесет какие-то результаты. Я надеюсь, что в рамках нашей кампании мы в некоторой степени уменьшим движение против вакцинации. Все мы понимаем, что единственный способ победить пандемию – это вакцинация. Поэтому гражданский долг каждого из нас – пройти этот процесс и как можно скорее и вернуться к привычному режиму», – сказала Нино Цилосани после вакцинации.
На процессе вакцинации парламентариев присутствовала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
«Правительство решило, что это станет примером для общества и повысит популярность вакцинации. Мы видим, что в последнее время к вакцинации активно подключились министры. Также важно вовлечь в этот процесс депутатов законодательного органа, поскольку они являются мостом к нашему обществу, и я уверена, что это усилит процесс», – сказала Тикарадзе.
Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Она ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и китайским препаратом Sinopharm. По данным на утро 6 мая, в стране одной дозой вакцинированы 43 727 человек, двумя – 7873.
Другие новости дня
В России зарегистрирована однокомпонентная вакцина от ковида
Российские власти зарегистрировали для использования на территории страны четвёртую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа — "Спутник Лайт". Она представляет собой первый компонент векторной вакцины "Спутник". В отличие от "старшей" вакцины, облегчённая версия требует одного введения, а не двух, сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций.
"Спутник Лайт" — первая однокомпонентная вакцина, допущенная до российского рынка. Её создатели оценивают эффективность препарата в 79,4 процента — у двухкомпонентного препарата она оценена разработчиками в 91,6 процента. Однако создатели предполагают, что её продажи будут вестись в основном на внешние рынки.
Руководитель разработчика "Спутника", директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" заявлял, что препарат планируется использовать для вакцинации в странах, испытывающих дефицит вакцины. Кроме того, он может быть использован для ревакцинации уже привитых, следует из его патентной заявки.
Для допуска к внешним рынкам вакцина потребует перерегистрации в других странах. "Спутник V" сейчас одобрен для использования в 64 государствах и проходит изучение медицинским регулятором Евросоюза. Однако вакцина до сих пор не рекомендована для использования Всемирной организацией здравоохранения.
Житель села Гугутианткари подаст иск против России в ЕСПЧ
Житель села Гугутианткари Рамаз Бегелури, который провел два месяца в цхинвальской тюрьме, готовит иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщила телекомпания «Мтавари».
Бегелури задержали по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы. Он говорит, что подвергся нечеловеческому и жестокому обращению – при задержании российские военные били его прикладами автоматов, а позже, уже в изоляторе, рассекли голову, бросив в него связку ключей.
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили жителя Гугутианткари 1 апреля, после чего ему понадобилась помощь грузинских врачей. Два дня назад житель Гугутианткари впал в кому, его госпитализировали в одну из тбилисских клиник. В настоящее время мужчина продолжает лечение на дому.
Члены семьи Бегелури говорят, что предварительный диагноз, поставленный ему – эпилепсия.
Отметим, что в решении по делу «Грузия против России (II)» ЕСПЧ установил, что Россия осуществляет эффективный контроль над Южной Осетией и Абхазией, поэтому на неё ложится ответственность за нарушение прав граждан Грузии.
Лавров в Ереване выразил надежду на «устойчивое экономическое развитие Южного Кавказа»
В Ереване сегодня прошла встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, Лавров указал на позитивную тенденцию в нагорно-карабахском урегулировании.
«Ситуация «на земле» существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности. Он развернут вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Незначительные инциденты, без которых не обходится ни одна операция, оперативно и эффективно урегулируются нашими военнослужащими. Они уделяют постоянное внимание и завершению обмена военнопленными. При содействии российских миротворцев почти 53 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе. Персонал Межведомственного центра гуманитарного реагирования оказывает медицинскую помощь населению, помогает восстанавливать дома и разрушенную инфраструктуру», – сказал Лавров.
По его словам, успешно реализуются задачи, которые лидеры России, Армении и Азербайджана поставили по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе.
«Трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров работает активно, ритмично. Заинтересованы в том, чтобы эта работа продолжалась и дальше и способствовала налаживанию диалога между Баку и Ереваном, обеспечивала устойчивое экономическое развитие Южного Кавказа», – заявил глава МИД РФ.
Ара Айвазян в своей приветственной речи отметил, что этот визит – хорошая возможность для продолжения обсуждения широкого круга вопросов армяно-российского межгосударственного диалога.
«В рамках вашего визита мы уже начали и продолжим в течение дня обсуждать вопрос нагорно-карабахского урегулирования. В этом контексте подчеркнута важность формирования условий для возобновления мирного процесса под эгидой «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ – в лице России, Франции и США, наделенной посредническим форматом. Важнейший вопрос – обеспечение выполнения Азербайджаном возврата всех военнопленных и насильственно удерживаемых лиц. И эту задачу необходимо разрешить как можно скорее, на что указывают также многочисленные данные о продолжающемся массовом нарушении международного гуманитарного права. Не менее остро стоит вопрос также и создания элементарных условий для возвращения перемещенных лиц в свои дома и оказания гуманитарной помощи населению, восстановления экономики в Нагорном Карабахе. Крайне актуальна задача сохранения историко-культурного наследия, оказавшегося под контролем азербайджанских вооруженных сил», – отметил и.о. главы МИД Армении.
Глава внешнеполитического ведомства России вчера вечером прибыл в Ереван. Сегодня Лавров встречается с руководством Армении. 10-11 мая глава МИД России посетит Баку.
Грузинский бизнесмен Леван Васадзе приходит в политику
Известный своими ультраконсервативными и антизападными взглядами грузинский бизнесмен Леван Васадзе приходит в политику. Об этом он сообщил на пресс-конференции. Васадзе создает организацию под названием «Единство, сущность, надежда».
«Я принял тяжелое для себя решение – попрощаться со статусом частного лица и вступить в общественно-политическую жизнь страны. Я принял это решение, потому что страна находится в перманентном кризисе – политическом, экономическом, культурном, социальном, идеологическом», – сказал Васадзе.
На пресс-конференции он раскритиковал «план Шарля Мишеля» – соглашение, подписанное представителями властей и оппозиции Грузии, заявив, что документ умаляет суверенитет страны.
- Леван Васадзе – друг и единомышленник философа Александра Дугина, известного своей антигрузинской и антизападной риторикой. Среди друзей Васадзе и пророссийский политик из Молдовы, экс-президент страны Игорь Додон.
Правительство России установило, каких размеров грибы можно собирать в лесу
В России 5 мая вступил в силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии, который ужесточает в том числе правила сбора грибов, пишет Сибирь.Реалии.
Так, согласно приказу ведомства №494, если грибы и ягоды собираются на продажу, то следует заранее заключить договор аренды определенного участка леса. Без аренды можно собирать грибы для собственного потребления.
При этом в документе определены размеры шляпок грибов, которые можно собирать как для собственного потребления, так и для продажи. Например, лисички, сыроежки, маслята и опята можно собирать только со шляпками более 1,5 сантиметра в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 сантиметра.
Строго запрещается собирать грибы с токсическим и наркотическим действием. За такое нарушение грозит уголовная ответственность.
Березовый сок даже для личного потребления можно собирать только на заранее арендованном участке. Причем при условии, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет.
Другой приказ ведомства описывает правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов. К ним относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, валежник, лапы хвойных деревьев для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и другое.
"Черные камни", VIP-охота и забор – как в Карелии предприниматели отгораживаются от грибников
СМИ: Грузия депортирует известного иркутского сутенера
Суд в Грузии принял решение депортировать в Россию 34-летнего Алексея Ленивцева. Как пишут российские издания – «ФедералПресс», Lenta.ru, IrkutskMedia, в криминальном мире Ленивцев был известен под кличкой Кос и считался главным сутенером Иркутска.
«В планах Ленивцева было взятие под контроль всего рынка проституции в Иркутске. Для этого им был сформирован силовой блок из числа бывших осужденных», – так описывает планы иркутского сутенера Алексея Ленивцева следователь следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области Ольга Аксаментова.
СМИ пишут, что расцвет криминальной деятельности Ленивцева пришелся на 2016-2019 годы. Тогда он попытался объединить под своим руководством все злачные заведения областного центра. Спустя некоторое время «бригада Коса» контролировала все сауны и гостиницы города.
Первое уголовное дело было возбуждено в 2019 году – по факту вовлечения несовершеннолетней в занятие проституцией. В деле фигурировало 16 подозреваемых. Однако сам Алексей Ленивцев и двое его предполагаемых подельников скрылись.
В январе в МВД Грузии заявили, что задержали в Батуми гражданина России, разыскиваемого «по красному циркуляру» Интерпола. В ведомстве тогда сообщили, что мужчина обвиняется в совершении нескольких тяжких преступлений: организация преступной организации и руководство ею; торговля людьми; вымогательство; вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией; непристойное действие, совершенное организованной группой в отношении несовершеннолетнего и причинение его здоровью вреда. Ленивцев проживал Грузии с января 2020 года.
Теперь тбилисский суд, по информации российских СМИ, принял решение о выдаче подозреваемого. Дата экстрадиции пока не называется.
Госсекретарь США Энтони Блинкен проводит переговоры в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен находится в четверг с однодневным визитом в Киеве в период, когда Вашингтон демонстрирует решительную поддержку Киеву на фоне нового обострения отношений с Россией и усиления обстрелов в Донбассе.
За день до приезда, 5 мая, Блинкен написал в Твиттере, что визит "даст значимую возможность обсудить продолжающуюся российскую агрессию и подчеркнёт необходимость сохранения темпов реформ и фокусировки на них совместно с украинскими партнёрами". США на протяжении долгого времени подчёркивают важность принятия Киевом мер по противодействию коррупции.
В Киеве у Блинкена запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, депутатами Рады и общественными лидерами.
Зеленский в преддверии переговоров заявлял, что ждёт от США ясного сигнала, который бы свидетельствовал о поддержке намерения Украины присоединиться к западному военно-политическому блоку НАТО. Киев также рассчитывает на дополнительную военную помощь от США, которая, по данным американской стороны, составляет с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов.
В заявлении о стратегическом партнёрстве между Вашингтоном и Киевом, которое в среду опубликовал Госдепартамент, о планах Украины в отношении НАТО не упомянуто, но говорится, что Соединённые Штаты продолжают следить за ситуацией, связанной с дальнейшими "агрессивными действиями и риторикой России в адрес Украины".
В этом связи в заявлении Госдепартамента подчёркнуто, что позиция Вашингтона по Донбассу и Крыму остаётся неизменной. США призывают Россию вернуть Украине полный контроль над аннексированным полуостровом и способствовать завершению вооружённого противостояния на востоке Украины. Москва не раз заявляла, что не считает себя стороной конфликта в Донбассе.
Что касается борьбы с коррупцией, то США не раз выражали, среди прочего, обеспокоенность положением в энергетическом секторе Украины.
Ранее на этой неделе представитель Госдепартамента Нед Прайс высказал критику по поводу решения украинского правительства по замене управляющего совета компании "Нафтогаз". Как сказал Прайс, этот шаг "отражает пренебрежение справедливой и прозрачной практикой корпоративного управления" и не способствует улучшению инвестиционного климата.
28 апреля с поста председателя правления "Нафтогаза"был уволен Андрей Коболев. Он возглавлял компанию семь лет. Правительство назвало неудовлетворительными результаты компании за последний год, когда зафиксировали убыток в 700 миллионов долларов. Коболев утверждал, что узнал об отставке из новостей.
За время руководства Коболевым "Нафтогазом" Киев отказался от прямых закупок газа у России. В начале апреля бизнесмен рассказал "Настоящему Времени", что он участвует в переговорах с западными партнерами с целью остановить строительство "Северного потока – 2".
В Чечне в очередной раз задержали подозреваемых в колдовстве
В Чеченской республике задержали троих человек, подозреваемых в мошенничестве путем колдовства. Их отчитали перед камерами местного телевидения, пишет «Кавказ.Реалии».
Профилактическую беседу с задержанными провел главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев. Он указал на то, что их деятельность противоречит религии.
В ответ Роза Исмаилова, Есимат Успахаджиева и Адам Афтаев публично извинились и пообещали, что впредь не будут этим заниматься. После этого их отпустили.
Некоторые из задержанных уже не в первый раз появляются на экранах местного телевидения.
- В феврале сообщалось, что в Чечне правоохранительные органы задержали двух женщин, обвиняемых в занятии колдовством. Сюжет об этом также вышел на ЧГТРК «Грозный», а с задержанными беседовал тот же главный врач Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев. Он заявил, что дорога, которую они выбрали, «ведет в ад».
- О «разоблачении» колдуний чеченские власти также отчитывались в январе этого года, а перед этим – в декабре и сентябре 2019 года. Преследования в отношении оккультистов начались еще несколько лет назад и усилились прошлым летом.
COVID-19 в Грузии: 1806 новых случаев, 20 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4227 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 20 пациентов.
За сутки в стране выявили 1806 новых случаев коронавируса (днём ранее – 2171). Накануне провели 28 180 тестов: PCR-тестов – 13 856, экспресс‐тестов на антиген – 14 324.
Выздоровели еще 1144 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 317 719, выздоровевших – 297 676.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,41%, за последние 14 дней составляет 5,51%, за неделю – 6,59%.
В Грузии – третья волна коронавируса. В клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
В Грузию доставили дополнительные дозы вакцины AstraZeneca
Грузия получила 43 тысячи доз вакцины AstraZeneca. Вакцины были доставлены в Тбилисский международный аэропорт на рассвете.
Эта партия предназначена для людей, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca.
Регистрация на вторую дозу вакцины стартовала накануне. Граждане могут записаться на вторую дозу в любом учреждении через 4-12 недель после первой вакцинации.
Регистрация доступна на портале booking.moh.gov.ge. Вторую дозу вакцины начнут вводить с 10 мая. Возрастное ограничение не распространяется на тех, кто был вакцинирован первой дозой вакцины Astrazeneca, – пишет Первый канал Грузии.
Первая партия вакцины AstraZeneca (43 200 доз) была доставлена в Грузию 13 марта. В апреле было принято решение, что вакциной AstraZeneca в Грузии будут прививать только людей старше 55 лет.
Bellingcat: Мишкина и Чепигу повысили. Сейчас они работают на Кремль
Офицеры российской военной разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига, подозреваемые властями Великобритании в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, а также подозреваемые чешскими властями в организации взрыва в городе Врбетиц, получили повышение и в данный момент работают на Кремль. Об этом заявил член международной расследовательской группы Bellingcat, болгарский журналист Христо Грозев.
Грозев не уточнил, чем именно в Кремле занимаются Мишкин и Чепига, а также откуда у Bellingcat такая информация, пообещав опубликовать подробности в ближайшее время. "Всё, что я пока могу сказать, это то, что они здоровы, получили новую работу и находятся на государственной службе, потому что больше не могут работать шпионами", - отметил Грозев, добавив, что в 2014-м году офицеры ГРУ были удостоены званий Героев России за операции на территории Чехии и Болгарии.
Последний раз Мишкин и Чепига появлялись на публике в сентябре 2018 года, когда в интервью телеканалу Russia Today они под именами Александр Петров и Руслан Боширов заявили о своей непричастности к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль. Также сотрудники ГРУ утверждали, что Британию они посещали исключительно с туристическими целями.
- Бывший полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок". Они выжили после долгого лечения. Следствие в Британии подозревает в организации покушения российских граждан, приехавших в страну по паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Расследовательский центр Bellingcat и его партнёры утверждают, что за этими именами скрываются офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
- В апреле этого года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш официально обвинил российскую военную разведку во взрыве военных складов в чешском селе Врбетиц в октябре 2014 года. По версии чешских спецслужб, к операции могут быть причастны высокопоставленные офицеры ГРУ, в том числе - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
- Позже прокуратура Болгарии начала расследование возможной причастности Мишкина, Чепиги, а также других граждан России к организации серии взрывов в стране. По версии ведомства, целью атак могли быть боеприпасы, предназначенные для поставки в Грузию и Украину, а диверсии проходили как минимум с 2011 по 2020 год. До этого сообщалось, что военнослужащие Главного управления Генштаба России, известного как ГРУ, могут быть причастны к покушению на местного бизнесмена Емельяна Гебрева, занимавшегося поставками оружия.
- Россия причастность своих граждан к взрывам и покушениям отрицает.
Прототип Starship впервые совершил успешную посадку
Прототип американского пилотируемого космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска в четверг совершил первую успешную посадку.
Версия Starship SN15 стартовала с полигона Бока-Чика в штате Техас. В ходе испытаний корабль поднялся на высоту 10 километров с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полёт продолжался шесть с половиной минут.
Этот полёт прототипа Starship стал первым удачным запуском после череды неудач. Предыдущий испытательный полёт, состоявшийся 30 марта, закончился взрывом корабля в воздухе. Корабль, запущенный в начале марта, взорвался через несколько минут после посадки. В ходе запусков в декабре и феврале ракеты взорвались и разрушились при посадке.
В конце апреля глава SpaceX заявил, что на последнем прототипе по сравнению с предыдущими версиями проведены "сотни конструктивных усовершенствований".
Компания SpaceX разрабатывает Starship в качестве альтернативы ракетам Falcon-9 и Falcon Heavy. Глава компании Илон Маск ожидает, что корабли этой модели впоследствии будут использоваться для пилотируемых полетов на Луну и на Марс.
Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала «возвращение» США
Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала "возвращение" США в качестве активного игрока международной политики. Об этом она заявила во время выступления на Берлинской конференции, посвященной будущему трансатлантических связей, передает Reuters.
Меркель поблагодарила администрацию Джо Байдена за помощь в противостоянии России и Китаю, назвав Вашингтон "самым важным союзником Европы". В то же время она отметила, что Германия не заинтересована в возвращении времен холодной войны, которая сопровождалась бы расколом мира на два враждующих лагеря.
Глава немецкого правительства высоко оценила инициативу, направленную на заключение торгового соглашения между ЕС и Америкой. Ранее в феврале Питер Бейер – координатор по вопросам трансатлантического взаимодействия из аппарата Меркель – призывал "мыслить масштабно" и стремиться к амбициозной повестке, в том числе американо-европейской торговой сделке, которая предполагала бы отмену промышленных тарифов и реформу ВТО для усиления давления на Пекин.
Комментируя возможное инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем, Меркель назвала этот документ "очень важным", поскольку он, по ее словам, открыл бы для Европы "взаимность в вопросе доступа к рынкам". В то же время она подчеркнула, что имело бы смысл рассмотреть "весь спектр вопросов" в отношении КНР, включая его репутацию в области прав человека.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Германии Хайко Маасом в Лондоне в очередной раз указал, что американские власти выступают против строительства газопровода "Северный поток – 2", и напомнил о важности противостояния "дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана".
В Абхазии подтверждено 36 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 254 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 36 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 человек, 43 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 702 человека. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13 660 человек.
Министр экономики Грузии прокомментировала запрет на экспорт гречки из России
Временный запрет на вывоз гречневой крупы из России не отразится на грузинском рынке, заявила сегодня журналистам министр экономики Натия Турнава.
Россия является для Грузии практически основным поставщиком гречки. По данным Национальной службы статистики, за первые три месяца 2021 года Грузия закупила гречневой крупы на сумму 701,7 тысяч долларов. При этом продукция на сумму 701,4 тысячи долларов была импортирована из РФ, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Россия ввела запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна на период с 5 июня по 31 августа 2021 года. Минсельхоз РФ объяснил такое решение необходимостью сохранить объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен.
«Конечно, очень жаль, что Россия приняла это решение, оно не соответствует духу свободной торговли, но, похоже, у этого есть свои внутренние причины. Это не повлияет на наш рынок, у нас режим свободной торговли с 2/3 мировых рынков, поэтому этот дефицит будет очень легко восполнить, если он возникнет, но сегодня этого дефицита нет», - сказала Турнава.
Ранее в Минсельхозе РФ отметили, что текущие объемы производства круп позволяют удовлетворять спрос российских предприятий переработки и обеспечивают потребности населения в основных видах крупяных культур, в том числе гречневой. При этом с ноября 2020 года отмечается существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортеров на фоне сложившейся мировой конъюнктуры.
Гречка в России дорожает с начала года - на 19 апреля стоимость килограмма крупы составила 96 рублей – это на 25,1% выше уровня на 20 апреля прошлого года (76,75 рубля за килограмм).
Глава МИД Грузии встретился со своим азербайджанским коллегой
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в ходе визита в Азербайджан встретился со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает Общественный вещатель Грузии.
В ходе встречи были обсуждены все основные направления двусторонних грузино-азербайджанских отношений. Было отмечено, что стратегическое партнерство и дальнейшее развитие этого партнерства и вывод его на качественно новый уровень, является приоритетом для обеих стран, чему служит нынешний визит премьер-министра Грузии в Азербайджан.
Министры также обсудили вопросы делимитации-демаркации грузино-азербайджанской границы и возможность возобновления работы соответствующей комиссии, которая была осложнена из-за пандемии. Министры выразили готовность и желание провести встречу комиссии в короткие сроки, и выразили надежду на решение вопроса в рамках комиссии в духе стратегического партнерства и с учетом интересов обеих стран.
Министры также подчеркнули успешное сотрудничество между Грузией и Азербайджаном в различных международных или региональных форматах, и в связи с этим подчеркнули эффективность трехстороннего формата Азербайджан-Грузия-Турция.
Дума запретит отрицать решающую роль СССР в победе над нацистами
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий отрицать решающую роль Советского Союза в победе над нацисткой Германией в годы Второй мировой войны. Документ также предполагает запрет на уравнивание советского и нацистского режима в этот исторический период.
Законопроект подготовлен группой единороссов при поддержке президента России Владимира Путина. В пояснительной записке указано, что цель поправок - «поставить заслон явным оскорблениям в адрес дедов и прадедов и омерзительным спекуляциям на Победе».
Ранее Путин обсуждая инициативу заявил, что в России нужно «включить механизмы защиты совсем недавнего прошлого». Он сравнил это с законодательным запретом на отрицание геноцида армян в Османской империи в ряде стран мира.
Наказание за нарушение в тексте не установлено, оно будет внесено в парламент отдельным документом. Готовится его согласование с правительством, рассказала «Открытым медиа» один из соавторов Елена Ямпольская. Предположительно, документы вносятся по отдельности, чтобы первую часть успели зарегистрировать до празднования 9 мая.
Путин неоднократно негативно высказывался о том, что он считает «переписыванием истории» и попытками исказить правду о Великой Отечественной войне. Он высказывал мнение, что таким образом страны Запада «хотят поменять порядок, возникший после Второй мировой войны».
В начале апреля Путин подписал закон, запрещающий публично унижать честь и достоинство ветеранов Второй мировой войны, нарушителям грозит лишение свободы до трех лет. Одновременно на рассмотрение парламента находится законопроект, предлагающий отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа, документа, который в историографии рассматривается как одна из основных причин, позволивших нацистской Германии начать боевые действия в 1939 году.
Ираклий Гарибашвили: вопрос Давид-Гареджи очень скоро будет решен
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил журналистам, что обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопрос делимитации-демаркации границы и тему монастырского комплекса Давид-Гареджи.
«Мы договорились, что диалог продолжится и будет ускорен. Очень скоро вопрос будет решен так, как того требуют наши братские и дружеские отношения. Комиссии продолжат работу очень скоро, детали станут известны позднее», – отметил Гарибашвили, не ответив на дополнительные вопросы журналистов.
В рамках визита в Баку, Гарибашвили сегодня встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым, а также со спикером парламента Сахибой Гафаровой. Премьер-министра Грузии в поездке сопровождает вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
- Протяженность государственной границы Грузии и Азербайджана составляет 446 км. Монастырский комплекс Давид-Гареджи расположен вдоль спорного участка границы.
- В прошлом году, в преддверии парламентских выборов в Грузии было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии». Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- По делу были задержаны экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. В конце января Тбилисский городской суд обвободил их под залог. Прокуратура сообщила, что теперь следствие будет направлено на выявление тех высокопоставленных чиновников, поручение которых и выполняли ученые.
- В феврале, комментируя вопрос Давид-Гареджи, Ираклий Гарибашвили говорил, что Азербайджан – близкий и стратегический друг Грузии, а страной руководит «мудрый правитель, господин Алиев», с которым у него «очень хорошие отношения».
Армянская апостольская церковь осуждает «проводимый Азербайджаном культурный геноцид»
Первопрестольный Святой Эчмиадзин осуждает «проводимый властями Азербайджана культурный геноцид, который является неопровержимым проявлением армянофобии, нетерпимости и вражды». Как пишет «Радио Азатутюн», об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-канцелярией Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
«Вопреки звучащим заявлениям и оправданиям, эта политика не может каким-либо образом способствовать установлению стабильности и длительного мира в регионе. Армянская Апостольская Церковь продолжит поднимать эти проблемы перед международным сообществом и соответствующими структурами, чтобы пресечь эти явления, попирающие права армянского народа», – подчеркивает Первопрестол, обращая внимание на то, что сегодня, в условиях относительного мира, «армянские святыни с целью уничтожения следов и свидетельств армянской идентичности исторической земле Арцаха продолжают подвергаться нападениям».
«На территориях, находящихся под контролем Азербайджана, уже разрушены святилища, осквернены монастыри и церкви, удалены надписи, подтверждающие их историческую принадлежность, осквернены хачкары и могилы предков. Путем искажения и фальсификации истории в этих местах предпринимаются попытки присвоить 150 армянских святилищ, чтобы представить их миру как духовное наследие удинов. Недавно стал известен и факт уничтожения духовных символов храма Святого Спасителя Казанчецоц в Шуши, также и сноса его купола», – заявляет Армянская Апостольская Церковь.
Армянская сторона вчера сообщила, что Азербайджан изменяет архитектурно-историческую целостность собора Сурб Аменапркич Казанчецоц (собора Святого Христа Всеспасителя) в Шуши (Шуша – азер.), снесен купол армянской церкви. МИД Азербайджана в ответ заявил, что «проводятся ремонтные и реставрационные работы».
Трамп запустил собственный сайт для общения со сторонниками
Экс-президент США Дональд Трамп запустил собственный сайт для общения со своими сторонниками. На этом веб-ресурсе, как сообщается, будет размещаться информация непосредственно с "рабочего стола" бывшего главы Белого дома.
Сторонникам Трампа предлагается зарегистрироваться на сайте и помочь команде бывшего президента "сделать Америку снова великой".
Аккаунт Трампа был заблокирован соцсетью Twitter, а также приостановлен в Facebook и YouTube после январского штурма Капитолия. С тех пор экс-президент публикует свои сообщения в виде пресс-релизов. Отныне все они будут размещаться на новом сайте. Пользователи смогут "лайкать" публикации Трампа и делиться ими в Facebook и Twitter.
В марте советник Трампа Джейсон Миллер анонсировал появление новой социальной сети. Теперь, комментируя в твиттере открытие сайта Трампа, он подчеркнул, что этот веб-ресурс не является разрекламированной ранее соцсетью.
На сайте уже появились первые записи. Среди них – публикации, которые повторяют признанные ложными утверждения Трампа о том, что якобы именно он, а не Байден, выиграл прошлогодние президентские выборы.
5 мая наблюдательный совет компании Facebook подтвердил прежнее решение о "заморозке" аккаунта Трампа и в ближайшие месяцы решит, что с этим аккаунтом делать дальше – восстановить или навсегда закрыть. YouTube обещал восстановить аккаунт Трампа только после того, когда администрация видеохостинга решит, что угроза "насилия" со стороны последователей бывшего президента уменьшится. В Twitter на аккаунт Трампа были подписаны почти 90 миллионов пользователей.
Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода:
Пентагон инициировал новое расследование инцидентов с НЛО
Минобороны США решило проверить, насколько серьезно американские власти подошли к проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), которые предположительно вторгались в американское воздушное пространство и закрытые зоны. Об этом говорится в заявлении генерального инспектора ведомства, сообщает Politico.
Анализ проводится в преддверии другого доклада об НЛО. Спецслужбы готовят его для Конгресса по запросу законодателей. Они намерены выяснить, не пытается ли разведка скрыть от них информацию о неопознанных явлениях.
В прошлом году Пентагон начал расследование инцидентов с НЛО, которые в последние месяцы и годы все чаще фиксируются в местах присутствия американских военных объектов. Специалисты выясняют, не связаны ли соответствующие события с активностью враждебных государств.
Согласно одной из версий, парящие в небе предметы – шары, пирамиды и прочие – могут оказаться особыми дронами, которые выполняют функции как разведки, так и "приманки" для средств противовоздушной обороны. Теоретически подобные механизмы могут заставить высокотехнологичные инструменты ПВО США раскрыть свои секретные характеристики и уязвимые места.
По данным журнала The Drive, один из таких инцидентов произошел в июле 2019 года недалеко от побережья Калифорнии. Согласно публикации, тогда в течение нескольких дней группу американских эсминцев преследовали неизвестные летающие аппараты. Американские военные до сих пор не опубликовали об этом никаких подробностей.
Чемпионат Европы по футболу ConIFA–2021 отменен
Чемпионат Европы под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA), который должен был пройти во французском городе Ницца, отменён.
Как сообщает Федерация футбола самопровозглашенной республики Абхазия, в связи с обострением пандемии COVID-19 во Франции и неспособности местных властей предоставить гарантии проведения турнира, комитетом ConIFA было принято решение отменить проведение турнира в этом году.
Европейский комитет ConIFA оставляет за собой право определить новую дату турнира, но отложит принятие любого решения до августа 2021 года. Комитет будет отслеживать ситуацию с пандемией и процесс вакцинации в различных европейских странах.
Чемпионат Европы по футболу ConIFA–2021 должен был состояться с 9 по 19 июня. В списке участников были сборные Графства Ниццы, Абхазии, Южной Осетии, Падании, Сапми, Западной Армении, Северного Кипра, Арцаха (Нагорный Карабах), Секейского края, Чамерии, Сардинии и Корнуолла.
- Сборные Абхазии и Южной Осетии регулярно принимают участие в турнирах ConIFA. Абхазская сборная победила на чемпионате мира «непризнанных государств», прошедшем в 2016 году в Сухуми. В 2019-м победителем европейского чемпионата стала югоосетинская сборная.
Алиев: Азербайджан продолжает оставаться одним из крупнейших инвесторов Грузии
Отношения между нашими народами опираются на большую историю, продолжающуюся веками историю добрососедства и дружбы, – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
«У нас хорошая история реализации совместных энергетических и транспортных проектов. Они изменили политическую, экономическую, транспортную и энергетическую карту региона. Без сильного партнерства между нашими странами реализация этих проектов была бы невозможна. Последний день прошлого года стал последним днем реализации Южного газового коридора. Этот проект имеет важное значение для общего развития, стабильности, прогнозируемости, сотрудничества не только в регионе Южного Кавказа, но и в более широком Евразийском регионе. Еще раз хочу отметить, что без нашего сотрудничества это было бы невозможно. Я глубоко признателен правительству Грузии за это, оказание постоянной поддержки реализации этого важного проекта. Все другие начатые нами совместные инициативы также имеют хорошую историю успеха. Уверен, что так будет и дальше», – отметил он.
Алиев говорит, что Азербайджан продолжает оставаться одним из самых крупных инвесторов экономики Грузии.
«Это тоже является хорошим показателем проводимых вашим правительством реформ по созданию очень позитивной и благоприятной инвестиционной среды. Знаю, что в вашей стране хотят работать еще больше азербайджанских компаний, и уверен, что это произойдет. Сегодня мы, конечно, рассмотрим все достигнутое и спланируем дальнейшие шаги», – заявил азербайджанский лидер.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что был вынужден отложить свой визит в Баку из-за заражения коронавирусом. Он пригласил Ильхама Алиева посетить Тбилиси «в любое удобное время».
«Но рад, что мы сегодня находимся в Баку. Вы отметили, что у нас совершенные отношения, которые продолжаются на протяжении веков. Хочу повторить слова, которые в свое время были сказаны вашим отцом в Тбилиси - судьбе было угодно и нам повезло, что мы являемся соседями. Грузинский и азербайджанский народы – соседи. Это – наша судьба. Мы очень привязаны друг к другу и взамосвязаны. Как вы отметили, мы вместе реализовали некоторые важнейшие исторические проекты. Поэтому мы решительно настроены на продолжение совместной реализации еще больших проектов, которые укрепят наши отношения и братство», – сказал Гарибашвили.
Как пишет агентство «Азертадж», после личной встречи состоялся рабочий обед президента Азербайджана и премьер-министра Грузии.
МВД Грузии зарегистрирует законопроект для выдачи прав водителям мопедов
Водителям мопедов в Грузии вскоре придется сдавать экзамен на вождение, оформлять водительское удостоверение, а также регистрировать свое транспортное средство, как это делают автомобилисты, – пишет «Новости-Грузия».
Законопроект уже внесен в парламент, вскоре мы его зарегистрируем, сообщил в беседе с журналистами глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.
По словам министра, на данном этапе невозможно контролировать мопеды с помощью видеокамер и часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Поэтому в ближайшее время мопеды будут зарегистрированы и их водителям понадобятся водительские права.
Что касается статистики погибших, то Гомелаури считает, что данные увеличились «не катастрофически».
«Смертей, связанных с мопедами, стало меньше. Чаще встречаются случаи, которые касаются мощных мотоциклов, где требуются водительские права категории А. Насколько я помню, законопроект был внесен в парламент, и мы скоро его зарегистрируем», – сказал Гомелаури.
О том, что МВД готовит законопроект о регистрации мопедов, Гомелаури напоминал и в феврале, когда в парламенте проходила процедура утверждения нового кабинета министров.
Законопроект об обязательной выдаче водительских прав водителям мопедов был внесен в парламент Грузии два года назад. Согласно этой инициативе, граждане до 18 лет могут получить только права для вождения мопедов, квадроциклов и трактора, но исключительно для работы, а не для перевозки пассажиров.
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