В Грузии парламентарии привились от коронавируса в прямом эфире

Депутаты парламента Грузии привились от коронавируса китайским препаратом Sinopharm в прямом эфире.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», в республиканской больнице от коронавируса привились Рати Ионатамишвили, Элисо Болквадзе, Нино Цилосани, Кетеван Думбадзе, Ирма Заврадашвили, Тамар Талиашвили, Рима Берадзе и другие депутаты от «Грузинской мечты».

«В моем случае я сделала выбор в пользу Sinopharm. Вакцинация – это самый важный процесс, который обязательно принесет какие-то результаты. Я надеюсь, что в рамках нашей кампании мы в некоторой степени уменьшим движение против вакцинации. Все мы понимаем, что единственный способ победить пандемию – это вакцинация. Поэтому гражданский долг каждого из нас – пройти этот процесс и как можно скорее и вернуться к привычному режиму», – сказала Нино Цилосани после вакцинации.

На процессе вакцинации парламентариев присутствовала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

«Правительство решило, что это станет примером для общества и повысит популярность вакцинации. Мы видим, что в последнее время к вакцинации активно подключились министры. Также важно вовлечь в этот процесс депутатов законодательного органа, поскольку они являются мостом к нашему обществу, и я уверена, что это усилит процесс», – сказала Тикарадзе.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Она ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и китайским препаратом Sinopharm. По данным на утро 6 мая, в стране одной дозой вакцинированы 43 727 человек, двумя – 7873.