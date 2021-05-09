При взрыве в Кабуле погибли или ранены десятки учащихся

Взрыв на западе Кабула у школы для совместного обучения девочек и мальчиков стал причиной гибели не менее 30 человек, ранены более 50. Большинство погибших и пострадавших - подростки в возрасте от 11 до 15 лет. Представитель МВД Афганистана сообщил, что взрыв произошел вечером 8 мая, в половине пятого по местному времени. По его словам, число жертв может оказаться больше, чем первоначально объявленное.

В заявлении Госдепартамента США говорится, что Соединенные Штаты продолжат поддержку афганского народа и осуждают варварское нападение возле школы в Кабуле.

Представитель Министерства образования Афганистана заявила агентству Reuters, что ученики занимались в три смены, вторая смена предназначалась для занятий девочек. Большинство жертв - именно учащиеся второй смены.

На кадрах, распространенных в социальных сетях, видны последствия взрыва: рюкзаки со следами крови и учебники, разлетевшиеся перед школьным зданием. В этом время над ближайшими домами распространялся дым от взрыва.

К окончанию дня субботу никто не взял на себя ответственность за взрыв. Представитель движения Талибан отверг подозрения о возможной причастности талибов к нападению и осудил устроителей взрыва.

Но президент Афганистана Ашраф Гани осудил именно талибов, не приведя доказательств их причастности к нападению.

Шиитские кварталы Кабула и прежде становились объектами нападений со стороны террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России и ряде стран).

Так, в прошлом году ответственность за нападение на родильный дом была возложена властями на вооруженный отряд исламских экстремистов. Тогда жертвами взрыва стали беременные женщины и младенцы.

Европейский союз осудил нападение в Кабуле, назвав его «отвратительным актом терроризма».



Кровопролитие в Кабуле произошло в те дни, когда с территории Афганистана официально начата эвакуация последних остающихся в стране нескольких тысяч военнослужащих США.

(По материалам агентств Reuters, AP, AFP, dpa)