Первые лица Грузии поздравили ветеранов с Днем Победы над фашизмом

Первые лица Грузии поздравили ветеранов Второй мировой войны с Днем Победы над фашизмом и почтили память погибших.

В этом году праздничные мероприятия в тбилисском парке Ваке, где находятся мемориал Победы и памятник Неизвестному солдату, провести не удалось из-за ремонтных работ, сообщает агентство «Новости-Грузия». С утра общественность собирается в столичном Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе). Там установлен монумент Мелитону Кантария – одному из самых известных героев Второй мировой войны, установившему знамя победы над Рейхстагом вместе с Михаилом Егоровым в мае 1945 года.

Члены правительства и депутаты парламента возложили цветы к мемориалу, а после лично поздравили с 76-летием со дня победы над фашизмом участников войны.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что помнить и чтить ветеранов – это долг каждого.

«Сегодня 76-годовщина победы над фашизмом. Прежде всего, хочу поздравить наших героев-ветеранов с этим великим днем, великой победой, к которой причастны герои-грузины, наши ветераны. Хочу еще раз выразить им глубокое уважение, а также преклониться перед теми, кто отдал свою жизнь ради победы. Как вы знаете, Грузия и грузины внесли огромный вклад в достижение этой великой победы», - сказал Гарибашвили.