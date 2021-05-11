Новости
Палестинцы заявили, что жертвами израильских ударов стали 20 человек
Израильские вооружённые силы нанесли воздушные удары по целям радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. По сообщению израильской стороны, потери среди исламских радикалов составили не менее трёх человек. Среди них один, как сообщает панарабская газета Asharq Al-Awsat, из лидеров контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Мухаммед Фаяд. Палестинское министерство здравоохранения в секторе Газа заявило, что жертвами израильских воздушных ударов стали 20 человек, включая детей.
Удары стали ответом на пуски ракет по Израилю. Под огонь попала территория, прилегающая к зданию парламента. Находившиеся в здании люди были эвакуированы.
Напряжённость между Израилем и палестинцами в последние дни быстро нарастала. Лидеры группировки ХАМАС в секторе Газа предупредили израильтян, что нанесут по ним удары в ответ за ранения сотен палестинцев при столкновениях с полицией в понедельник.
Израильское командование подчеркнуло, что нынешние удары по сектору Газа - это только начало. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ХАМАС перешла "красную линию".
Другие новости дня
Путин внёс в Думу закон об отмене взаимных авиаинспекций с 34 странами
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации международного Договора по открытому небу, предусматривающего взаимные военные инспекции разведывательными самолётами 35 стран мира. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Страны НАТО и бывшего Варшавского договора подписали документ в 1992 году в Хельсинки. Он позволяет участникам совершать невооружённые разведывательные полёты в воздушном пространстве друг друга для контроля над перемещениями армий и военной техники.
Главной задачей договора называлось развитие открытости и содействие наблюдению соглашений в области контроля над вооружениями (в первую очередь — резко сокращающего военную технику Договора об обычных вооруженных силах в Европе, из которого Россия вышла в 2015 году). Полёты проводились на уведомительной основе.
В мае 2020 года о выходе из договора сообщили Соединённые Штаты. Администрация президента Трампа объяснила это решение нарушениями соглашений со стороны России. Советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил тогда, что Вашингтон выходит из устаревших соглашений, которые давали преимущество противникам страны "за счёт нашей национальной безопасности".
В частности, претензии вызвала попытка Москвы ограничить полёты рядом с границами признанными только Россией сепаратистскими республиками на территории Грузии, и заставить контролирующие самолёты садиться на посадку на аэродромы в аннексированном Крыму.
Против выхода из договора тем не менее выступали многие европейские союзники США и кандидат на пост президента Джо Байден. Он критиковал решени Трампа и после избрания. Однако Вашингтон завершил выход из договора в ноябре 2020 года.
В январе о намерении России покинуть договор объявил российский МИД. Решение было одобрено правительством на прошлой неделе.
В Казани при стрельбе в гимназии погибли 9 человек
В Казани во вторник была открыта стрельба в гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи на восточной окраине города. Сообщается о гибели девяти человек, в том числе одного учителя. К месту происшествия съехались экстренные службы, здание оцеплено. Гимназистов эвакуировали из окон.
Школа № 175 находится по адресу улица Джаудата Файзи, дом 8. По данным на сайте школы, в ней учатся более тысячи детей, передает Идель.Реалии.
ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что, по предварительным данным, стрельбу в школе в Казани устроил подросток, он задержан, есть пострадавшие.
"Интерфакс" со ссылкой на источник сообщает, что "прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни".
На место выехал прокурор Татарстана.
Telegram-каналы сообщают о разном количестве погибших и пострадавших. По данным Telegram-канала 112 , что число пострадавших достигло семи — шесть учеников и один учитель, один из нападавших удерживает заложников. Telegram-канал Baza сообщает, что погибли девять человек и 10 пострадали. Другие каналы пишут, что силовики готовятся брать здание штурмом.
Около 20 машин "скорой помощи" дежурят о школы 175 в Казани. Наш корреспондент сообщает, что слышна стрельба.
Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал к гимназии 175.
Новость дополняется и уточняется
От коронавируса в Грузии за сутки скончался 31 человек
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4336 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 31 пациент.
За сутки в стране выявили 1788 новых случаев коронавируса. Накануне провели 28 532 теста: PCR-тестов – 8183, экспресс‐тестов на антиген – 20 349.
Выздоровел еще 1251 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 324 256, выздоровевших – 303 679.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,76%, за последние 14 дней составляет 6,07%, за неделю – 6,35%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4689 человек, всего администрировано вакцин – 67 136.
В Грузии – третья волна коронавируса. В клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Рост населения в Китае резко замедлился, падает рождаемость
Рост населения в Китае в последнее десятилетие в среднем составил 0,53 процента в год. К концу 2020 года численность населения страны достигла 1,411 миллиарда человек, увеличившись за десятилетие лишь на 72 миллиона человек.
Согласно данным Национального статистического бюро КНР, обнародованным во вторник, число новорожденных в 2020 году было самым низким с 1961 года, когда в стране был массовый голод. Резкое снижение рождаемости в последние годы вкупе с увеличением продолжительности жизни чревато демографическим кризисом, который может подорвать экономический рост страны, цитирует газета New York Times демографов, специалистов по Китаю. Почти 19 процентов населения страны – старше 60 лет. Эта прослойка населения возросла за десятилетие на 6 процентов.
Несколько лет назад власти Китая отменили существовавшую с 1980 года политику "одного ребенка", согласно которой подавляющее число китайских семей могли иметь одного ребенка. Однако рождаемость в стране падает в течение последних четырех лет. В 2020 году она упала на 15 процентов, сообщает CNBC.
DW: Коронавирус не снизил активность грузинских воров в Испании
Карантинные ограничения, связанные с пандемией, не повлияли на активность в Испании грабителей из Грузии. Они по-прежнему лидируют по числу совершаемых в стране квартирных краж, – пишет русская редакция Deutsche Welle.
В статье говорится, что региональные выборы в Мадриде затмило событие из мира криминала.
«В день голосования – 4 мая - 31-летний гражданин Грузии Константин Ф. совершил дерзкий налет на «Эрмитаж», известный ювелирный магазин, расположенный в центре испанской столицы. Налет с захватом заложников, потасовкой и битьем витрин вызвал панику, парализовал уличное движение, заставил полицию применить оружие. Эта история завершилась арестом налетчика. Кроме того, она побудила прессу вспомнить другие «подвиги» Ф. и его соотечественников, совершенные в Испании», – говорится в статье.
При этом неважно, что правонарушитель был вооружен всего лишь пластмассовыми муляжами пистолета и автомата
Как сообщили DW в пресс-службе Национальной полиции Испании (НПИ), в последние годы Ф. отбывал тюремное наказание за предыдущие кражи, а для последнего налета он воспользовался отпуском, положенным после отбытия половины срока.
«И эта выходка ему может дорого обойтись, поскольку, как отметили в НПИ, она характеризуется как «особо опасное вооруженное ограбление». При этом неважно, что правонарушитель был вооружен всего лишь пластмассовыми муляжами пистолета и автомата», – сказано в статье.
По данным члена мадридской коллегии адвокатов Хосе Игнасио Флореса, которые подтверждаются и полицией, выходцы из Грузии совершали в последние годы в Испании до 60 процентов всех квартирных краж. Осуществлялись эти кражи, как правило, на рабочих окраинах городов, где в домах нет консьержа.
Только в конце апреля, по данным НПИ, было арестовано 8 граждан Грузии – в Севилье и Хихоне. Им инкриминируется 28 квартирных краж. До этого аресты производились в Барселоне, Сарагосе и Мадриде. А прошлый год был отмечен громким судебным процессом над неким Звиадом Дарсадзе, которого испанцы называют «вором в законе» и главарем ОПГ. Его группировка, 125 членов которой было арестовано в 2019 году, «держала в страхе», по утверждению полиции, всю Испанию.
Как пишет DW, в Испании постоянно проживает 20,4 тыс выходцев из Грузии. Подавляющее большинство из них, подчеркивают в НПИ, не имеют связей с криминальным миром.
Байден: Россия ответственна за кибератаки с ее территории
В понедельник президент США Джо Байден назвал кибератаку, парализовавшую три дня назад работу крупнейшего американского трубопровода Colonial Pipelinе, "преступным актом" и заявил о том, что, по некоторым данным, хакеры действовали с территории России.
"Пока у нашей разведки нет данных о том, что Россия причастна, хотя есть данные, указывающие на то, что программа-вымогатель была запущена с территории России. Россия несет некоторую ответственность за разрешение этой проблемы", - сообщил президент Байден, отвечая на вопросы журналистов.
По данным ФБР, атака с применением так называемой программы-вымогателя была организована хакерской группой DarkSide. С помощью подобных программ хакеры блокируют компьютеры и серверы, требуя с владельцев и пользователей выкупа за восстановление доступа к ним. Неизвестно, уплатили ли владельцы Colonial Pipeline выкуп.
Ранее о причастности группы DarkSide к кибератаке сообщил телеканал СNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника в сфере кибербезопасности, чьё имя не приводится.
Телеканал отмечает, что её атаки обычно нацелены на страны, в которых не говорят на русском языке. О DarkSide в связи со взломом систем трубопровода также сообщили, сославшись на анонимные источники, Reuters и Associated Press. По их информации, эта группировка занимается вымогательством денежных средств с использованием соответствующих программ и избегает целей в странах бывшего СССР.
По трубопроводу Colonial Pipelinе доставляется около 45 процентов горючего из штата Техас на восточное побережье США. Руководство линии сообщило, что в связи со взломом было решено превентивно отключить все системы. На данный момент основные участки трубопровода по-прежнему не функционируют, но некоторые небольшие части возвращаются к работе.
Министр торговли Джина Раймондо заявила, что сейчас принимаются все возможные усилия для устранения последствий атаки. По её словам, федеральное правительство тесно взаимодействует по этим вопросам с компанией-оператором и властями Техаса. Ведётся расследование.
9 мая федеральное правительство объявило региональное чрезвычайное положение, которое смягчает правила перевозки топлива по автомагистралям через 17 штатов и округ Колумбия. Джина Раймондо заверила, что срывов поставок пока удаётся избегать.
Российские власти всегда отрицали обвинения в причастности к хакерским атакам на американские системы.
Ковид в Абхазии: 39 новых случаев инфицирования, 2 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 246 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 39 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 54 человека, 44 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 22 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались 2 пациента: женщина 1933 г.р. скончалась 10 мая, женщина 1938 г.р. скончалась 9 мая.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 16 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 16, в Ткварчельской ЦРБ - 6.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 834 человека. Зарегистрировано 224 летальных случая. Выздоровели 13 823 человека.
Более 200 палестинцев доставлены в больницы, 7 - в критическом состоянии
В арабской части Иерусалима более 300 палестинцев были ранены в понедельник при столкновениях с полицией в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Около 230 человек находятся в госпиталях, семеро из них - в критическом состоянии, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на палестинских врачей. К вечеру понедельника столкновения прекратились, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.
Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщает AP. Власти Иерусалима решили временно закрыть доступ на Храмовую гору в связи с беспорядками, происходящими в арабской части Иерусалима.
В понедельник отмечается День Иерусалима: он был провозглашен в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года. В этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в Twitter, что в понедельник бойцы группировки ХАМАС выпустили три ракеты по израильской территории. В ответ Израиль открыл огонь по объектам ХАМАС - на это обращает внимание информационный портал Ньюсру.ком
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонной беседе с израильским коллегой Меиром Бен-Шабатом выразил беспокойство в связи с ситуацией в Иерусалиме.
Мелия: По вопросу вхождения в парламент нужно принять прагматичное решение
Председатель самой крупной оппозиционной партии в Грузии «Единое национальное движение» Ника Мелия считает, что необходимо принять прагматичное решение по вопросу присоединения депутатов от ЕНД к работе парламента. Таким стал первый комментарий Мелия после того, как сегодня вечером покинул Руставскую тюрьму.
После подписания представленного президентом Евросовета соглашения для урегулирования кризиса, часть оппозиционных партий присоединилась к работе парламента. При этом главным условием было поставлено «освобождение политзаключенных» - Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа. Последний был освобожден 27 апреля на основании помилования президентом. Теперь, когда выполнено и условие освобождения Ники Мелия, депутаты от ЕНД должны решить, присоединятся ли и они к работе парламента.
Всего блок «ЕНД - Объединенная оппозиция» получил на выборах в парламент в октябре 2020 года 34 мандата. Из них соглашение о вхождении в парламент пока подписали только трое – депутаты от ЕНД Саломе Самадашвили и Григол Вашадзе, а также лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе.
«По вопросу о вхождении или невхождении в парламент должны пройти тесные консультации, в первую очередь, внутри партии и блока, а также с представителями непарламентских партий. На принятие этого решения уйдет несколько дней. В партии по этому вопросу существуют разные позиции. Я должен поговорить со всеми коллегами, после чего мы примем решение с блоком «Единого национального движения». Решение должно быть прагматичным, рациональным. Я никак не могу стать победным венцом в этой борьбе … Мы периодически забываем, с каким безжалостным противником мы сражаемся … Я не думаю, что стану последним политическим заключенным. Если оппозиция будет активной, и боевой настрой усилится, кто-то еще может попасть в тюрьму, потому что они не могут победить нас идеями», - сказал Мелия.
Председатель ЕНД также поблагодарил своих международных партнеров, особенно посла ЕС в Грузии Карла Харцеля и председателя комитета по иностранным делам литовского парламента Зигимантаса Павильониса.
«Я хотел бы поблагодарить за усердие и усилия посла ЕС Карла Харцеля в этом процессе. Я благодарю его как человека, и как профессионала. Естественно, я также благодарю президента Евросовета Шарля Мишеля за его вклад в этот важный процесс, а также, конечно же, посла США Келли Дегнан. Но особо хочу поблагодарить Зигимантаса Павильониса. Он, без преувеличения, разбудил мировое сообщество. Когда я оказался в самой сложной ситуации, он приехал в Грузию из Литвы и пришел в центральный офис Национального движения», - сказал Ника Мелия.
Анатолий Бибилов принял участие в заседании «Союза добровольцев Донбасса»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в качестве почетного гостя принял участие в заседании Совета командиров «Союза добровольцев Донбасса», состоявшемся в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу Бибилова.
Выступая на мероприятии, Анатолий Бибилов отметил, что «Южная Осетия – единственное государство, которое признало независимость Донецкой и Луганской народных республик».
«Я этим горжусь. Взаимоотношения между нашими государствами находятся на высочайшем уровне. И мы и дальше будем делать все, чтобы наши народы сближались и лучше узнавали друг друга», – подчеркнул он.
Отметим, что сегодня «Союз добровольцев Донбасса» и партия «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак и председатель правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Бибилов также возложил цветы к памятнику «Героям Донбасса» в Парке культуры и отдыха им. Н. Островского в Ростове-на-Дону. Сегодня же начинается визит югоосетинского лидера в так называемые «ДНР» и «ЛНР».
Лидер «Единого национального движения» Ника Мелия вышел на свободу
Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Ника Мелия вышел на свободу. У Руставской тюрьмы, где Мелия находился в предварительном заключении, его ждали лидеры оппозиции, сторонники и члены партии. Они встретили оппозиционера аплодисментами.
Ранее Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Грузии об изменении меры пресечения для Мелия– с предварительного заключения на залог. Сам обвиняемый не присутствовал на судебном слушании.
Освобождение Мелия является одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции.
Деньги на залог (40 тысяч лари, более 11,6 тысячи долларов) выделил Европейский фонд для демократии (European Endowment for Democracy), зачислив сумму на счет Ассоциация молодых юристов Грузии.
- 17 февраля текущего года Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест по делу о штурме парламента 20 июня 2019 года. После этого лидеры оппозиции собрались в офисе ЕНД, чтобы защитить Нику Мелия, так как предполагалось, что власти проведут полицейскую операцию по его задержанию.
- На следующее утро, 18 февраля, Георгий Гахария ушел с поста премьер-министра. Он сообщил, что у него возникли разногласия с правящей командой по форме задержания Мелия. После этой отставки МВД отложило задержание оппозиционера и провело операцию на следующее утро после того, как премьером был назначен Ираклий Гарибашвили.
- Арест лидера ЕНД 23 февраля спровоцировал волну негативных заявлений в адрес правительства Грузии со стороны организаций и парламентариев из ЕС и США, и стал одним из основных вопросов на переговорах с оппозицией.
Во Франции появилось второе письмо военных об угрозе гражданской войны
Во Франции открытое письмо группы кадровых военных об угрозе гражданской войны в стране подписали уже свыше 145 тысяч человек.
Обращение опубликовал 9 мая консервативный еженедельник Valeurs Actuelle. Авторы послания обвиняют правительство "в уступках исламизму" и указывают на проблему, угрожающую "самому существованию" французского государства.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен, комментируя обращение, назвал его "грубым манёвром". Он также сказал, что всем составившим анонимное послание не достаёт храбрости.
Ранее власти Франции осудили схожее письмо, которое в апреле опубликовала группа французских офицеров и порядка 20 отставных генералов. Их обращение правительственные чиновники назвали неприемлемым вмешательством военных в политику. Высшее армейское руководство не исключило, что те, кто инициировал публикацию текста, будут наказаны.
О званиях военных, подписавших второе письмо, неизвестно. Сами себя они называют военнослужащими молодого поколения, проходящими службу, в том числе, в Афганистане, в странах Африки. Также указано, что они участвовали в антитеррористических операциях на территории Франции после серии нападений в 2015 году.
В связи с публикацией писем упоминаются предстоящие в 2022 году во Франции президентские выборы. Главным соперником действующего главы государства Эммануэля Макрона на них станет, как ожидается, лидер ультраправых Марин Ле Пен.
В Иране убит 20-летний гей. С ним могли расправиться его братья
20-летний иранец Алиреза Монфаред, предположительно, был убит своими братьями, узнавшими о его гомосексуальности.
Члены семьи Монфареда якобы выяснили, что из-за своей сексуальной ориентации их родственник был освобождён от военной службы.
Как сообщает Радио Фарда, убийство было совершено 4 мая вблизи Ахваза, административного центра провинции Хузестан. В расправе участвовали родный брат и кузены. По некоторым сведениям, Монфаред был обезглавлен. В связи с убийством арестованы три человека.
Партнёр убитого, Агхил Абайят, рассказал Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что Алиреза Монфаред 8 мая планировал выехать к нему в Турцию. "Би-би-си" пишет об аудиозаписях, на которых Монфаред говорит об угрозах со стороны своих родственников и о планах бежать из Ирана.
За гомосексуальность в Иране грозит смертная казнь. Секс-меньшинства вынуждены скрывать свою ориентацию. Об их положении в одном из недавних докладов, ранее в этом году, говорил специальный докладчик ООН по правам человека.
Грузия и Северная Македония подписали соглашение об отмене виз
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава Северной Македонии Стево Пендаровский сегодня подписали «Соглашение об отказе от визовых обязательств между двумя республиками».
Как заявили главы Грузии и Северной Македонии на совместной пресс-конференции, соглашение способствует росту числа туристов в обеих странах и выведет отношения между государствами на новый уровень.
«Новости-Грузия» пишет, что также было подписано соглашение между культурными ведомствами двух стран – «Меморандум о сотрудничестве в сфере культуры с Республикой Северная Македония».
«Маленькие государства должны объединить свои усилия, чтобы их голос смогли услышали во всем мире», – сказала Зурабишвили.
Президент Северной Македонии назвал подписание соглашений важным этапом в отношении двух стран, а визит Зурабишвили – поводом углубления дипломатических отношений.
«Оба соглашения помогут углубить сотрудничество в сфере туризма, культуры и экономики. Мы достигнем больших успехов… Мы с президентом Грузии обсудили вопросы внешней политики и вступления Грузии в Европейский Союз», – сказал Пендаровский.
По словам президента Грузии, на встрече обсуждались вопросы кибербезопасности, распространения так называемых фейк-ньюсов, углубление экономических отношений.
Как отметили главы двух государств, Саломе Зурабишвили стала первым президентом Грузии, которая посетила Скопье за 30-летний период независимости двух республик.
Саломе Зурабишвили и пригласила Президента Северной Македонии при первой возможности посетить Грузию с ответным визитом.
Кроме встречи с президентом, в Скопье Зурабишвили проведет переговоры с председателем Национального собрания (парламента) Талатом Джафери и первым вице-премьер-министром Артаном Груби. Визит грузинской делегации завершится 11 мая.
Суд принял решение освободить из заключения Нику Мелия
Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Грузии об изменении меры пресечения для лидера «Единого национального движения» Ники Мелия – с предварительного заключения на залог. Оппозиционер покинет Руставскую тюрьму уже сегодня.
Освобождение Мелия, который находится в заключении с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о протестах в июне 2019 года, является одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции.
Сумму залога – 40 тысяч лари (более 11,6 тысячи долларов), выделил Европейский фонд за демократию, созданный ЕС и входящими в союз странами. По просьбе представительства ЕС в Грузии сумму залога на счет Национального исполнительного бюро перечислила авторитетная неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии».
- 17 февраля текущего года Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест по делу о штурме парламента 20 июня 2019 года. После этого лидеры оппозиции собрались в офисе ЕНД, чтобы защитить Нику Мелия, так как предполагалось, что власти проведут полицейскую операцию по его задержанию.
- На следующее утро, 18 февраля, Георгий Гахария ушел с поста премьер-министра. Он сообщил, что у него возникли разногласия с правящей командой по форме задержания Мелия. После этой отставки МВД отложило задержание оппозиционера и провело операцию на следующее утро после того, как премьером был назначен Ираклий Гарибашвили.
- Арест лидера ЕНД 23 февраля спровоцировал волну негативных заявлений в адрес правительства Грузии со стороны организаций и парламентариев из ЕС и США, и стал одним из основных вопросов на переговорах с оппозицией.
Кадыров потребовал извинений от властей Израиля и пригрозил последствиями
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извинений перед мусульманами за столкновения полиции и палестинцев, при которых пострадали верующие в мечети Аль-Акса.
"В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее. Урегулируйте конфликт, пока не поздно, иначе масштабы последствий будут плачевными!", - написал Кадыров в своём телеграм-канале.
В Восточном Иерусалиме 7 мая произошли столкновения между израильской полицией и палестинцами. Тогда пострадали больше 200 человек. Столкновения возобновились на следующий день. Было ранено еще 80 человек.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом выразил обеспокоенность столкновениями в Восточном Иерусалиме, а также выселением арабских семей в районе Шейх-Джаррах.
- В июле 2017 года Кадыров раскритиковал власти Израиля, которые после нападения на полицейский патруль в Иерусалиме установили рамки с металлодетекторами у проходов к мечети Аль-Акса. По словам главы Чечни, мусульмане всего мира восприняли санкции против мечети как действия, направленные против не терроризма, а ислама.
- Позднее Кадыров заявил, что готов сложить с себя полномочия главы Чечни и "всю оставшуюся жизнь в качестве добровольца охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе".
В Армении сегодня ожидается роспуск парламента
Сегодня, 10 мая, Национальное собрание Армении проводит специальное заседание для обсуждения кандидатуры Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики.
Отметим, что на предыдущем заседании, согласно договоренности между парламентским большинством и двумя оппозиционными фракциями, парламент не избрал Пашиняна на пост главы правительства.
Сегодня ожидается, что парламент во второй раз не изберет Пашиняна, что, в соответствии с Конституцией, приведет к роспуску парламента и назначению досрочных выборов.
Согласно политической договоренности от 18 марта, Пашинян подал в отставку 25 апреля. Ожидается, что досрочные парламентские выборы в Армении будут назначены на 20 июня. При этом Пашинян продолжит исполнять обязанности премьер-министра.
В Грузию прибыла мать погибшей гражданки Казахстана
Айсу Айтпаева – мать гражданки Казахстана, которую обнаружили мертвой у своего дома в Тбилиси, категорически исключает версию самоубийства ее дочери.
Как пишет «Новости-Грузия», Айсу Айтпаева уверена, что её 26-летнуюю дочь убили. Она уже находится в Тбилиси и должна опознать тело дочери в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, а также ознакомиться с материалами дела. Кроме того, планируется встреча в консульстве Казахстана.
«Думаю, что мою дочь убили, выбросили из окна. Она не была таким человеком, чтобы самой выброситься из окна. Она приехала в Грузию пять дней назад и работала здесь. Ранее Айсель не была знакома с задержанным, они познакомилась здесь и должны были вместе работать. В Грузию должен был приехать и мой муж, но у него возникли проблемы с документами», – заявила Айсу Айтпаева журналистам.
Гражданку Казахстана обнаружили мертвой у своего дома в Тбилиси 5 мая. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней девушки.
Однако, как выяснили грузинские СМИ, это не единственный эпизод насилия в деле.
Грузинские телеканалы обнародовали запись, согласно которой, Тордуа разговаривает с девушкой из Казахстана, бьет ее, оскорбляет и принуждает к самоубийству. В той же записи девушка, которая по утверждению СМИ является Айсель Айтпаевой, говорит, что её изнасиловал некий Мурад.
Телеканал Formula выяснил, что единственным человеком в окружении Айтпаевой в Тбилиси был гражданин Казахстана Мурад Мейрбегов – владелец фирмы, в которой работала девушка. На данный момент он уже покинул Грузию.
Также, по утверждению телеканала, девушку продали Мейрбегову её родственники, у которых она жила в городе Рустави после приезда в Грузию.
Телеканал «Рустави-2», в свою очередь, утверждает, что именно после насилия родственников девушка переехала к 57-летнему Тордуа.
На данный момент Тордуа помещен в заключение до приговора суда, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.
Воевавшего за «ДНР» бразильца арестовали на родине
Воевавшего на стороне самопровозглашённой "ДНР" бразильца Рафаэля Лусварги арестовали на родине за хранение наркотиков и боеприпасов. В его доме нашли 25 килограмм марихуаны, вещество похожее на кокаин и 350 патронов.
Лусварги вместе с ещё одним местным жителем был остановлен в муниципалитете Президенти-Пруденти полицейским патрулём. Изначально он дал ложные показания о себе. Находившийся рядом с ним местный житель заявил полицейским, что хотел купить у Лусварги марихуану.
На допросе бывший боец "ДНР" признался, что дома у него хранятся наркотики и патроны. Сообщается, что он добровольно передал ключ от своего жилища полицейским. Лусварги заявил, что приехал в муниципалитет Президенти-Пруденти в поисках работы. Наркотики и боеприпасы он хранил дома якобы по просьбе неизвестных лиц. За это ему платили 3000 реалов в месяц (около 570 долларов).
По версии правоохранительных органов Украины, Рафаэль Лусварги воевал на стороне "ДНР" с сентября 2014 года по май 2015-го. Он был командиром роты, инструктором и разведчиком, а также участвовал в боевых действиях. В его обязанности также входила вербовка других иностранцев в вооруженные формирования поддерживаемых Россией сепаратистов.
В октябре 2016 года Лусварги был задержан СБУ при попытке въезда в Украину. В январе 2017 года суд приговорил его к 13 годам тюрьмы по обвинению в терроризме и участии в незаконных вооруженных формированиях. Летом того же года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело на пересмотр.
После этого Лусварги жил в Свято-Покровском Голосеевском монастыре в Киеве. В 2018 году его схватили националисты и доставили в СБУ. В мае 2019 года суд вновь приговорил Лусварги к 13 годам тюрьмы по обвинению в участии в террористических организациях и незаконных вооружённых формированиях на востоке Украины. В том же году попал в список обмена пленными и был передан "ДНР".
Чехия потребует от России миллиард крон за взрывы в Врбетице
Чехия намерена добиваться от России не менее одного миллиарда крон (около 47 миллионов долларов) – в качестве компенсации за взрывы на складе боеприпасов в селении Врбетице в 2014 году. Об этом в эфире чешского телевидения заявила министр финансов Алена Шиллерова.
Некоторое время назад потребовать такую компенсацию правительство Чешской республики призвала нижняя палата парламента страны.
Иск о компенсации Прага намерена подготовить в течение нескольких недель. Речь идет в том числе о компенсации расходов, потраченных на расчистку территории после взрывов, которые были оплачены из чешского государственного бюджета.
Чешское телевидение отмечает, что один миллиард крон, скорее всего, не окончательная сумма, поскольку власти пострадавшего региона могут выдвинуть свои требования, включая компенсацию морального вреда и компенсацию за невозможность использовать имущество. Некоторые депутаты и эксперты международного права, однако, считают, что шансы добиться возмещения ущерба от России малы. К примеру, такой точки зрения придерживается чешский законодатель Ондржей Бенешик. Одновременно он считает, что чешским властям следует хотя бы попытаться это сделать, чтобы показать, что Прага "не будет такое терпеть", передает "Настоящее время".
Взрывы на складах в деревне Врбетице произошли в октябре и декабре 2014 года. Чешские спецслужбы подозревают, что они были организованы российской военной разведкой ГРУ, пытавшейся сорвать поставки боеприпасов в воюющую с пророссийскими сепаратистами Украину.
Из-за этих событий Чехия выслала 18 сотрудников российской дипмиссии, обвинив их в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Семь из 28 стран ЕС, а именно Словакия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Болгария, Румыния, также выслали российских служащих. На прошлой неделе премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал все государства Евросоюза выслать "хотя бы по одному" по российскому дипломату, чтобы, по его словам, выразить солидарность с Прагой.
Москва обвинения отрицает и отвечает зеркальными высылками дипломатов стран ЕС.
Бывшего главврача больницы, где лежал Навальный, нашли живым
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который пропал 7 мая в лесу в Большеуковском районе, найден живым, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства региона.
Ранее об обнаружении чиновника сообщил источник в экстренных службах, – пишет ТАСС.
«Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», – говорится в сообщении.
Мураховский пропал 7 мая. Он уехал на квадроцикле в лес с охотничьей базы в деревне Поспелово, в Большеуковском районе, и не вернулся. О его пропаже стало известно в воскресенье. Как отмечает «Интерфакс», около суток знакомые пытались разыскать чиновника самостоятельно, но 8 мая были вынуждены обратиться в полицию. 9 мая поисковики обнаружили в шести с половиной километрах от охотничьей базы квадроцикл министра, однако самого его найти не удалось до сих пор.
Александр Мураховский – бывший главный врач больницы, в которой в прошлом году лежал оппозиционный политик Алексей Навальный – до транспортировки в Берлин. Навальному после экстренной госпитализации 20 августа с борта самолёта, летевшего в Москву из Томска, омские врачи поставили диагноз «нарушение обмена веществ». Сам оппозиционер и его соратники уверены, что Навальный был отравлен боевым веществом «Новичок», присутствие которого в образцах политика позднее подтвердили несколько европейских лабораторий и берлинские врачи.
Александр Мураховский возглавил Минздрав Омской области в начале ноября 2020 года после отставки прежнего министра Ирины Солдатовой. Её объявили в международный розыск и заочно арестовали по обвинению в многомиллионных махинациях при закупках медоборудования.
В 2021 году умерли бывший заместитель Мураховского по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин и глава отделения травматологии и ортопедии омской больницы Рустам Агишев, напоминает «Коммерсантъ».
Алексей Навальный, который по возвращению в Россию в январе был арестован и позднее отправлен в колонию отбывать наказание по делу «Ив Роше», считает, что за его покушением стоят российские спецслужбы. Он также говорит о причастности к отравлению лично президента России Владимира Путина. Кремль все обвинения отрицает. Власти ставят под сомнение сам факт отравления Навального на территории России.
Югоосетинский президент Анатолий Бибилов посетит «ДНР» и «ЛНР»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов посетит с визитом так называемые «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщила пресс-служба Бибилова.
«Глава югоосетинского государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Донецкой Народной Республики 11 мая и Дню Луганской Народной Республики 12 мая», – сказали в пресс-службе.
Там отметили, что в рамках визита также состоятся встречи с главой «ДНР» Денисом Пушилиным и главой «ЛНР» Леонидом Пасечником.
Южная Осетия в 2014 году признала независимость «ДНР» и «ЛНР». Стороны заявили об установлении «дипотношений». В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвали – представительства «ДНР» и «ЛНР».
CNN, NBC News: за кибератакой на крупнейшую трубопроводную компанию США могут стоять хакеры из России
Крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline атаковала с помощью вируса-вымогателя группа хакеров DarkSide. Об этом сообщили источники CNN, Bloomberg, NBC News, AP и The Washington Post.
Бывший чиновник из сферы кибербезопасности в администрации США сообщил CNN, что группировка, как правило, атакует цели в странах, говорящих не на русском языке. Телеканал назвал группу "происходящей из России". Вместе с тем источники WP считают, что DarkSide — это группа хакеров из Восточной Европы. Однако газета напоминает, что правительство США ранее заявляло о связи между Россией и вирусами-вымогателями.
Источники NBC News сказали, что по некоторым признакам можно сказать, что за хакерской группировкой не стояли российские власти – в отличие от предыдущих атак, в которых Вашингтон обвинял Кремль.
Кибератака на трубопроводную американскую компанию Colonial Pipeline началась 6 мая. По информации Bloomberg, хакерам удалось похитить 100 гигабайт данных. Они заблокировали компьютеры компании и потребовали выкуп. Точная сумма неизвестна. Источники Bloomberg сообщали, что вымогатели угрожали слить в интернет конфиденциальную информацию и оставить компьютеры заблокированными.
Из-за атаки Colonial Pipeline отключила некоторые системы, чтобы "сдержать угрозу, которая на время остановила все операции". Трубопровод Colonial Pipeline обеспечивает поставки горючего (бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и мазута) с нефтеперерабатывающего завода на побережье Мексиканского залива. Как сообщает NBC, на долю данной компании приходится 45% поставок топлива Восточного побережья. Colonial Pipeline поставляет топливо в более чем десять штатов, в том числе Техас, Джорджию, Пенсильванию, Нью-Джерси. Bloomberg сообщил, что кибератака может привести к росту цен на топливо в США.
В итоге Минтранс США объявил 9 мая региональное чрезвычайное положение, которое затронуло 17 штатов и округ Колумбия. В сообщении ведомства говорится, что меры направлены на предотвращение сбоев в поставках нефтепродуктов.
В середине декабря 2020 года стало известно о масштабной кибератаке на ресурсы госорганов США. Ее назвали крупнейшей за пять лет. Представители властей США и эксперты говорят, что сети по меньшей мере шести правительственных ведомств, в том числе Минфина, Пентагона, Госдепартамента, были взломаны, а тысячи компаний заражены вредоносным кодом. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что эта кибератака, по всей видимости, была совершена при поддержке российских властей.
В посольстве России в США тогда заявили, что страна не проводит "наступательных" операций в виртуальной среде.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в организации хакерских атак. "Если на протяжении многих месяцев и американцы ничего не могли с этим сделать, то, наверное, не нужно так голословно сразу во всем обвинять русских. Мы здесь ни при чем", – заявил он.
Бывший главврач больницы, где лежал Навальный, до сих пор не найден
В Омской области возобновились поиски министра здравоохранения региона Александра Мураховского. Их приостанавливали на ночь, отметили в областном управлении МВД.
Мураховский пропал 7 мая. Он уехал на квадроцикле в лес с охотничьей базы в деревне Поспелово, в Большеуковском районе, и не вернулся. О его пропаже стало известно в воскресенье. Как отмечает "Интерфакс", около суток знакомые пытались разыскать чиновника самостоятельно, но 8 мая были вынуждены обратиться в полицию. 9 мая поисковики обнаружили в шести с половиной километрах от охотничьей базы квадроцикл министра, однако самого его найти не удалось до сих пор.
Александр Мураховский – бывший главный врач больницы, в которой в прошлом году лежал оппозиционный политик Алексей Навальный – до транспортировки в Берлин. Навальному после экстренной госпитализации 20 августа с борта самолёта, летевшего в Москву из Томска, омские врачи поставили диагноз "нарушение обмена веществ". Сам оппозиционер и его соратники уверены, что Навальный был отравлен боевым веществом "Новичок", присутствие которого в образцах политика позднее подтвердили несколько европейских лабораторий и берлинские врачи.
Александр Мураховский возглавил Минздрав Омской области в начале ноября 2020 года после отставки прежнего министра Ирины Солдатовой. Её объявили в международный розыск и заочно арестовали по обвинению в многомиллионных махинациях при закупках медоборудования.
В 2021 году умерли бывший заместитель Мураховского по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин и глава отделения травматологии и ортопедии омской больницы Рустам Агишев, напоминает "Коммерсантъ".
Алексей Навальный, который по возвращению в Россию в январе был арестован и позднее отправлен в колонию отбывать наказание по делу "Ив Роше", считает, что за его покушением стоят российские спецслужбы. Он также говорит о причастности к отравлению лично президента России Владимира Путина. Кремль все обвинения отрицает. Власти ставят под сомнение сам факт отравления Навального на территории России.
UPDATE: Александр Мураховский найден живым. Он сам вышел к людям в районе села Баслы
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