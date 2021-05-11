Джансух Нанба указом абхазского президента назначен министром по налогам и сборам

В Израиле две пожилые жительницы Ашкелона погибли в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа. Об этом пишут израильские СМИ со ссылкой на полицию и медиков. В больницы с ранениями разной степени тяжести доставлено несколько десятков пострадавших.

В ночь на вторник, 11 мая по территории Израиля были выпущены около 200 ракет. Часть из них перехватила система «Железный купол». Ответственность за обстрелы взяли на себя радикальные группировки ХАМАС и «Исламский джихад».

В свою очередь армия обороны Израиля атаковала более 100 военных объектов палестинцев. Палестинские СМИ сообщают о гибели более двух десятков человек, включая детей. Израильская сторона утверждает, что вела прицельный огонь по объектам радикальных группировок. Часть из них находилась рядом с жилыми зданиями.

Обстановка в регионе накалилась в последние дни из-за возможного выселения нескольких арабских семей из района Восточного Иерусалима. Такое решение принял израильский суд. Это вызвало недовольство палестинцев. 7 мая, после вечерней пятничной молитвы они стали забрасывать полицейских камнями, бутылками и кусками арматуры.

Для локализации конфликта полиция перекрыла для мусульман вход на Храмовую гору. По информации палестинских СМИ, израильтяне стали стрелять резиновыми пулями и применили светошумовые гранаты. Через некоторое время полиция взяла штурмом дворы мечети Аль-Акса и силой заставила людей посетителей покинуть территорию.

Решение суда о законности выселения палестинцев отложили, но столкновения продолжились.

На фоне продолжающихся столкновений израильская полиция приняла решение закрыть вход на Храмовую гору и для иудеев, несмотря на национальный праздник - День Иерусалима. В этот день в 1967 году по итогам Шестидневной войны было официально объявлено об установлении над восточными районами города израильского суверенитета.

Палестинская сторона объявила о начале военной операции «Иерусалимский меч». Через несколько часов Армия обороны Израиля начала операцию «Страж стен». Израиль и Палестинская автономия обвиняют друг друга в эскалации конфликта. ООН, Евросоюз и США высказали свою обеспокоенность и призвали к сдержанности.