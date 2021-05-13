Суд в Киеве поместил Виктора Медведчука под домашний арест 

Суд в Киеве поместил под домашний арест народного депутата Украины, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Мера пресечения избрана до 9 июля включительно.

Прокуратура просила заключить Медведчука под стражу с альтернативой внесения денежного залога в размере около 300 миллионов гривен (около 9 млн евро).

Медведчука вместе с еще одним депутатом от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарасом Козаком подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. По данным следствия, они вступили в сговор с Россией по вопросу добычи нефти и газа неподалеку от побережья аннексированного Крыма, а также передавали спецслужбам России информацию, составляющую государственную тайну. Следствие считает, что действия Медведчука и Козака нанесли Украине ущерб не менее чем в 3 миллиарда гривен.

Медведчук, который накануне побывал на допросе в генпрокуратуре, заявил, что не собирается скрываться, все обвинения отрицает и считает свое преследование политическим. Другой фигурант дела Тарас Козак, по данным украинских правоохранительных органов, находится на территории России.

Виктор Медведчук неоднократно в последние годы посещал Россию и встречался с ее высшим руководством. Известно, что Владимир Путин является крестным отцом его дочери.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уголовное дело против Медведчука внутренним делом Украины, подчеркнув, что Москва не собирается вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием политика. «Мы хотели бы убедиться, что за этим преследованием не стоит желание избавиться от политических конкурентов», – сказал при этом Песков. Он также заявил, что Медведчук не обращался к России за политическим убежищем.