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В правительстве Грузии допустили сокращение продолжительности «комендантского часа»
В правительстве Грузии допускают сокращение продолжительности «комендантского часа», исключая полную отмену данного ограничения в краткосрочной перспективе. Соответствующее заявление сделала сегодня, 14 мая, замглавы Минздрава страны Тамар Габуния. «Активное обсуждение идет о сравнительном смягчении [запрета] передвижения ночью. Речь идет о переносе времени. Мы все понимаем, что в период пика ресурса для отмены [ограничений] у нас нет», - заявила Габуния.
«Комендантский час», установленный на фоне пандемии коронавируса, действует в Грузии уже полгода. На улицу запрещено выходить с 21:00 до 05:00. Нарушителям грозит штраф в размере 2 тысячи лари (около 580 долларов). Несмотря на строгие санкции, ежедневно полиция фиксирует десятки, а иногда и сотни фактов несоблюдения установленных правил, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Представители сферы гостеприимства считают, что «комендантский час» - главный фактор, препятствующий восстановлению экономики Грузии. Регулярно в разных городах страны проходят протестные акции с требованием отмены ограничения.
В правительстве не раз отмечали, что пока не планируют упразднять «комендантский час», поскольку этот механизм позволяет серьезно снизить мобильность граждан. Эпидемиологи говорят, что рекомендация о снятии ограничения будет выдана после стабилизации эпидситуации в стране.
Другие новости дня
«Стратегия Агмашенебели» работает над созданием собственной фракции в парламенте
Оппозиционная партия «Стратегия Агмашенебели» работает над формированием собственной фракции в парламенте Грузии. Об этом заявила депутат от партии Теона Акубардия.
На сегодняшний день для создания фракции необходимо минимум шесть депутатов. По итогам парламентских выборов «Стратегия Агмашенебели» получила четыре мандата.
«Стратегия Агмашенебели» работает над связанными с фракцией вопросами. Вы знаете, что, исходя из документа Шарля Мишеля, планируются поправки в Конституцию. Соответственно, мы рассматриваем все возможные пути», - заявил Акубардия в эфире телеканала «Рустави 2».
По ее словам, лидер партии Георгий Вашадзе на данный момент находится с рабочим визитом за рубежом.
Накануне стало известно о создании первой оппозиционной фракции в парламенте – «Лело – партнерство для Грузии». К членам партии «Лело» – Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Анне Нацвлишвили и Давиду Усупашвили, присоединились независимые депутаты Саломе Самадашвили, Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе.
Сегодня председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в законодательном органе страны будет несколько оппозиционных фракций, даже в том случае, если «Единое национальное движение» продолжит бойкот. По его словам, в ближайшем будущем планируется упростить существующие механизмы, после чего формировать парламентскую фракцию смогут четыре депутата, вместо шести.
Над ведомством канцлера Австрии подняли израильский флаг
Себастьян Курц заявил о недопустимости террористических атак на Израиль
Над ведомством федерального канцлера Австрии Себястьяна Курца подняли флаг Израиля. Соответствующее сообщение с фотографией опубликовано в твиттере канцлера.
"Террористические атаки на Израиль нужно осуждать самым серьезным образом", – написал Курц.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил канцлера за поддержку.
10 мая резко обострился конфликт между Израилем и Палестинской автономией. За это время из сектора Газа радикальная палестинская группировка ХАМАС выпустила по территории Израиля более полутора тысяч ракет. Часть из них перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". За время конфликта погибли восемь израильтян, включая одного ребёнка.
По данным палестинской стороны, в результате обстрелов погибло более 100 человек, среди которых 27 – дети. Около 600 человек получили ранения. Израиль утверждает, что ХАМАС располагает свои объекты в жилых кварталах, создавая угрозу для населения.
С 1955 года в Австрии действует закон о вечном нейтралитете и отказе от участия в каких-либо военных альянсах. Вместе с тем в начале 1990-х годов страна открывала своё воздушное пространство для самолётов, задействованных в боевых действиях в Персидском заливе и в конце 1990-х во время операции НАТО на Балканах.
В бюро Радио Свобода в Москве пришли судебные приставы
Они вручили уведомление о возбуждении исполнительного производства
Представители Главного управления службы судебных приставов по городу Москве в пятницу, 14 мая, вручили в Московском бюро Радио Свободная Европа/Радио Свобода уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям в отношении ООО "РСЕ/РС".
Приставы провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они никак не препятствовали, часть времени провели в телефонных переговорах, очевидно, совещаясь со своим руководством.
В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС, внесёнными Министерством юстиции в 2017 году в список СМИ – "иностранных агентов", новых правил маркировки публикаций. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять эти требования, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику.
Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет примерно 70 миллионов рублей. ООО "РСЕ/РС" оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одну из более чем 250 поданных к настоящему моменту апелляций. ООО "РСЕ/РС" также обжалует действия российских властей в Европейском суде по правам человека.
Судя по полученным ООО "РСЕ/РС" документам, исполнительное производство возбуждено в отношении 10 судебных решений, двухмесячный период выплаты штрафов согласно которым к настоящему моменту истёк. Общая сумма штрафов по этим решениям составляет 5 миллионов рублей, дела по ним объединены в одно производство.
- 13 мая информационное агентство ТАСС распространило информацию, согласно которой Тверской суд Москвы отменил 140 назначенных ООО "РСЕ/РС" штрафов. Медиакорпорация уточняет, что в середине апреля 2021 года выяснилось, что Роскомнадзор и мировой судья допустили процессуальные ошибки в определении подсудности 158 административных дел в отношении представляющего интересы медиакорпорации в России ООО "РСЕ/РС" и его генерального директора. 147 дел из них были направлены на повторное рассмотрение, по большинству из них уже вынесены решения по назначению штрафов. В связи с истечением сроков подсудности отменены штрафы по 10 протоколам.
- Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай обратил внимание на недавние заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой, в которых она охарактеризовала попытки российских властей заставить внесённые в списки СМИ - "иностранные агенты" подчиняться приказам Роскомнадзора о маркировке контента, предствляющим собой политическую цензуру, как проявления "медиа-плюрализма" в "подлинно свободном обществе". "РСЕ/РС предоставляет своей аудитории честные новости и сбалансированную информацию, для того, чтобы граждане России, как заметил один из наших журналистов, "не привыкали к неправде и не жили во лжи", - подчеркнул Флай, - Мы продолжим противостоять попыткам Кремля цензурировать неприятную для российских властей правду".
Путин рассказал о превращении Украины в "антипода России"
У него это вызывает сожаление
Украина превращается в антипода России и Антироссию. Об этом на оперативном совещании членов Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин. По его словам, согласно существующей тенденции с территории Украины Россия будет постоянно получать новости, требующие внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации. Президент сказал, что это у него это вызывает сожаление.
По утверждению Путина, на Украине "закрываются федеральные СМИ" и "совершается зачистка политического поля". Увидел ли он в этом разницу с Россией — не уточняется.
Заявление политика сделано на следующий день после того, как в Киеве суд отправил под домашний арест политика главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Этой партии принадлежит крупнейшая оппозиционная фракция в украинском парламенте. Известно, что Путин — крёстный отец дочери украинского политика Дарьи.
Медведчук обвиняется в государственной измене и "нарушении обычаев войны". По вменённым статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва следит за делом Медведчука, но "не собирается в него вмешиваться". Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, чья жена так же крестила дочь Медведчука, назвал обвинения в его адрес "охотой на ведьм".
- В 2014 году Россия аннексировала входящий в состав Украины крымский полуостров и поддержала сепаратистов на востоке страны, ведших боевые действия против центральной власти. После этих событий Верховная Рада признала Россию "государством-агрессором".
- У Украины — в три раза больше очков в ежегодном рейтинге политических свобод в мире, составляемой организацией Freedom House. Правозащитники считают, что Украина относится к "частично свободным" государствам, в то время как Россия — к несвободным.
Армения обратится к ОДКБ из-за действий Азербайджана
Армения намерена инициировать консультации в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с последними действиями Азербайджана. В Ереване заявляют, что азербайджанские военные несколько дней назад в ряде мест нарушили границу Армении на юге страны и остаются на армянской территории, несмотря на протесты.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поручил соответствующим ведомствам начать переговоры с партнёрами по ОДКБ, в которую входит в том числе Россия. Договор о коллективной безопасности предусматривает координацию позиций стран-членов ОДКБ для принятия мер по устранению угрозы одной из них.
Поздно вечером в четверг Пашинян говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. По сообщению армянской стороны, он "проинформировал президента РФ о ситуации, сложившейся вследствие вторжения вооружённых сил Азербайджана на суверенную территорию Армении, в Сюникскую область", а также сказал Путину об обращении Еревана в ОДКБ. "Собеседники сошлись во мнении в том, что выход из сложившейся ситуации должен выражаться в возвращении азербайджанских войск на исходные позиции" - утверждает пресс-служба Пашиняна. В сообщении Кремля об этом разговоре такой категоричной оценки нет. Там сказано, что обе стороны должны соблюдать режим прекращения огня, а Россия готова продолжать посреднические усилия.
Ранее Пашинян обвинил Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию Армении. По его словам, что в настоящее время около 250 азербайджанских военных остаются на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях, вклинившись на несколько километров в армянскую территорию. При этом оружие обе стороны не применяли, а с участием армянских и азербайджанских военных ведутся переговоры.
МИД Азербайджана заявил, что азербайджанские военные размещаются на принадлежащих Азербайджану позициях. При этом в заявлении ведомства отмечается, что между двумя государствами до недавнего времени отсутствовала обозначенная граница, поэтому сейчас процесс её демаркации может сопровождаться "разногласиями сторон". В Баку призвали Армению вести переговоры и не "впадать в панику".
- Ряд граничащих с Арменией районов Азербайджана почти 30 лет после распада СССР контролировали армянские силы. Под контроль Азербайджана они перешли только осенью прошлого года.
- В прошлом году в результате резкого обострения давнего конфликта между Ереваном и Баку вокруг Нагорного Карабаха и боевых действий, которые продолжались около шести недель, погибли тысячи людей. По соглашению о прекращении огня, достигнутому в ноябре при посредничестве Москвы, под контроль Азербайджана вернулись значительные территории в Нагорном Карабахе и по его периметру.
- ОДКБ официально не вмешивалась в конфликт. В России подчёркивали, что речь не шла о нападении на территорию Армении. Сейчас, однако, Ереван заявляет, что затронута уже непосредственно территория страны.
- Сюникская область Армении представляет собой территорию шириной в несколько десятков километров, разделяющую основную территорию Азербайджана и его Нахичеванскую область.
В Москве выявлено максимальное с января число заболевших COVID-19
В Москве за минувшие сутки выявили около четырёх тысяч случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с середины января. Умерли за день 60 пациентов.
В России за последние сутки зафиксировано почти девять с половиной случаев COVID-19. Это максимум с 20 марта.
Врачи-инфекционисты полагают, что причиной роста заболеваемости могли стать майские праздники, когда люди активно общались и пользовались общественным транспортом.
Всего с начала пандемии коронавируса в России заболели почти пять миллионов человек. Число умерших превышает 115 тысяч. Медики и демографы полагают, что реальное количество заболевших и умерших может быть больше.
В России ведётся вакцинация отечественными препаратами от COVID-19. Первую прививку получили около 10 процентов жителей, полностью вакцинированы чуть более шести процентов.
Литва передаст Грузии 15 тысяч доз вакцин от COVID-19, Украине – 100 тысяч
Литва передаст Грузии 15 тысяч доз вакцин от COVID-19, Украине – 100 тысяч, Молдове – 12 тысяч. Как пишет в социальной сети Twitter министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, решение приняло правительство страны.
Всего, по информации министра, для стран Восточного партнёрства будет выделено 200 тысяч доз вакцин. При этом Ландсбергис не указывает, будет ли помощь оказана Беларуси, Армении и Азербайджану.
Глава МИД назвал решение правительства «маленьким шагом со стороны Литвы». Он выразил надежду, что к инициативе подключатся и другие страны ЕС.
COVID-19 в Грузии: 1390 новых случаев, 18 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4397 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 18 пациентов.
За сутки в стране выявили 1390 новых случаев коронавируса. Накануне провели 38 468 тестов: PCR-тестов – 10 817, экспресс‐тестов на антиген – 27 651.
Выздоровели еще 1070 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 327 831, выздоровевших – 307 334.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,61%, за последние 14 дней составляет 5,35%, за неделю – 4,4%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3722 человека, всего администрировано вакцин – 81 076.
В Грузии – третья волна коронавируса. В клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Израильская армия провела крупнейшую операцию против ХАМАС
Израильская авиация при поддержке наземных подразделений провела крупнейшую с 2014 года операцию против радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.
В операции принимали участие 160 самолётов. В течение 40 минут они одновременно атаковали 150 объектов. Целью ударов были тоннели, которые ХАМАС использует для укрытия и транспортировки.
Наземные подразделения на территорию Газы не заходили. Представитель Армии обороны Израиля заявил, что у военных есть планы по подготовке возможной наземной операции, но детали не уточнил.
ХАМАС ответил на атаку израильской армии ракетными обстрелами на приграничной территоии.
Конфликт между Израилем и Палестинской автономией резко обострился 10 мая. За это время из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более полутора тысяч ракет. Часть из них перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". Погибли восемь человек, включая одного ребёнка.
По данным палестинской стороны, в результате обстрелов погибло более 100 человек, среди которых 27 – дети. Около 600 человек получили ранения. Израиль утверждает, что ХАМАС располагает свои объекты в жилых кварталах, создавая угрозу для населения.
На улицах ряда израильских городов со смешанным еврейско-арабским населением были столкновения, сопровождавшиеся поджогами.
Международное сообщество призывает остановить насилие. Соединённые Штаты поддержали право Израиля на самооборону.
- Обстановка в регионе накалилась в начале мая из-за возможного выселения нескольких арабских семей из района Восточного Иерусалима. Такое решение принял израильский суд. Это вызвало недовольство палестинцев. 7 мая, после вечерней пятничной молитвы они стали забрасывать полицейских камнями, бутылками и кусками арматуры.
- Для локализации конфликта полиция перекрыла для мусульман вход на Храмовую гору. По информации палестинских СМИ, израильтяне стали стрелять резиновыми пулями и применили светошумовые гранаты. Через некоторое время полиция взяла штурмом дворы мечети Аль-Акса и силой заставила людей покинуть территорию.
- Решение суда о законности выселения палестинцев отложили, но столкновения продолжились.
- Палестинская сторона объявила о начале военной операции "Иерусалимский меч". Через несколько часов Армия обороны Израиля начала операцию "Страж стен".
Статья в Lancet ставит под сомнение достоверность данных о «Спутнике V»
Группа эпидемиологов и биологов из разных стран в статье, опубликованной в ведущем медицинском журнале The Lancet, подвергла серьёзным сомнениям имеющиеся данные о третьей фазе клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции "Sputnik V" и сделанные из них выводы об эффективности и безопасности вакцины.
В открытом письме, обнародованном в The Lancet, учёные, среди которых есть и российский специалист, проанализировали опубликованные ранее в том же журнале данные об испытаниях российской вакцины. Её создатель - институт имени Гамалеи - на основании этих испытаний заявил, что эффективность "Спутника" превышает 91 процент. Публикация в ведущем медицинском журнале стала одним из аргументов как для российских властей, так и для политиков из ряда стран мира, включая ЕС, чтобы заявлять о надёжности российского препарата. Контракты на его поставки заключены с десятками стран, хотя пока он, в отличие от шести других вакцин, официально не одобрен ВОЗ.
Авторы критической статьи, проанализировав аргументы создателей вакцины, пишут о множестве несоответствий в представленных данных, ряде необычных и подозрительных совпадений (в частности, вакцина, согласно официальным данным, показала почти одинаковую эффективность для всех возрастных категорий), отсутствии прозрачности при проведении третьей фазы испытаний "Спутника" и чётких правил её проведения. Главный источник их опасений, однако, то, что не был опубликован ряд данных об испытаниях, без которых, по мнению авторов, объективно оценить их результаты невозможно.
Ранее группа авторов письма уже выражала сомнения в опубликованных ранее результатах 1-й и 2-й фазы испытаний "Спутника".
Разработчики вакцины в том же The Lancet ответили на открытое письмо с критикой представленных данных. Они утверждают, что "безопасность и иммунногенность "Спутника V" подтверждены множеством исследований", в том числе в Аргентине, где ведётся массовая вакцинация российским препаратом. Они также отвергают утверждения о том, что не представили нужные данные.
- Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована более чем в 50 странах. Кроме России, массовая вакцинация ею идёт, в частности, в Аргентине и в Сербии. В Евросоюзе она находится на рассмотрении. Ряд стран ЕС выражал готовность её закупить в случае одобрения европейским регулятором. Венгрия на сей день единственная из стран ЕС, где идёт вакцинация российским препаратом. В Словакии его закупка привела к политическому скандалу, кроме того, словацкое фармацевтическое агентство заявило о том, что вакцина, поставленная в страну, отличается от описанной в Lancet (российская сторона это отрицает).
- Данные, предоставленные разработчиком вакцины, не устроили также регулятор в Бразилии, что вызвало гневную реакцию российской стороны.
- Российский МИД неоднократно утверждал, что против "Спутника" ведётся спланированная кампания, обвиняя в участии в неё западные СМИ. При этом статья об эффективности "Спутника" в Lancet приводится в качестве одного из главных аргументов в пользу российской вакцины.
Экс-министр юстиции Зураб Адеишвили лишился грузинского гражданства
Экс-министр юстиции, бывший генпрокурор Грузии Зураб Адеишвили лишился грузинского гражданства.
Как заявили в министерстве юстиции Грузии, Адеишвили обратился в Агентство развития государственных сервисов Грузии с соответствующим заявлением 4 марта, указав, что получил гражданство Украины. Согласно законодательству, при получении иностранного гражданства лицо лишается гражданства Грузии.
Просьбу экс-чиновника ведомство рассмотрело в установленный законом 80-дневный срок, отправив заключение президенту Грузии. Саломе Зурабишвили удовлетворила заявку 13 мая, – сообщили в пресс-службе Минюста Грузии.
- После смены власти в Грузии в 2012 году, Зурабу Адеишвили предъявили обвинения по нескольким делам. Однако Интерпол прекратил его международный розыск. По делу о банкротстве «Карту банка» суд заочно приговорил Адеишвили к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения, по делу телекомпании «Иберия» - к двум годам лишения свободы (срок сокращён на четверть – до года и 6 месяцев), по делу о незаконном изъятии винного завода «Акура» в городе Телави - к двум годам. Последние годы Адеишвили занимал должности в правительстве Украины.
Аслан Бжания встретился в Сухуми с Иналом Ардзинба
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с основателем платформы «Будущее Абхазии», бывшим сотрудником администрации президента РФ и действительным государственным советником РФ Иналом Ардзинба.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, в ходе встречи обсуждались вопросы молодежной политики, цифровизации экономики и госуправления, привлечения инвестиций в Абхазию.
На встрече было отмечено, что формирование кадрового резерва абхазского президента позволит создать условия для оптимизации кадровой политики.
Ранее Аслан Бжания подписал указ «О создании Кадрового резерва». Он создается с целью своевременного обновления госаппарата за счет молодых эффективных управленцев и участников конкурса «Гордость Абхазии», – сказано в сообщении пресс-службы.
- 30-летний Инал Ардзинба родился в Сухуми. Он родственник первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба. Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину. В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле. В январе прошлого года Ардзинба объявил о возможном создании новой партии в Абхазии. Позже заявил об отсутствии планов на президентство в Абхазии.
В Батуми обнаружены тела двух иностранных граждан
Двух человек – мужчину и женщину, сегодня утром обнаружили мертвыми в Батуми. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Оба – иностранцы. Женщина является гражданкой Узбекистана, а мужчина гражданином Турции.
Согласно распространившейся информации, тело первой нашли в квартире дома №8 на улице Кобаладзе, а второго – на автомобильной стоянке во дворе.
Как пишет «Новости-Грузия», жильцы дома предполагают, что мужчина убил гражданку Узбекистана, а затем покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 19-го этажа.
Тело гражданина Турции уже доставлено на экспертизу, на месте продолжают работать эксперт-криминалисты.
Вакцинированные американцы могут отказаться от ношения масок
Федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявил в среду о том, что полностью вакцинированные американцы могут не носить масок, предохраняющих от заражения COVID-19, даже в помещениях.
Глава CDC Рашель Валенски заявила: "Те, кто полностью вакцинирован, могут принимать участие в мероприятиях в помещении и на открытом воздухе, не используя масок и не соблюдая социальную дистанцию. Вы можете позволить себе делать то, что вы были вынуждены прекратить делать из-за пандемии". Ношения масок отныне не требуется от вакцинированных американцев во время посещения зрелищных, спортивных мероприятий даже при большом скоплении людей.
По словам Валенски, наблюдения показывают, что те, кто прошел вакцинацию обладают достаточно надежным иммунитетом к COVID-19. В редких случаях заражения вакцинированных людей, заболевание протекало в легкой форме и они представляли небольшой риск заражения для окружающих. Опасности подвергаются те, кто не вакцинирован. Им рекомендуется продолжать носить маски.
Президент США Джо Байден назвал решение CDC "хорошим днем для страны". Ношение масок остается обязательным в общественном транспорте, включая поезда и самолеты, медицинских, пенитенциарных учреждениях и в местах, где их использование регулируется законами.
В Армении заявляют о кризисной ситуации на границе с Азербайджаном
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил азербайджанских военных в переходе госграницы в Сюникской области на юге страны, назвав их действия посягательством на суверенную территорию.
В прошлом году в результате резкого обострения давнего конфликта между Ереваном и Баку вокруг Нагорного Карабаха и боевых действий, которые продолжались около шести недель, погибли тысячи людей. По соглашению о прекращении огня, достигнутому в ноябре при посредничестве Москвы, армянская сторона уступила Азербайджану значительные территории.
В апреле Никол Пашинян ушёл в отставку под давлением оппозиции. Многие посчитали, что он, заключив соглашение с Баку по Карабаху, предал национальные интересы. На 20 июня в стране назначены досрочные парламентские выборы.
13 мая Пашинян обвинил Баку в новых посягательствах, выступая на экстренном заседании Совета безопасности Армении.
«Уже два дня, как вокруг Черного озера и близлежащих территорий взрывоопасная ситуация. Причина в том, что вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу Армении. Вооружённые силы Армении приняли контрмеры. На некоторых территориях азербайджанские военные отошли от занятых позиций», - сказал Пашинян.
Он отметил, что ни с армянской, ни с азербайджанской стороны оружие не применялось. Пашинян также сказал, что в настоящее время около 250 азербайджанских военных остаются на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.
В МИД Азербайджана заявили, что «меры по укреплению системы охраны границ, реализуемые в рамках территориальной целостности Азербайджана, осуществляются на основе имеющих у сторон карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном».
«С момента восстановления независимости между двумя странами не было государственной границы по понятным причинам, и по этой причине мы говорим о сложном техническом процессе, который в настоящее время сопровождается разногласиями между сторонами», – сказано в заявлении.
В Баку говорят, что с 12 мая на этот участок направлено руководство Государственной пограничной службы Азербайджана, ведутся переговоры с пограничниками противоположной стороны и предпринимаются соответствующие шаги по нормализации ситуации.
Наземные и воздушные войска Израиля начали атаку на сектор Газа
Военнослужащие воздушных и наземных войск Армии обороны Израиля ведут наступление на сектор Газа, сообщается в Twitter-аккаунте ЦАХАЛ.
Как отмечает The Times of Israel, в операции задействованы боевые самолеты, вертолеты, а также танки и артиллерия.
Также Армия обороны Израиля приказала всем жителям страны, находящимся в пределах 4 километров от границы с сектором Газа, укрыться в бомбоубежищах и не покидать их до дальнейших указаний. По данным The Times of Israel, это мера предосторожности, и серьезного ответного удара по израильской территории не ожидается.
«Интерфакс» напоминает, что yакануне израильское военное командование разработало план наземной операции в секторе Газа. К границе были переброшены дополнительные войска, в том числе бронетанковые бригады и подразделения десантников.
Обстановка в Израиле и секторе Газа обострилась после того, как боевики начали ракетные обстрелы израильской территории в поддержку палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Те изначально выступили против решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в населенном пункте Шейх Джаррах. Этот конфликт перерос в военное противостояние армии Израиля и боевиков ХАМАС.
По данным израильских военных, за последние три дня боевики ХАМАС и "Палестинского исламского джихада" выпустили по Израилю более 1,5 тыс. ракет. Большинство ракет было перехвачено системой ПВО "Железный купол", еще около 350 упали на территории сектора Газа. В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 700 целям в секторе Газа.
Тунис, Норвегия и Китай выступили с инициативой проведения чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту. Предлагается провести заседание в открытом режиме с приглашением представителей Израиля и Палестины.
Финал Лиги Чемпионов перенесен из Стамбула в Порту в связи с COVID-19
Финальный матч главного европейского футбольного турнира, Лиги чемпионов УЕФА, который должен состояться 29 мая, перенесен из Турции в португальский город Порту из-за ситуации с COVID-19.
Игра, в которой примут участие два английских клуба, «Манчестер Сити» и «Челси», должна была пройти на олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Однако после решения правительства Великобритании включить Турцию в «красный список» туристических направлений болельщики команд не смогли бы приехать на матч. Союз европейских футбольных ассоциаций пошел им на встречу, перенеся игру в Португалию. Таким образом на ней смогут присутствовать по 6 тысяч болельщиков каждого из участников финала.
При этом, согласно официальной статистике, в Турции за последний месяц количество заражений коронавирусом резко снизилось: с почти 63 тысяч случаев в сутки до 11 с половиной тысяч. Также известно, что отношения между английскими и турецкими болельщиками являются одними из самых конфликтных в Европе.
Из сектора Газа по территории Израиля выпущены еще десятки ракет
По территории Израиля из сектора Газа с утра четверга было выпущено еще 160 ракет, сообщили 13 мая израильские военные.
По информации Сил обороны Израиля, десятки снарядов перехватила система противоракетной обороны «Железный купол», передает «Би-би-си».
Также сообщается о решении израильских властей на фоне резкой эскалации в регионе призвать около семи тысяч резервистов, половина из которых будут задействованы в частях ПВО, артиллерии и работе медицинских подразделений.
В результате начавшегося в понедельник на этой неделе противостояния между военными и правящей в Газе радикальной группировкой ХАМАС убиты, по данным палестинской стороны, не менее 87 жителей сектора. Израиль сообщил о гибели семи своих граждан и десятках раненых.
Обстрелам предшествовали кровопролитные беспорядки в Восточном Иерусалиме, связанные с давним судебным разбирательством дела о выселении нескольких палестинских семей из домов, которые передали еврейским поселенцам.
Израиль предупреждает о возможности наземной операции в Газе и стягивает к границе с сектором танки и военнослужащих. Армейское командование отмечает, что целями израильских ударов по этой палестинской территории становятся, в том числе, объекты, связанные с разведкой, силами ХАМАСа на море, а также финансовые учреждения.
Одновременно появились сообщения о начале запуска палестинскими боевиками в сторону Израиля так называемых дронов-смертников.
В предыдущие три дня, по данным израильской стороны, военные поразили в Газе около 600 целей, включая командные пункты или склады оружия и боеприпасов группировок ХАМАС и «Исламский джихад». Израильские военные также заявляют, что были убиты несколько полевых командиров ХАМАСа. Палестинские группировки, как сообщалось ранее, выпустили с понедельника по Израилю около 1600 ракет. Удары наносились, в том числе, по окрестностям Тель-Авива.
Израильские власти перенаправили авиарейсы в аэропорт «Рамон» на юге страны после того, как международный аэропорт имени Бен-Гуриона близ Тель-Авива также подвергался обстрелу. Часть международных авиакомпаний приостановили полеты в Израиль.
На улицах ряда израильских городов со смешанным еврейско-арабским населением были столкновения, сопровождавшиеся поджогами.
Международное сообщество призывает остановить насилие. Соединенные Штаты поддержали право Израиля на самооборону.
Суд в Киеве поместил Виктора Медведчука под домашний арест
Суд в Киеве поместил под домашний арест народного депутата Украины, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Мера пресечения избрана до 9 июля включительно.
Прокуратура просила заключить Медведчука под стражу с альтернативой внесения денежного залога в размере около 300 миллионов гривен (около 9 млн евро).
Медведчука вместе с еще одним депутатом от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарасом Козаком подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. По данным следствия, они вступили в сговор с Россией по вопросу добычи нефти и газа неподалеку от побережья аннексированного Крыма, а также передавали спецслужбам России информацию, составляющую государственную тайну. Следствие считает, что действия Медведчука и Козака нанесли Украине ущерб не менее чем в 3 миллиарда гривен.
Медведчук, который накануне побывал на допросе в генпрокуратуре, заявил, что не собирается скрываться, все обвинения отрицает и считает свое преследование политическим. Другой фигурант дела Тарас Козак, по данным украинских правоохранительных органов, находится на территории России.
Виктор Медведчук неоднократно в последние годы посещал Россию и встречался с ее высшим руководством. Известно, что Владимир Путин является крестным отцом его дочери.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уголовное дело против Медведчука внутренним делом Украины, подчеркнув, что Москва не собирается вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием политика. «Мы хотели бы убедиться, что за этим преследованием не стоит желание избавиться от политических конкурентов», – сказал при этом Песков. Он также заявил, что Медведчук не обращался к России за политическим убежищем.
Грузия планирует производство беспилотников и автоматов М4
В Грузии начнется производство беспилотных летательных аппаратов и автоматов типа М4. Об этом министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил сегодня во время выступления на «министерском часе» в парламенте.
Как пишет «Новости-Грузия», автоматы и беспилотники планируется производить на базе военного научно-технического центра «Дельта», который принадлежит министерству обороны.
По словам министра, первые произведенные в Грузии беспилотники появятся в 2022 году.
«До конца года на территории «Дельта» начнет работать новое грузино-израильское предприятие, которое наладит производство автоматов М4», – сказал министр.
Министр также сообщил, что ведутся переговоры с южноафриканскими и польскими компаниями о создании совместного предприятия по производству малых и больших беспилотных летательных аппаратов на базе «Дельта». В этом году планируется подписать контракт, а в 2022 году запустить производство, пояснил Бурчуладзе.
Кроме того, в целях усиления боеспособности Грузии планируется закупка беспилотных летательных аппаратов, а также создание производственных мощностей для их производства. Для плана «Поддержка Сил обороны-2030» ведутся переговоры со странами НАТО и уточняются технические детали.
Кадыров предложил Хабибу «любой гонорар» за выступление в «Ахмате»
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил завершившему карьеру дагестанскому бойцу смешанных боевых искусств Хабибу Нурмагомедову "любой гонорар" за бой с представителем бойцовского клуба "Ахмат". Об этом он сказал в прямом эфире в инстаграме, сообщает Кавказ.Реалии.
Кадыров при этом назвал Хабиба "проектом UFC" (Ultimate Fighting Championship, организующая мировые первенства по смешанным единоборствам). Эти слова глава Чечни объяснил тем, что дагестанский боец якобы не выступал за родную республику. "Я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом России или Дагестана", – заявил глава Чечни.
"В UFC он всех порвал, порвёт ли в "Ахмате" – это вопрос. Я готов выставить любой вес, любой гонорар. Я готов дать любые деньги... Готов платить гонорар – больше, чем в UFC, если он выступит в "Ахмате", и посмотрим, чья возьмет", – заявил Кадыров.
Как напоминает Sports.ru, в конце 2020-го минфин США включил в санкционные списки ряд структур, связанных с Кадыровым, в том числе бойцовский клуб "Ахмат", футбольный "Ахмат" из Грозного и "Фонд Ахмата Кадырова". Причина санкций – нарушение прав человека в Чечне.
Тогда руководство "Ахмата" отметило, что это никак не скажется на деятельности, финансирование не прекратится, а настроение в командах не ухудшится. Однако в апреле футбольный клуб попросил оказать "посильную помощь", заявив, что потерял 80 процентов финансирования. За счёт чего Кадыров намерен финансировать гипотетический бой Хабиба, он не пояснил.
- Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи 24 октября 2020 года. Именно этот бой принёс ему титул лучшего бойца по версии UFC независимо от весовой категории. Тогда же спортсмен объявил о завершении карьеры.
- В марте этого года он был исключен из всех рейтингов UFC в связи с завершением карьеры.
СМИ: убийство в Грузии обострило отношения между ворами в законе
Убийство из мести, совершённое в апреле в Грузии, столкнуло интересы лидера криминального мира России Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, и лидера абхазского преступного клана Мераба Джангвеладзе, известного как Мераб Сухумский. Об этом сообщает издание Лента.ру.
По данным журналистов, к обострению отношений между Калашовым и Джангвеладзе привёл конфликт двух приближенных к ним воров в законе: Джейрана Кинцурашвили (сторонник Шакро Молодого) и Мамуки Квижинадзе (сторонник Мераба Сухумского).
Они договорились увидеться в турецком Трабзоне один на один, однако встреча не состоялась. Через некоторое время люди Джейрана, пользуясь поддержкой Шакро Молодого, застрелили в Грузии одного из друзей Мамуки. Сам он после этого улетел в Италию к Мерабу Сухумскому.
«Мераб упомянул, что подельники Шакро – бывшие сотрудники правоохранительных органов, что в будущем может стать предметом отдельного разговора между самыми влиятельными ворами в законе», – пишет Лента.ру.
- В октябре минувшего года в России был вынесен первый приговор о занятии высшего положения в преступной иерархии. Суд признал в этом виновным Шалву Озманова (Кусо), одного из сподвижников Шакро Молодого.
- В конце апреля Савёловский суд Москвы приговорил к 14 годам строгого режима уроженца Абхазии Каху Газзаева. Он признал его соучастником убийства в июле 2009 года вора в законе Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик.
- Сподвижника Деда Хасана Романа Кащаева в апреле экстрадировали в Россию из Польши. Сейчас он находится в СИЗО Ставрополя. Он известен также как Рома Краснодарский и Кощей.
Грузия впервые участвует в многонациональных учениях «Троянский след»
Военнослужащие сил специальных операций Грузии принимают участие в ежегодных учениях, организуемых Европейским командованием специальных операций США.
Как сообщает Минобороны Грузии, многонациональные учения «Троянский след» (Trojan Footprint) проводятся в пяти странах.
Одно подразделение сил специальных операций Грузии принимает участие в учениях в Румынии, а часть проходит подготовку в Грузии вместе с американскими военнослужащими.
По данным ведомства, грузинские и американские военнослужащие, участвовавшие в учениях «Троянский след», выполняли задачи быстрого реагирования и изучали компоненты засады, взятия зданий штурмом и задержания. Они успешно провели рейд и нейтрализовали силы противника. Грузинские военные получили положительную оценку американских инструкторов.
«Новости-Грузия» пишет, что Грузия впервые участвует в многонациональных учениях «Троянский след». Целью учений является повышение оперативной совместимости между странами-участницами, обмен опытом и повышение уровня готовности.
Учения «Троянский след» стартовали 3 мая и завершатся 14 мая. Учения проводятся в пяти странах, в них участвуют военнослужащие из 10 стран (США, Грузия, Болгария, Германия, Черногория, Северная Македония, Румыния, Испания, Украина, Великобритания).
В Южной Осетии выявили семь новых случаев коронавируса
В Южной Осетии за сутки коронавирус был диагностирован у семерых человек. Как сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева, накануне в ПЦР-лаборатории ведомства было проведено 58 исследований на коронавирусную инфекцию.
«Общее число выявленных случаев COVID-19 в республике достигло 3330 случаев, с учета сняты пять человек, общее количество снятых с учета на сегодняшний день составляет 3004. Под наблюдением остается 326 человек», – сказала Кочиева.
Отметим, что всего за время пандемии коронавируса в югоосетинской ПЦР-лаборатории было проведено 22 312 исследований.
Ранее в Южной Осетии стартовала вакцинация российским «Спутником V». Желающие могут бесплатно привиться в медучреждении Цхинвали.
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