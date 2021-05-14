В правительстве Грузии допустили сокращение продолжительности «комендантского часа»

В правительстве Грузии допускают сокращение продолжительности «комендантского часа», исключая полную отмену данного ограничения в краткосрочной перспективе. Соответствующее заявление сделала сегодня, 14 мая, замглавы Минздрава страны Тамар Габуния. «Активное обсуждение идет о сравнительном смягчении [запрета] передвижения ночью. Речь идет о переносе времени. Мы все понимаем, что в период пика ресурса для отмены [ограничений] у нас нет», - заявила Габуния.

«Комендантский час», установленный на фоне пандемии коронавируса, действует в Грузии уже полгода. На улицу запрещено выходить с 21:00 до 05:00. Нарушителям грозит штраф в размере 2 тысячи лари (около 580 долларов). Несмотря на строгие санкции, ежедневно полиция фиксирует десятки, а иногда и сотни фактов несоблюдения установленных правил, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Представители сферы гостеприимства считают, что «комендантский час» - главный фактор, препятствующий восстановлению экономики Грузии. Регулярно в разных городах страны проходят протестные акции с требованием отмены ограничения.

В правительстве не раз отмечали, что пока не планируют упразднять «комендантский час», поскольку этот механизм позволяет серьезно снизить мобильность граждан. Эпидемиологи говорят, что рекомендация о снятии ограничения будет выдана после стабилизации эпидситуации в стране.