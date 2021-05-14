Израиль наращивает удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа

Израиль наращивает удары по целям в секторе Газа – в условиях продолжающихся пятые сутки ракетных обстрелов с палестинской территории.

Противостояние не ослабевает несмотря на активные призывы мирового сообщества к сторонам конфликта остановить боевые действия. Как заявил 14 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пока у Израиля нет планов ослаблять атаки против радикальной группировки ХАМАС.

В пятницу израильские военнослужащие провели 40-минутное наступление, задействовав 160 самолетов и наземные силы, которые границу сектора при этом не пересекали. Применялись танки и артиллерия. Были атакованы 150 объектов – с целью вывести из строя сеть подземных тоннелей, используемых ХАМАС.

В Газе, по данным министерства здравоохранения этой палестинской территории, с понедельника убиты более 120 человек, включая 31 ребенка и 20 женщин. Около 900 человек ранены.

ХАМАС и другая радикальная группировка, «Исламский джихад», подтвердили гибель 20 своих членов, при том, что Израиль заявляет о гораздо большем числе убитых среди боевиков.

В Израиле сообщается о гибели не менее семи человек, включая 6-летнего ребенка.

Стычки между палестинцами и сотрудниками сил безопасности Израиля происходят и на значительной территории Западного берега Иордана. Одновременно были столкновения в израильских городах со смешанным еврейско-арабским населением. Президент Израиля предупредил об опасности гражданской войны.

Нынешнюю эскалацию палестино-израильского конфликта называют самой серьезной с 2014 года. Противостояние началось со столкновений в минувшие выходные в Иерусалиме, вблизи мечети Аль-Акса на Храмовой горе, где расположены святыни как мусульман, так и иудеев. Беспорядки связаны с разбирательством в суде дела о возможном выселении ряда палестинских семей из домов в Восточном Иерусалиме, которые власти решили передать еврейским поселенцам.