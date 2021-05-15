Лидер ультраправого движения напал на ЛГБТ-активистов в центре Тбилиси

Лидер ультраправого движения «Грузинская идея» Гурам Палавандишвили напал на ЛГБТ-активистов и сломал инсталляцию «Добро пожаловать в клозет» (Welcome to the closet). Об этом сообщает неправительственная организация Tbilisi Pride.

Случай произошел сегодня, 15 мая, в парке «Деда эна». Одна из очевидцев, Лонда Берия в беседе с изданием «Табула» сообщила, что инсталляция была установлена еще утром и никому не мешала. Внутри кабинки все желающие могли написать свои пожелания и секреты - «in the closet» в переводе с английского «держать в секрете».

По словам Берия, Палавандишвили появился на месте после обеда и разнес конструкцию, раскрашенную в цвета радуги. «После этого активисты вместе с очевидцами пытались прогнать Палавандишвили с территории, но он продолжал оскорблять их. Он сказал, что причина сноса инсталляции стали цвета радуги», - сообщила Берия.

Она добавила, что сотрудники МВД Грузии появились на месте уже после инцидента. Полицейские вывели Палавандишвили с территории парка, а организаторов перформанса попросили проследовать в участок на опрос. Активисты отказались.

В связи с произошедшим МВД начало следствие по статье «преследование, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия». Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до трех лет.

Накануне ведомство сообщило, что 15-20 мая в Тбилиси планируется серия мероприятий по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. В министерстве подчеркнули, что организаторы проинформировали их о своих планах. Полиция обещала позаботиться о безопасности участников.