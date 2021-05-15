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Лидер ультраправого движения напал на ЛГБТ-активистов в центре Тбилиси
Лидер ультраправого движения «Грузинская идея» Гурам Палавандишвили напал на ЛГБТ-активистов и сломал инсталляцию «Добро пожаловать в клозет» (Welcome to the closet). Об этом сообщает неправительственная организация Tbilisi Pride.
Случай произошел сегодня, 15 мая, в парке «Деда эна». Одна из очевидцев, Лонда Берия в беседе с изданием «Табула» сообщила, что инсталляция была установлена еще утром и никому не мешала. Внутри кабинки все желающие могли написать свои пожелания и секреты - «in the closet» в переводе с английского «держать в секрете».
По словам Берия, Палавандишвили появился на месте после обеда и разнес конструкцию, раскрашенную в цвета радуги. «После этого активисты вместе с очевидцами пытались прогнать Палавандишвили с территории, но он продолжал оскорблять их. Он сказал, что причина сноса инсталляции стали цвета радуги», - сообщила Берия.
Она добавила, что сотрудники МВД Грузии появились на месте уже после инцидента. Полицейские вывели Палавандишвили с территории парка, а организаторов перформанса попросили проследовать в участок на опрос. Активисты отказались.
В связи с произошедшим МВД начало следствие по статье «преследование, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия». Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до трех лет.
Накануне ведомство сообщило, что 15-20 мая в Тбилиси планируется серия мероприятий по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. В министерстве подчеркнули, что организаторы проинформировали их о своих планах. Полиция обещала позаботиться о безопасности участников.
Другие новости дня
Батумский международный аэропорт принял первый пассажирский рейс после ремонта
Батумский международный аэропорт сегодня, 15 мая, принял первый пассажирский рейс после реконструкции. Об этом сообщает компания-оператор грузинских аэропортов TAV Georgia.
15 мая Air Astana доставила в столицу Аджарии 115 пассажиров из Казахстана. В течение летнего сезона рейсы по маршруту Алматы-Батуми-Алматы будут выполняться три раза в неделю - по воскресеньям, понедельникам и средам, на самолетах типа Airbus 320.
По информации Минэкономики Грузии, в ближайшее время регулярные рейсы в Батуми также начнут выполнять из Саудовской Аравии, Украины и Польши. В частности, бюджетная авиакомпания Flynas будет летать в столицу Аджарии из Эр-Рияда, LOT Polish Airlines – из Варшавы, а «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) – из Киева.
После реконструкции пропускная способность Батумского международного аэропорта удвоилась. В эксплуатацию введен новый терминал и теперь за год здесь смогут обслужить 1,2 миллиона пассажиров.
Строительные работы в аэропорту начались в июне 2020 года и были завершены за полгода. Стоимость проекта составила 17 миллионов долларов.
Глава МИД Ирана отменил визит в Австрию из-за ее солидарности с Израилем
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил визит в Австрию после того, как накануне канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии флага Израиля над зданием правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Александра Шалленберга – главы австрийского МИД, с которым должен был встретиться Зариф.
«Мы сожалеем об этом решении, однако ясно как день, что, когда ХАМАС выпускает более двух тысяч ракет по гражданским целям в Израиле, мы не станем молчать», – цитирует агентство пресс-секретаря.
Зариф должен был обсудить с австрийским коллегой возможное возвращение к международной ядерной сделке, однако теперь эта встреча как минимум откладывается: иранская сторона заявила о том, что ей «больно видеть флаг оккупационного режима» над федеральной канцелярией в Вене.
Накануне Курц заявил о солидарности с израильской стороной. «Террористические атаки на Израиль нужно осуждать самым серьезным образом», – написал Курц в комментарии к фотографии с поднятым флагом.
10 мая резко обострился конфликт между Израилем и Палестинской автономией. За это время из сектора Газа радикальная группировка ХАМАС выпустила по территории Израиля более двух тысяч ракет. В ответ израильские силы проводят операцию возмездия. Накануне представители ХАМАС запросили перемирие.
С 1955 года в Австрии действует закон о вечном нейтралитете и отказе от участия в каких-либо военных альянсах. Вместе с тем в начале 1990-х годов страна открывала свое воздушное пространство для самолетов, задействованных в боевых действиях в Персидском заливе и в конце 1990-х во время операции НАТО на Балканах.
Израиль сообщил о разрушении офиса главы службы безопасности ХАМАС
Армия Израиля сообщила, что разрушила офис главы службы безопасности палестинского движения ХАМАС Тауфика Абу Наима успешным авиаударом. Утверждается, что здание использовалось для командования военной инфраструктурой движения.
Активная фаза противостояния в зоне конфликта продолжается с понедельника, после объявления палестинскими группировками операции «Меч Аль-Кудса» (Иерусалима) в ответ на отказ вывести силы безопасности Израиля с Храмовой горы и из района Шейх-Джаррах в Иерусалиме.
За это время, по подсчетам израильской стороны, палестинские группировки выпустили в сторону Израиля 2300 ракет, те из них, что долетают до целей, падают в жилых кварталах. Палестина в свою очередь обвиняет Израиль в ударах по мирному населению. Иерусалим это отрицает, заявляя, что ХАМАС пользуется мирными жителями как живым щитом, размещая военные объекты рядом со школами, детскими домами, больницами и гостиницами.
За время обострения конфликта c палестинской стороны погибли более 140 человек, сообщили местные власти. Израильская стороны сообщает о гибели 9 человек. Среди погибших - 36 детей, - рассказала накануне вечером представитель Детского фонда ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульетт Тума.
Делегация Грузии участвует в весенней сессии ПА НАТО в режиме онлайн
Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО, организованная Швецией, проходит 14-17 мая в режиме онлайн, сообщает Общественный вещатель Грузии.
В работе заседании принимает участие делегация парламента Грузии во главе с Ираклием Берая. В первый день заседания к участникам форума обратился президент Ассамблеи, конгрессмен США Джеральд Коннолли, который рассказал об агрессивных действиях России против Грузии и Украины.
По мнению конгрессмена, НАТО должно продолжить осуждение российской оккупации, поддерживать грузинских друзей, независимость и территориальную целостность Грузии. Что касается текущих политических процессов в Грузии, политик отметил, что приветствует значительный прогресс, достигнутый в урегулировании политического кризиса в стране, и повторил свой призыв к сторонам полностью выполнять достигнутые договоренности.
Джеральд Коннолли также рассказал о политике «открытых дверей» Североатлантического союза и подчеркнул, что Грузия и Украина возлагают большие надежды на саммит НАТО.
Он выразил надежду на то, что лидеры союзников по НАТО признают прогресс и достижения Грузии и Украины, и в конечном итоге обе страны станут полноправными членами Альянса.
День осетинского языка и литературы отмечают в Осетии
Сегодня, 15 мая, в Осетии отмечают День осетинского языка и литературы. Знаменательно, что дата праздника связана с днем выхода в свет в 1899 году книги основоположника осетинского литературного языка Коста Хетагурова «Ирон фандыр» («Осетинская лира»).
Осетинский язык относится к иранской группе индоевропейской языковой семьи, является единственным преемником скифо-сармато-аланского языка, что делает его уникальным памятником самобытности, истории и культуры осетинского народа.
В Цхинвали празднование Дня осетинского языка и литературы начинается с возложения цветов к памятнику Коста Хетагурову. Здесь школьники читают стихи известных осетинских поэтов, а победителям литературных олимпиад и творческих конкурсов вручаются грамоты.
В этот день в самопровозглашенной республике Южная Осетия традиционно проводятся культурные мероприятия с участием известных осетинских писателей, преподавателей, лингвистов и историков, в школах проходят семинары для преподавателей осетинского языка и литературы, проводятся открытые уроки осетинского языка, конкурсы на лучшие осетинские стихотворения, песни и танцы.
Также к празднованию этого Дня приурочены научно-практические конференции и семинары, посвященные проблемам современного состояния осетинского языка, его развитию и возрождению, современным методам преподавания. А лучшие учителя осетинского языка в рамках празднования награждаются за вклад в сохранение родного языка, обычаев и традиций своего народа.
По информации агентства «Рес», культурные и торжественные мероприятия, посвященные Дню осетинского языка и литературы, проходят не только в Осетии, но и в разных городах России, а также за рубежом.
Суд в Тбилиси заочно избрал меру пресечения для гражданина Казахстана Мурата Мейрбекова
Тбилисский городской суд заочно избрал заключение в качестве меры пресечения для гражданина Казахстана Мурата Мейрбекова, обвиняемого в изнасиловании 26-летней Айсель Айтпаевой, сообщает телеканал «Мтавари».
37-летний Мейрбеков – дальний родственник семьи Айтпаевых, владелец фирмы, занимающейся продажей подержанных автомобилей. По его приглашению в начале апреля Айсель приехала в Грузию на заработки из Казахстана. Некоторое время девушка проживала в его квартире в Рустави.
Согласно предварительным результатам следствия, 28-29 апреля Мейрбеков дважды принудил Айптаеву к половому акту путем физического насилия и угроз. Накануне прокуратура заочно предъявила ему обвинения по части 1 статьи 137 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 8 лет.
Сегодня суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, избрав в качестве меры пресечения заключение под стражу. Мейрбеков находится за пределами Грузии. По информации СМИ, он покинул страну за день до гибели Айптаевой и в настоящее время находится в Казахстане.
Когда Тбилиси обратится к Нур-Султану с просьбой об экстрадиции обвиняемого, пока неизвестно. Как передает местный телеканал КТК, 14 мая заявление с требованием о выдаче Мейрбекова Грузии в Генпрокуратуру Казахстана направили мать и отец жертвы.
- 5 мая тело Айсель Айтпаевой обнаружили под окнами многоквартирного дома в Тбилиси. Следствие установило, что девушка выпала из окна 9-го этажа. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди, 57-летнего Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства гражданки Казахстана.
- За несколько часов до смерти Айсель отправила аудиосообщение своей подруге в Казахстане, запись разговора женщины и мужчины, продолжительностью около часа. Предполагается, что это диалог Айтпаевой и Тордуа. На записи мужчина в унизительной форме обращается к девушке из Казахстана, угрожает ей расправой и принуждает покончить жизнь самоубийством.
- Родители Айсель говорят, что именно из этой записи узнали о том, что их дочь дважды успел изнасиловать и Мурат Мейрбеков. Мать Айтпаевой уверена, что Айсель не совершала самоубийства, а стала жертвой торговли людьми. Между тем их дальний родственник был замешан в этой преступной схеме.
- Следствие по делу продолжается. Первое судебное слушание состоится в Тбилиси 23 июня, сообщает агентство «Новости-Грузия».
За сутки на Северном Кавказе умерли 25 человек с COVID-19. Новых заболевших – 268.
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 268.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 12 заразившихся, в Ставропольском крае – пять, в Карачаево-Черкесии – три, в Кабардино-Балкарии – два, в Северной Осетии, Калмыкии и Чечне официально подтверждено по одному летальному случаю в каждой республике. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 9 650 пациентов с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае, меньше всего – в Адыгее и в Чечне.
- Краснодарский край + 94 (46 928 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 52 (53833)
- Дагестан + 37 (32 999)
- Кабардино-Балкария + 19 (24 074)
- Калмыкия + 13 (20 248)
- Карачаево-Черкесия + 13 (20 248)
- Ингушетия + 12 (15 599)
- Северная Осетия + 10 (16 871)
- Чечня + 9 (12 140)
- Адыгея + 9 (14 548)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 257 855 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 15 мая, выявлен 4 931 691 заболевший коронавирусом.
Секретарь СНБ Украины допустил обмен Медведчук в Россию
Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена в Россию народного депутата Виктора Медведчука, отправленного под домашний арест по делу о госизмене. Об этом он сообщил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», запись доступна в YouTube-канале шоу.
Он отвечал на вопрос, возможен ли обмен Медведчука и других членов его партии в Россию после их осуждения на содержащихся в России украинцев. «Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», — ответил чиновник, отметив, что судебного решения по делу Медведчука еще не было.
Медведчук - лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», она контролирует крупнейшую оппозиционную фракцию в Верховной раде. Оппоненты обвиняют партию в пророссийских настроениях, что считается ими недопустимым после аннексии Россией Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.
Политик подозревается в государственной измене, покушении на разграбление национальных ресурсов и нарушении правил ведения войны. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 66-летний депутат возглавлял Администрацию президента Украины во время президентства Леонида Кучмы, дважды был заместителем председателя Верховной рады, а в мае занял 12 место в рейтинге самых богатых украинцев по версии журнала Forbes с оценкой состояния в 620 миллионов долларов.
Ковид в Абхазии: 38 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 216 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 38 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 52 человека, 37 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 21 человека оценивается как тяжелое, 17 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 6 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 16 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 18, в Ткварчельской ЦРБ - 4.
- В Сухумской инфекционной больнице умерла пациентка 1945 года рождения. Женщина поступила в медучреждение 11 апреля, но, несмотря на всю оказанную помощь, скончалась 13 мая. У пациентки была выявлена новая коронавирусная инфекция.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 984 человека. Зарегистрировано 225 летальных случаев. Выздоровели 13 907 человек.
Коронавирус в Грузии: 1 576 новых случаев заражения, 29 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 576 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 38,4 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 3,56%, за последние две недели – 5,11%, а за последнюю неделю – 4,05%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 329 407.
Более 55% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 868. В Самегрело и Земо Сванети выявили 130 фактов, в Имерети – 162, в Аджарии – 92, в Кахетии – 77, в Квемо Картли – 71, в Мцхета-Мтианети – 54, в Шида Картли – 51, в Гурии – 35, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21, в Самцхе-Джавахети – 15.
От ковида умерли еще 29 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 426.
Выздоровели 584 человека, их общее число выросло до 307 918.
На данный момент в Грузии 17 037 активных случаев коронавируса. Из них 4 258 пациентов (почти 25%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2 367 инфицированных, в Аджарии – 469, в Имерети – 528. Состояние 912 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 207 человек.
12 050 граждан (более 70% активных случаев) лечатся на дому, а 729 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 60 граждан, в самоизоляции остаются более 26,2 тысячи человек.
МВД Грузии обещает обеспечить безопасность участников акций в День борьбы с гомофобией
Министерство внутренних дел Грузии обещает обеспечить безопасность на акциях, запланированных в Тбилиси с 15 по 20 мая по случаю Международного дня борьбы с гомофобией. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Организаторы заранее письменно обратились к ведомству. Как отмечается, МВД обсудило с ними вопрос механизмов безопасности и альтернативных мест проведения мероприятий, однако в некоторых случаях организаторы решили не менять локаций.
В МВД Грузией добавили, что они являются гарантом общественной безопасности и будут защищать права любого гражданина, независимо от расы, цвета кожи, языка, пола, сексуальной ориентации, возраста, религии, политических убеждений.
Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией отмечается 17 мая. Традиционно в Грузии в середине мая неправительственные организации планируют серию мероприятий, призванных повысить осведомленность о нарушениях прав ЛГБТ. Неоднократно им приходилось менять свои планы из-за угрозы столкновений с ультранационалистами. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году ЛГБТ-сообщество проводило все встречи в онлайн-режиме.
В 2012 году в честь Международного дня борьбы с гомофобией ЛГБТ-сообщество и его сторонники попытались провести шествие в Тбилиси, однако тогда им помешали агрессивно настроенные группы православных активистов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Аналогичное мероприятие, которое пытались провести в Тбилиси на 17 мая в 2013 году, обернулось массовыми беспорядками. Тогда группы ортодоксально настроенных граждан и представителей духовенства сорвали акцию в поддержку ЛГБТ, в результате насилия пострадали около 30 человек.
Вскоре после тех событий Грузинская православная церковь учредила собственный праздник 17 мая – День святости семьи. По сложившейся традиции, его отмечают масштабным шествием по центральным улицам Тбилиси.
Представители ЛГБТ-сообщества фактически оказались вытеснены из публичного пространства, пользоваться правом на мирные собрания и манифестации им по-прежнему мешают. Каждая попытка ЛГБТ-сообщества заявить о своих правах сопряжена с угрозой насилия, несмотря на то, что малочисленные мероприятия проводятся под усиленной охранной полиции.
Китай впервые сумел посадить космический аппарат на Марс
Китайское национальное космическое управление сообщило о первой в истории страны успешной посадке космического аппарата на другую планету. Спускаемый модуль китайского аппарата «Тяньвэнь-1» в автоматическом режиме опустился в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса в ночь на 15 мая.
На борту спускаемого аппарата - первый китайский марсоход «Чжужун». Предполагается, что шестиколесный аппарат массой 240 килограммов проработает на планете 90 марсианских дней, то есть около 92 земных.
Банковские счета Радио Свобода в Москве заблокированы властями
Представители Главного управления службы судебных приставов по городу Москве в пятницу, 14 мая, вручили в Московском бюро Радио Свободная Европа/Радио Свобода уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям в отношении ООО «РСЕ/РС». Служба судебных приставов также направила ООО «РСЕ/РС» постановление о розыске банковских счетов организации и наложении на них ареста. Московские банковские счета ООО в настоящий момент заблокированы.
Приставы провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они никак не препятствовали, часть времени провели в телефонных переговорах, очевидно, совещаясь со своим руководством.
В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС, внесенными Министерством юстиции в 2017 году в список СМИ – «иностранных агентов», новых правил маркировки публикаций. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять эти требования, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику и политической цензуры.
Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет свыше 70 миллионов рублей. ООО «РСЕ/РС» оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одну из более чем 250 поданных к настоящему моменту апелляций. ООО «РСЕ/РС» сегодня - так совпали обстоятельства - направило жалобу на действия российских властей в Европейский суд по правам человека.
Судя по полученным ООО «РСЕ/РС» от судебных приставов документам, исполнительное производство возбуждено в отношении 10 судебных решений, двухмесячный период выплаты штрафов согласно которым к настоящему моменту истек. Общая сумма штрафов по этим решениям составляет 5 миллионов рублей, дела по ним объединены в одно производство.
- 13 мая информационное агентство ТАСС распространило информацию, согласно которой Тверской суд Москвы отменил 140 назначенных ООО «РСЕ/РС» штрафов. Медиакорпорация уточняет, что еще в середине апреля выяснилось, что Роскомнадзор и мировой судья допустили процессуальные ошибки в определении подсудности 158 административных дел в отношении ООО «РСЕ/РС» и его генерального директора. 147 дел были спешно направлены на повторное рассмотрение, по большинству из них уже вынесены решения по назначению штрафов. В связи с истечением сроков подсудности отменены штрафы по 10 протоколам.
- Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай обратил внимание на сделанные 13 мая заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она охарактеризовала попытки российских властей заставить внесенные в списки СМИ – «иностранные агенты» подчиняться приказам Роскомнадзора о маркировке контента как проявления «медиаплюрализма» в «подлинно свободном обществе». «РСЕ/РС предоставляет своей аудитории честные новости и сбалансированную информацию, для того, чтобы граждане России, как заметил один из наших журналистов, «не привыкали к неправде и не жили во лжи», – подчеркнул Флай. – Мы продолжим противостоять попыткам Кремля цензурировать неприятную для российских властей правду».
Израиль наращивает удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа
Израиль наращивает удары по целям в секторе Газа – в условиях продолжающихся пятые сутки ракетных обстрелов с палестинской территории.
Противостояние не ослабевает несмотря на активные призывы мирового сообщества к сторонам конфликта остановить боевые действия. Как заявил 14 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пока у Израиля нет планов ослаблять атаки против радикальной группировки ХАМАС.
В пятницу израильские военнослужащие провели 40-минутное наступление, задействовав 160 самолетов и наземные силы, которые границу сектора при этом не пересекали. Применялись танки и артиллерия. Были атакованы 150 объектов – с целью вывести из строя сеть подземных тоннелей, используемых ХАМАС.
В Газе, по данным министерства здравоохранения этой палестинской территории, с понедельника убиты более 120 человек, включая 31 ребенка и 20 женщин. Около 900 человек ранены.
ХАМАС и другая радикальная группировка, «Исламский джихад», подтвердили гибель 20 своих членов, при том, что Израиль заявляет о гораздо большем числе убитых среди боевиков.
В Израиле сообщается о гибели не менее семи человек, включая 6-летнего ребенка.
Стычки между палестинцами и сотрудниками сил безопасности Израиля происходят и на значительной территории Западного берега Иордана. Одновременно были столкновения в израильских городах со смешанным еврейско-арабским населением. Президент Израиля предупредил об опасности гражданской войны.
Нынешнюю эскалацию палестино-израильского конфликта называют самой серьезной с 2014 года. Противостояние началось со столкновений в минувшие выходные в Иерусалиме, вблизи мечети Аль-Акса на Храмовой горе, где расположены святыни как мусульман, так и иудеев. Беспорядки связаны с разбирательством в суде дела о возможном выселении ряда палестинских семей из домов в Восточном Иерусалиме, которые власти решили передать еврейским поселенцам.
Россия официально признала США и Чехию недружественными странами
Правительство России включило США и Чехию в список так называемых недружественных государств. Распоряжение опубликовано в пятницу, 14 мая.
Впервые этот термин появился в российском законодательстве в апреле. Тогда президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому «недружественным государствам» можно запрещать наем на территории России граждан других стран в свои дипломатические представительства.
Согласно документу, Чехии разрешено теперь нанимать в диппредставительства 19 человек, США - ни одного. Это ограничение не касается аккредитованных дипломатов.
Многие иностранные посольства, консульства и культурные центры, работающие в России, нанимают местных сотрудников, вместо того чтобы аккредитовывать дипломатов или технических сотрудников. Чаще всего речь идет о делопроизводителях, секретарях, врачах, советниках.
В свою очередь, российские посольства чаще всего используют для работы на таких должностях дипломатов, членов их семей и аккредитованных административно-технических сотрудников. Часто это вызывает значительную диспропорцию в числе аккредитованных дипломатов — штат российских дипломатов за границей зачастую шире, чем тех же стран в России.
В конце апреля российские власти уведомили о запрете нанимать на работу в дипмиссии США иностранных граждан. Согласно сообщению посольства, эта мера должна привести к сокращению на 75 процентов персонала консульской службы. В конце апреля было сообщено, что россиянам с 12 мая не будут выдавать в Москве туристические и деловые визы. В других городах выдача документов прекратилась раньше - из-за сокращения штата представительств после взаимных высылок дипломатов.
14 мая стало известно, что после отмены выдачи виз российские власти решили отложить запрет на наем. На какой срок это сделано - непонятно, о возобновлении выдачи виз не сообщалось.
- Отношения России с Чехией переживают, возможно, худший период с 1968 года. Прага обвинила сотрудников российских спецслужб в организации взрывов на военных складах на востоке страны. Были высланы 18 российских дипломатов — или, как утверждают чешские спецслужбы, российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.
- Отношения Москвы и Вашингтона последовательно ухудшаются последние годы. В 2019 году замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью The Wall Street Journal назвал их находящимися в низшей точке со времен холодной войны. После этого ситуация только ухудшилась. В марте президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста в интервью телекомпании ABC, утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента Путина убийцей.
«Стратегия Агмашенебели» работает над созданием собственной фракции в парламенте
Оппозиционная партия «Стратегия Агмашенебели» работает над формированием собственной фракции в парламенте Грузии. Об этом заявила депутат от партии Теона Акубардия.
На сегодняшний день для создания фракции необходимо минимум шесть депутатов. По итогам парламентских выборов «Стратегия Агмашенебели» получила четыре мандата.
«Стратегия Агмашенебели» работает над связанными с фракцией вопросами. Вы знаете, что, исходя из документа Шарля Мишеля, планируются поправки в Конституцию. Соответственно, мы рассматриваем все возможные пути», - заявил Акубардия в эфире телеканала «Рустави 2».
По ее словам, лидер партии Георгий Вашадзе на данный момент находится с рабочим визитом за рубежом.
Накануне стало известно о создании первой оппозиционной фракции в парламенте – «Лело – партнерство для Грузии». К членам партии «Лело» – Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Анне Нацвлишвили и Давиду Усупашвили, присоединились независимые депутаты Саломе Самадашвили, Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе.
Сегодня председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в законодательном органе страны будет несколько оппозиционных фракций, даже в том случае, если «Единое национальное движение» продолжит бойкот. По его словам, в ближайшем будущем планируется упростить существующие механизмы, после чего формировать парламентскую фракцию смогут четыре депутата, вместо шести.
В правительстве Грузии допустили сокращение продолжительности «комендантского часа»
В правительстве Грузии допускают сокращение продолжительности «комендантского часа», исключая полную отмену данного ограничения в краткосрочной перспективе. Соответствующее заявление сделала сегодня, 14 мая, замглавы Минздрава страны Тамар Габуния. «Активное обсуждение идет о сравнительном смягчении [запрета] передвижения ночью. Речь идет о переносе времени. Мы все понимаем, что в период пика ресурса для отмены [ограничений] у нас нет», - заявила Габуния.
«Комендантский час», установленный на фоне пандемии коронавируса, действует в Грузии уже полгода. На улицу запрещено выходить с 21:00 до 05:00. Нарушителям грозит штраф в размере 2 тысячи лари (около 580 долларов). Несмотря на строгие санкции, ежедневно полиция фиксирует десятки, а иногда и сотни фактов несоблюдения установленных правил, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Представители сферы гостеприимства считают, что «комендантский час» - главный фактор, препятствующий восстановлению экономики Грузии. Регулярно в разных городах страны проходят протестные акции с требованием отмены ограничения.
В правительстве не раз отмечали, что пока не планируют упразднять «комендантский час», поскольку этот механизм позволяет серьезно снизить мобильность граждан. Эпидемиологи говорят, что рекомендация о снятии ограничения будет выдана после стабилизации эпидситуации в стране.
Над ведомством канцлера Австрии подняли израильский флаг
Себастьян Курц заявил о недопустимости террористических атак на Израиль
Над ведомством федерального канцлера Австрии Себястьяна Курца подняли флаг Израиля. Соответствующее сообщение с фотографией опубликовано в твиттере канцлера.
"Террористические атаки на Израиль нужно осуждать самым серьезным образом", – написал Курц.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил канцлера за поддержку.
10 мая резко обострился конфликт между Израилем и Палестинской автономией. За это время из сектора Газа радикальная палестинская группировка ХАМАС выпустила по территории Израиля более полутора тысяч ракет. Часть из них перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". За время конфликта погибли восемь израильтян, включая одного ребёнка.
По данным палестинской стороны, в результате обстрелов погибло более 100 человек, среди которых 27 – дети. Около 600 человек получили ранения. Израиль утверждает, что ХАМАС располагает свои объекты в жилых кварталах, создавая угрозу для населения.
С 1955 года в Австрии действует закон о вечном нейтралитете и отказе от участия в каких-либо военных альянсах. Вместе с тем в начале 1990-х годов страна открывала своё воздушное пространство для самолётов, задействованных в боевых действиях в Персидском заливе и в конце 1990-х во время операции НАТО на Балканах.
В бюро Радио Свобода в Москве пришли судебные приставы
Они вручили уведомление о возбуждении исполнительного производства
Представители Главного управления службы судебных приставов по городу Москве в пятницу, 14 мая, вручили в Московском бюро Радио Свободная Европа/Радио Свобода уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям в отношении ООО "РСЕ/РС".
Приставы провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они никак не препятствовали, часть времени провели в телефонных переговорах, очевидно, совещаясь со своим руководством.
В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС, внесёнными Министерством юстиции в 2017 году в список СМИ – "иностранных агентов", новых правил маркировки публикаций. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять эти требования, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику.
Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет примерно 70 миллионов рублей. ООО "РСЕ/РС" оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одну из более чем 250 поданных к настоящему моменту апелляций. ООО "РСЕ/РС" также обжалует действия российских властей в Европейском суде по правам человека.
Судя по полученным ООО "РСЕ/РС" документам, исполнительное производство возбуждено в отношении 10 судебных решений, двухмесячный период выплаты штрафов согласно которым к настоящему моменту истёк. Общая сумма штрафов по этим решениям составляет 5 миллионов рублей, дела по ним объединены в одно производство.
- 13 мая информационное агентство ТАСС распространило информацию, согласно которой Тверской суд Москвы отменил 140 назначенных ООО "РСЕ/РС" штрафов. Медиакорпорация уточняет, что в середине апреля 2021 года выяснилось, что Роскомнадзор и мировой судья допустили процессуальные ошибки в определении подсудности 158 административных дел в отношении представляющего интересы медиакорпорации в России ООО "РСЕ/РС" и его генерального директора. 147 дел из них были направлены на повторное рассмотрение, по большинству из них уже вынесены решения по назначению штрафов. В связи с истечением сроков подсудности отменены штрафы по 10 протоколам.
- Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай обратил внимание на недавние заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой, в которых она охарактеризовала попытки российских властей заставить внесённые в списки СМИ - "иностранные агенты" подчиняться приказам Роскомнадзора о маркировке контента, предствляющим собой политическую цензуру, как проявления "медиа-плюрализма" в "подлинно свободном обществе". "РСЕ/РС предоставляет своей аудитории честные новости и сбалансированную информацию, для того, чтобы граждане России, как заметил один из наших журналистов, "не привыкали к неправде и не жили во лжи", - подчеркнул Флай, - Мы продолжим противостоять попыткам Кремля цензурировать неприятную для российских властей правду".
Путин рассказал о превращении Украины в "антипода России"
У него это вызывает сожаление
Украина превращается в антипода России и Антироссию. Об этом на оперативном совещании членов Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин. По его словам, согласно существующей тенденции с территории Украины Россия будет постоянно получать новости, требующие внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации. Президент сказал, что это у него это вызывает сожаление.
По утверждению Путина, на Украине "закрываются федеральные СМИ" и "совершается зачистка политического поля". Увидел ли он в этом разницу с Россией — не уточняется.
Заявление политика сделано на следующий день после того, как в Киеве суд отправил под домашний арест политика главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Этой партии принадлежит крупнейшая оппозиционная фракция в украинском парламенте. Известно, что Путин — крёстный отец дочери украинского политика Дарьи.
Медведчук обвиняется в государственной измене и "нарушении обычаев войны". По вменённым статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва следит за делом Медведчука, но "не собирается в него вмешиваться". Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, чья жена так же крестила дочь Медведчука, назвал обвинения в его адрес "охотой на ведьм".
- В 2014 году Россия аннексировала входящий в состав Украины крымский полуостров и поддержала сепаратистов на востоке страны, ведших боевые действия против центральной власти. После этих событий Верховная Рада признала Россию "государством-агрессором".
- У Украины — в три раза больше очков в ежегодном рейтинге политических свобод в мире, составляемой организацией Freedom House. Правозащитники считают, что Украина относится к "частично свободным" государствам, в то время как Россия — к несвободным.
Армения обратится к ОДКБ из-за действий Азербайджана
Армения намерена инициировать консультации в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с последними действиями Азербайджана. В Ереване заявляют, что азербайджанские военные несколько дней назад в ряде мест нарушили границу Армении на юге страны и остаются на армянской территории, несмотря на протесты.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поручил соответствующим ведомствам начать переговоры с партнёрами по ОДКБ, в которую входит в том числе Россия. Договор о коллективной безопасности предусматривает координацию позиций стран-членов ОДКБ для принятия мер по устранению угрозы одной из них.
Поздно вечером в четверг Пашинян говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. По сообщению армянской стороны, он "проинформировал президента РФ о ситуации, сложившейся вследствие вторжения вооружённых сил Азербайджана на суверенную территорию Армении, в Сюникскую область", а также сказал Путину об обращении Еревана в ОДКБ. "Собеседники сошлись во мнении в том, что выход из сложившейся ситуации должен выражаться в возвращении азербайджанских войск на исходные позиции" - утверждает пресс-служба Пашиняна. В сообщении Кремля об этом разговоре такой категоричной оценки нет. Там сказано, что обе стороны должны соблюдать режим прекращения огня, а Россия готова продолжать посреднические усилия.
Ранее Пашинян обвинил Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию Армении. По его словам, что в настоящее время около 250 азербайджанских военных остаются на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях, вклинившись на несколько километров в армянскую территорию. При этом оружие обе стороны не применяли, а с участием армянских и азербайджанских военных ведутся переговоры.
МИД Азербайджана заявил, что азербайджанские военные размещаются на принадлежащих Азербайджану позициях. При этом в заявлении ведомства отмечается, что между двумя государствами до недавнего времени отсутствовала обозначенная граница, поэтому сейчас процесс её демаркации может сопровождаться "разногласиями сторон". В Баку призвали Армению вести переговоры и не "впадать в панику".
- Ряд граничащих с Арменией районов Азербайджана почти 30 лет после распада СССР контролировали армянские силы. Под контроль Азербайджана они перешли только осенью прошлого года.
- В прошлом году в результате резкого обострения давнего конфликта между Ереваном и Баку вокруг Нагорного Карабаха и боевых действий, которые продолжались около шести недель, погибли тысячи людей. По соглашению о прекращении огня, достигнутому в ноябре при посредничестве Москвы, под контроль Азербайджана вернулись значительные территории в Нагорном Карабахе и по его периметру.
- ОДКБ официально не вмешивалась в конфликт. В России подчёркивали, что речь не шла о нападении на территорию Армении. Сейчас, однако, Ереван заявляет, что затронута уже непосредственно территория страны.
- Сюникская область Армении представляет собой территорию шириной в несколько десятков километров, разделяющую основную территорию Азербайджана и его Нахичеванскую область.
В Москве выявлено максимальное с января число заболевших COVID-19
В Москве за минувшие сутки выявили около четырёх тысяч случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с середины января. Умерли за день 60 пациентов.
В России за последние сутки зафиксировано почти девять с половиной случаев COVID-19. Это максимум с 20 марта.
Врачи-инфекционисты полагают, что причиной роста заболеваемости могли стать майские праздники, когда люди активно общались и пользовались общественным транспортом.
Всего с начала пандемии коронавируса в России заболели почти пять миллионов человек. Число умерших превышает 115 тысяч. Медики и демографы полагают, что реальное количество заболевших и умерших может быть больше.
В России ведётся вакцинация отечественными препаратами от COVID-19. Первую прививку получили около 10 процентов жителей, полностью вакцинированы чуть более шести процентов.
Литва передаст Грузии 15 тысяч доз вакцин от COVID-19, Украине – 100 тысяч
Литва передаст Грузии 15 тысяч доз вакцин от COVID-19, Украине – 100 тысяч, Молдове – 12 тысяч. Как пишет в социальной сети Twitter министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, решение приняло правительство страны.
Всего, по информации министра, для стран Восточного партнёрства будет выделено 200 тысяч доз вакцин. При этом Ландсбергис не указывает, будет ли помощь оказана Беларуси, Армении и Азербайджану.
Глава МИД назвал решение правительства «маленьким шагом со стороны Литвы». Он выразил надежду, что к инициативе подключатся и другие страны ЕС.
COVID-19 в Грузии: 1390 новых случаев, 18 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4397 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 18 пациентов.
За сутки в стране выявили 1390 новых случаев коронавируса. Накануне провели 38 468 тестов: PCR-тестов – 10 817, экспресс‐тестов на антиген – 27 651.
Выздоровели еще 1070 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 327 831, выздоровевших – 307 334.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,61%, за последние 14 дней составляет 5,35%, за неделю – 4,4%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3722 человека, всего администрировано вакцин – 81 076.
В Грузии – третья волна коронавируса. В клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
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