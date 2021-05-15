МВД Грузии обещает обеспечить безопасность участников акций в День борьбы с гомофобией

Министерство внутренних дел Грузии обещает обеспечить безопасность на акциях, запланированных в Тбилиси с 15 по 20 мая по случаю Международного дня борьбы с гомофобией. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Организаторы заранее письменно обратились к ведомству. Как отмечается, МВД обсудило с ними вопрос механизмов безопасности и альтернативных мест проведения мероприятий, однако в некоторых случаях организаторы решили не менять локаций.

В МВД Грузией добавили, что они являются гарантом общественной безопасности и будут защищать права любого гражданина, независимо от расы, цвета кожи, языка, пола, сексуальной ориентации, возраста, религии, политических убеждений.

Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией отмечается 17 мая. Традиционно в Грузии в середине мая неправительственные организации планируют серию мероприятий, призванных повысить осведомленность о нарушениях прав ЛГБТ. Неоднократно им приходилось менять свои планы из-за угрозы столкновений с ультранационалистами. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году ЛГБТ-сообщество проводило все встречи в онлайн-режиме.

В 2012 году в честь Международного дня борьбы с гомофобией ЛГБТ-сообщество и его сторонники попытались провести шествие в Тбилиси, однако тогда им помешали агрессивно настроенные группы православных активистов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Аналогичное мероприятие, которое пытались провести в Тбилиси на 17 мая в 2013 году, обернулось массовыми беспорядками. Тогда группы ортодоксально настроенных граждан и представителей духовенства сорвали акцию в поддержку ЛГБТ, в результате насилия пострадали около 30 человек.

Вскоре после тех событий Грузинская православная церковь учредила собственный праздник 17 мая – День святости семьи. По сложившейся традиции, его отмечают масштабным шествием по центральным улицам Тбилиси.

Представители ЛГБТ-сообщества фактически оказались вытеснены из публичного пространства, пользоваться правом на мирные собрания и манифестации им по-прежнему мешают. Каждая попытка ЛГБТ-сообщества заявить о своих правах сопряжена с угрозой насилия, несмотря на то, что малочисленные мероприятия проводятся под усиленной охранной полиции.