Нетаньяху: Кампания против ХАМАС продлится «столько, сколько потребуется»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары израильской армии по радикальным палестинским группировкам в секторе Газа продлятся «столько времени, сколько потребуется» для обеспечения безопасности страны.

Группировка ХАМАС, ведущая ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа, заявляет, что они будут продолжены. Усилия международного сообщества по восстановлению перемирия пока не привели к успеху.

В ночь на воскресенье палестинские группировки выпустили по Израилю, включая его центральные районы, более 100 ракет. По сообщениям израильских военных, большая их часть не достигла цели.

ХАМАС заявил, что речь идет об ответе на разрушение в результате израильского авиаудара высотного здания в Газе. Там в частности располагались офисы Associated Press и Al-Jazeera. Израильские военные объяснили удар тем, что в высотке, по их информации, располагались спецслужбы ХАМАС, которые использовали офисы СМИ в качестве «живого щита». Associated Press осудило удар, призвав Израиль предоставить доказательства. Армия обороны Израиля предупредила о готовящейся атаке за час до ее проведения, что дало возможность всем журналистам вовремя эвакуироваться.

Утром в воскресенье Израиль разбомбил дом одного из лидеров ХАМАС Яхьи Синвара и его брата. Сообщается, что людей в зданиях не было. Наносились также удары по тоннелям в Газе, используемым для хранения оружия и боеприпасов.

Самые интенсивные за последние годы обстрелы Израиля и удары израильских военных по Газе продолжаются с понедельника. По Израилю было выпущено более 2 тысяч ракет, израильская авиация и артиллерия нанесли более тысячи ударов по сектору Газа. По последним данным, погибли более 150 палестинцев и 10 израильтян.

Соединенные Штаты, признавая право Израиля на самооборону, предпринимают усилия, чтобы остановить эскалацию. Президент США Джо Байден говорил в субботу по телефону с Нетаньяху и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Группировка ХАМАС, управляющая Газой, однако, не подчиняется власти Аббаса. Она признана террористической в США и многих других странах Запада.