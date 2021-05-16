Десять пациентов с диагнозом COVID проходят лечение в медцентре Южной Осетии

В «красной зоне» медцентра самопровозглашенной республики Южная Осетия находятся десять больных с подтвержденным диагнозом COVID, состояние пациентов врачи оценивают как средней тяжести.

Главный инфекционист РММЦ Элеонора Джиоева сообщила информагентству «Рес», что двое из пациентов в тяжелом состоянии были транспортированы в лечебные учреждения Северной Осетии для оказания интенсивной медпомощи. «Хочу обратиться к жителям республики, расслабляться не стоит, потому что заболевание малоизученное и его течение непредсказуемое», - сказала она.

В начале месяца в республику была доставлена первая партия вакцины от коронавируса «Спутник-V». Чтобы привиться, необходимо за день сдать анализы на антитела. Так как у вакцины есть противопоказания, необходимо обратиться к участковому врачу, который подробно проинформирует, как подготовиться к вакцинации.

«Я бы призвала всех наших граждан серьезно отнестись к этому вопросу и пройти вакцинацию. В случае если вы подлежите вакцинации, то есть, либо вы не болели, либо вы болели, но прошло довольно таки много времени - это более шести месяцев и по анализам вы подлежите вакцинации», - отметила Джиоева.

По ее словам, те, граждане, которые уже сделали прививку от коронавируса, чувствуют себя хорошо, «никаких побочных эффектов у них не наблюдается».

На этой неделе жителям республики, которые лечатся на дому, начали выдавать пакет необходимых для лечения медикаментов.