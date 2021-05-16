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Десять пациентов с диагнозом COVID проходят лечение в медцентре Южной Осетии
В «красной зоне» медцентра самопровозглашенной республики Южная Осетия находятся десять больных с подтвержденным диагнозом COVID, состояние пациентов врачи оценивают как средней тяжести.
Главный инфекционист РММЦ Элеонора Джиоева сообщила информагентству «Рес», что двое из пациентов в тяжелом состоянии были транспортированы в лечебные учреждения Северной Осетии для оказания интенсивной медпомощи. «Хочу обратиться к жителям республики, расслабляться не стоит, потому что заболевание малоизученное и его течение непредсказуемое», - сказала она.
В начале месяца в республику была доставлена первая партия вакцины от коронавируса «Спутник-V». Чтобы привиться, необходимо за день сдать анализы на антитела. Так как у вакцины есть противопоказания, необходимо обратиться к участковому врачу, который подробно проинформирует, как подготовиться к вакцинации.
«Я бы призвала всех наших граждан серьезно отнестись к этому вопросу и пройти вакцинацию. В случае если вы подлежите вакцинации, то есть, либо вы не болели, либо вы болели, но прошло довольно таки много времени - это более шести месяцев и по анализам вы подлежите вакцинации», - отметила Джиоева.
По ее словам, те, граждане, которые уже сделали прививку от коронавируса, чувствуют себя хорошо, «никаких побочных эффектов у них не наблюдается».
На этой неделе жителям республики, которые лечатся на дому, начали выдавать пакет необходимых для лечения медикаментов.
Другие новости дня
СМИ: Лукашенко в мае в третий раз за 3 месяца посетит Россию
Белорусский лидер Александр Лукашенко в конце мая посетит Россию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Москве и Минске. Это будет третья поездка Лукашенко в Россию с начала года. К осени, как утверждают собеседники «Коммерсанта», стороны должны согласовать так называемые «дорожные карты» по интеграции, которые теперь именуются «союзными программами».
О том, что Лукашенко и президент России Владимир Путин, последний раз проводившие переговоры 22 апреля, скоро встретятся, сообщалось на прошлой неделе. Точная дата, однако, пока не известна.
Путин и Лукашенко ведут переговоры с глазу на глаз, а об их содержании практически не сообщается - кроме слов о том, что обсуждаются «фундаментальные вещи» и «острые вопросы».
Из 28 программ по интеграции 26 уже одобрены, о двух - налогово-таможенной и нефтегазовой - переговоры пока продолжаются. Россия стремится увязать снижение цены на газ для Беларуси с унификацией таможенной и налоговой систем двух стран.
О том, ведутся ли какие-то переговоры о политической интеграции, не сообщается. Ранее Минск и Москва это отрицали.
В условиях западных санкций против ряда белорусских чиновников и компаний, которые стали реакцией на фальсификации на выборах президента Беларуси и подавление акций протеста в стране, белорусская экономика оказывается все более зависимой от российской, - отмечают аналитики. 15 мая Лукашенко издал указ о размещении в России государственных облигаций на сумму до 100 миллиардов рублей сроком обращения на менее трех лет. Средства привлекаются для рефинансирования уже имеющихся долговых обязательств Беларуси.
Нетаньяху: Кампания против ХАМАС продлится «столько, сколько потребуется»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары израильской армии по радикальным палестинским группировкам в секторе Газа продлятся «столько времени, сколько потребуется» для обеспечения безопасности страны.
Группировка ХАМАС, ведущая ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа, заявляет, что они будут продолжены. Усилия международного сообщества по восстановлению перемирия пока не привели к успеху.
В ночь на воскресенье палестинские группировки выпустили по Израилю, включая его центральные районы, более 100 ракет. По сообщениям израильских военных, большая их часть не достигла цели.
ХАМАС заявил, что речь идет об ответе на разрушение в результате израильского авиаудара высотного здания в Газе. Там в частности располагались офисы Associated Press и Al-Jazeera. Израильские военные объяснили удар тем, что в высотке, по их информации, располагались спецслужбы ХАМАС, которые использовали офисы СМИ в качестве «живого щита». Associated Press осудило удар, призвав Израиль предоставить доказательства. Армия обороны Израиля предупредила о готовящейся атаке за час до ее проведения, что дало возможность всем журналистам вовремя эвакуироваться.
Утром в воскресенье Израиль разбомбил дом одного из лидеров ХАМАС Яхьи Синвара и его брата. Сообщается, что людей в зданиях не было. Наносились также удары по тоннелям в Газе, используемым для хранения оружия и боеприпасов.
Самые интенсивные за последние годы обстрелы Израиля и удары израильских военных по Газе продолжаются с понедельника. По Израилю было выпущено более 2 тысяч ракет, израильская авиация и артиллерия нанесли более тысячи ударов по сектору Газа. По последним данным, погибли более 150 палестинцев и 10 израильтян.
Соединенные Штаты, признавая право Израиля на самооборону, предпринимают усилия, чтобы остановить эскалацию. Президент США Джо Байден говорил в субботу по телефону с Нетаньяху и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Группировка ХАМАС, управляющая Газой, однако, не подчиняется власти Аббаса. Она признана террористической в США и многих других странах Запада.
Коронавирус в Грузии: 968 случаев заражения за сутки, 16 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 968 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 23,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 4,08%, за последние две недели – 4,96%, а за последнюю неделю – 3,9%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресения увеличилось до 330 375.
Более 54% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 527. В Имерети выявили 95 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 75, в Аджарии – 71, в Квемо Картли – 58, в Кахетии – 49, в Шида Картли – 28, в Гурии – 27, в Мцхета-Мтианети – 21, в Самцхе-Джавахети – 11, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.
От ковида умерли еще 16 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 442.
Выздоровели 903 человека, их общее число выросло до 308 821.
На данный момент в Грузии 17 086 активных случаев коронавируса. Из них 4 331 пациент (более 25%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2 378 инфицированных, в Аджарии – 518, в Имерети – 537. Состояние 912 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 214 человек.
12 087 граждан (более 70% активных случаев) лечатся на дому, а 668 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 67 граждан, в самоизоляции остаются более 25,5 тысячи человек.
Глава МИД Грузии посетит Украину с официальным визитом
Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани 16-17 мая посетит с официальным визитом Киев, где проведет двусторонние встречи с представителями законодательной и исполнительной власти Украины. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.
Переговоры в Украине будут посвящены стратегическому партнерству двух стран, различным сферам сотрудничества и перспективам дальнейшего углубления отношений.
В повестке – встреча глав МИД трех стран, являющихся ассоциированными членами «Восточного партнерства», – Молдовы, Грузии и Украины.
В Киеве министры обсудят трехстороннее сотрудничество, направленное на укрепление политического диалога, экономическую и отраслевую интеграцию с ЕС, ситуацию с безопасностью в регионе, глобальный кризис в области здравоохранения. а также подготовку к предстоящему саммиту «Восточного партнерства». По информации МИД Молдовы, стороны планируют подписать новый меморандум о взаимопонимании.
Грузия и Украина установили дипломатические отношения в июле 1992 года. С этого времени между странами было подписано 105 двусторонних и многосторонних соглашений.
Число жертв коронавируса в Абхазии возросло до 226
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 176 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 22 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 51 человек, 41 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ 14 мая скончалась пациентка 1939 года рождения. Общее число жертв коронавируса возросло до 226.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 5 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 16 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткварчельской ЦРБ - 4.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 006 человек. Выздоровели 14 025 человек.
ВВС Израиля уничтожили здание с офисами международных СМИ
В результате израильского авианалёта было разрушено высотное здание с офисами Associated Press и Al-Jazeera. Армия обороны Израиля предупредила о готовящейся атаке за час до ее проведения, что дало возможность всем журналистам вовремя эвакуироваться. Об этом сообщает AP.
Три авиационные ракеты поразили 12-этажное строение, которое в результате рухнуло, обратившись в гигантское облако пыли. В течение 15 лет корреспондентский пункт AP занимал верхний этаж и террасу на крыше. Эта позиция открывала панорамный обзор на зоны боевых действий в периоды обострения конфликтов. Видеокамера новостного агентства обеспечивала круглосуточную прямую трансляцию пусков ракет, которые боевики ХАМАС отправляли в сторону израильской территории.
Al-Jazeera показала кадры того, как незадолго до удара владелец высотки просил по телефону израильскую сторону позволить четырем журналистам вынести из здания видеокамеры, однако израильский офицер отклонил запрос.
Телекомпания Al-Jazeera финансируется правительством Катара, которое ряд экспертов называют сторонником и даже спонсором движения ХАМАС. Ведущая этого телеканала заявила, что новостная сеть не прекратит трансляции из Газы, несмотря на утрату офиса в секторе.
Гендиректор AP Гэри Прюитт назвал произошедшее «очень тревожным событием». В его заявлении говорится, что теперь мир будет получать меньше информации о происходящем в Газе. «Мы шокированы и напуганы тем, что израильские военные атаковали здание, в котором базировалось бюро AP и другие новостные организации», – сказал Прюитт, добавив, что избежать жертв удалось лишь чудом.
В свою очередь израильская сторона объяснила удар тем, что в высотке, по их информации, располагались позиции спецслужб ХАМАС, которые использовали офисы СМИ в качестве «живого щита».
По данным AP, несколькими часами ранее в результате атаки на лагерь беженцев погибли 10 палестинцев, большинство из которых дети. Комментируя ситуацию, подполковник израильской армии Джонатан Конрикус указал, что военные обычно стремятся минимизировать побочный ущерб при поражении целей, однако в этот раз, пояснил он, невозможно было заранее предупредить мирных жителей о готовящемся налете.
С вечера понедельника ХАМАС выпустил свыше двух тысяч ракет по Израилю. В ответ ЦАХАЛ проводит масштабную воздушную, морскую и наземную операцию в Газе. В секторе погибли не менее 139 человек, в том числе 39 детей и 22 женщины. В Израиле жертвами числятся восемь человек, один из которых был убит в субботу в результате попадания ракеты в пригород Тель-Авива.
В пятницу ХАМАС запросил перемирие, а Египет поддержал эту инициативу, однако израильские власти оставались непреклонны: ЦАХАЛ продолжил операцию в ответ на массированный обстрел со стороны боевиков. На этот раз последние применяют тактику залпового пуска ракет с целью преодоления системы ПВО «Железный купол». Этот ход оказался частично успешным, хотя «Купол» продолжает останавливать большую часть ракетных пусков. В поддержку Израиля и осуждением в адрес ХАМАС выступили США, Германия, Австрия, Чехия и другие страны.
Лидер ультраправого движения напал на ЛГБТ-активистов в центре Тбилиси
Лидер ультраправого движения «Грузинская идея» Гурам Палавандишвили напал на ЛГБТ-активистов и сломал инсталляцию «Добро пожаловать в клозет» (Welcome to the closet). Об этом сообщает неправительственная организация Tbilisi Pride.
Случай произошел сегодня, 15 мая, в парке «Деда эна». Одна из очевидцев, Лонда Берия в беседе с изданием «Табула» сообщила, что инсталляция была установлена еще утром и никому не мешала. Внутри кабинки все желающие могли написать свои пожелания и секреты - «in the closet» в переводе с английского «держать в секрете».
По словам Берия, Палавандишвили появился на месте после обеда и разнес конструкцию, раскрашенную в цвета радуги. «После этого активисты вместе с очевидцами пытались прогнать Палавандишвили с территории, но он продолжал оскорблять их. Он сказал, что причина сноса инсталляции стали цвета радуги», - сообщила Берия.
Она добавила, что сотрудники МВД Грузии появились на месте уже после инцидента. Полицейские вывели Палавандишвили с территории парка, а организаторов перформанса попросили проследовать в участок на опрос. Активисты отказались.
В связи с произошедшим МВД начало следствие по статье «преследование, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия». Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до трех лет.
Накануне ведомство сообщило, что 15-20 мая в Тбилиси планируется серия мероприятий по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. В министерстве подчеркнули, что организаторы проинформировали их о своих планах. Полиция обещала позаботиться о безопасности участников.
Батумский международный аэропорт принял первый пассажирский рейс после ремонта
Батумский международный аэропорт сегодня, 15 мая, принял первый пассажирский рейс после реконструкции. Об этом сообщает компания-оператор грузинских аэропортов TAV Georgia.
15 мая Air Astana доставила в столицу Аджарии 115 пассажиров из Казахстана. В течение летнего сезона рейсы по маршруту Алматы-Батуми-Алматы будут выполняться три раза в неделю - по воскресеньям, понедельникам и средам, на самолетах типа Airbus 320.
По информации Минэкономики Грузии, в ближайшее время регулярные рейсы в Батуми также начнут выполнять из Саудовской Аравии, Украины и Польши. В частности, бюджетная авиакомпания Flynas будет летать в столицу Аджарии из Эр-Рияда, LOT Polish Airlines – из Варшавы, а «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) – из Киева.
После реконструкции пропускная способность Батумского международного аэропорта удвоилась. В эксплуатацию введен новый терминал и теперь за год здесь смогут обслужить 1,2 миллиона пассажиров.
Строительные работы в аэропорту начались в июне 2020 года и были завершены за полгода. Стоимость проекта составила 17 миллионов долларов.
Глава МИД Ирана отменил визит в Австрию из-за ее солидарности с Израилем
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил визит в Австрию после того, как накануне канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии флага Израиля над зданием правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Александра Шалленберга – главы австрийского МИД, с которым должен был встретиться Зариф.
«Мы сожалеем об этом решении, однако ясно как день, что, когда ХАМАС выпускает более двух тысяч ракет по гражданским целям в Израиле, мы не станем молчать», – цитирует агентство пресс-секретаря.
Зариф должен был обсудить с австрийским коллегой возможное возвращение к международной ядерной сделке, однако теперь эта встреча как минимум откладывается: иранская сторона заявила о том, что ей «больно видеть флаг оккупационного режима» над федеральной канцелярией в Вене.
Накануне Курц заявил о солидарности с израильской стороной. «Террористические атаки на Израиль нужно осуждать самым серьезным образом», – написал Курц в комментарии к фотографии с поднятым флагом.
10 мая резко обострился конфликт между Израилем и Палестинской автономией. За это время из сектора Газа радикальная группировка ХАМАС выпустила по территории Израиля более двух тысяч ракет. В ответ израильские силы проводят операцию возмездия. Накануне представители ХАМАС запросили перемирие.
С 1955 года в Австрии действует закон о вечном нейтралитете и отказе от участия в каких-либо военных альянсах. Вместе с тем в начале 1990-х годов страна открывала свое воздушное пространство для самолетов, задействованных в боевых действиях в Персидском заливе и в конце 1990-х во время операции НАТО на Балканах.
Израиль сообщил о разрушении офиса главы службы безопасности ХАМАС
Армия Израиля сообщила, что разрушила офис главы службы безопасности палестинского движения ХАМАС Тауфика Абу Наима успешным авиаударом. Утверждается, что здание использовалось для командования военной инфраструктурой движения.
Активная фаза противостояния в зоне конфликта продолжается с понедельника, после объявления палестинскими группировками операции «Меч Аль-Кудса» (Иерусалима) в ответ на отказ вывести силы безопасности Израиля с Храмовой горы и из района Шейх-Джаррах в Иерусалиме.
За это время, по подсчетам израильской стороны, палестинские группировки выпустили в сторону Израиля 2300 ракет, те из них, что долетают до целей, падают в жилых кварталах. Палестина в свою очередь обвиняет Израиль в ударах по мирному населению. Иерусалим это отрицает, заявляя, что ХАМАС пользуется мирными жителями как живым щитом, размещая военные объекты рядом со школами, детскими домами, больницами и гостиницами.
За время обострения конфликта c палестинской стороны погибли более 140 человек, сообщили местные власти. Израильская стороны сообщает о гибели 9 человек. Среди погибших - 36 детей, - рассказала накануне вечером представитель Детского фонда ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульетт Тума.
Делегация Грузии участвует в весенней сессии ПА НАТО в режиме онлайн
Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО, организованная Швецией, проходит 14-17 мая в режиме онлайн, сообщает Общественный вещатель Грузии.
В работе заседании принимает участие делегация парламента Грузии во главе с Ираклием Берая. В первый день заседания к участникам форума обратился президент Ассамблеи, конгрессмен США Джеральд Коннолли, который рассказал об агрессивных действиях России против Грузии и Украины.
По мнению конгрессмена, НАТО должно продолжить осуждение российской оккупации, поддерживать грузинских друзей, независимость и территориальную целостность Грузии. Что касается текущих политических процессов в Грузии, политик отметил, что приветствует значительный прогресс, достигнутый в урегулировании политического кризиса в стране, и повторил свой призыв к сторонам полностью выполнять достигнутые договоренности.
Джеральд Коннолли также рассказал о политике «открытых дверей» Североатлантического союза и подчеркнул, что Грузия и Украина возлагают большие надежды на саммит НАТО.
Он выразил надежду на то, что лидеры союзников по НАТО признают прогресс и достижения Грузии и Украины, и в конечном итоге обе страны станут полноправными членами Альянса.
День осетинского языка и литературы отмечают в Осетии
Сегодня, 15 мая, в Осетии отмечают День осетинского языка и литературы. Знаменательно, что дата праздника связана с днем выхода в свет в 1899 году книги основоположника осетинского литературного языка Коста Хетагурова «Ирон фандыр» («Осетинская лира»).
Осетинский язык относится к иранской группе индоевропейской языковой семьи, является единственным преемником скифо-сармато-аланского языка, что делает его уникальным памятником самобытности, истории и культуры осетинского народа.
В Цхинвали празднование Дня осетинского языка и литературы начинается с возложения цветов к памятнику Коста Хетагурову. Здесь школьники читают стихи известных осетинских поэтов, а победителям литературных олимпиад и творческих конкурсов вручаются грамоты.
В этот день в самопровозглашенной республике Южная Осетия традиционно проводятся культурные мероприятия с участием известных осетинских писателей, преподавателей, лингвистов и историков, в школах проходят семинары для преподавателей осетинского языка и литературы, проводятся открытые уроки осетинского языка, конкурсы на лучшие осетинские стихотворения, песни и танцы.
Также к празднованию этого Дня приурочены научно-практические конференции и семинары, посвященные проблемам современного состояния осетинского языка, его развитию и возрождению, современным методам преподавания. А лучшие учителя осетинского языка в рамках празднования награждаются за вклад в сохранение родного языка, обычаев и традиций своего народа.
По информации агентства «Рес», культурные и торжественные мероприятия, посвященные Дню осетинского языка и литературы, проходят не только в Осетии, но и в разных городах России, а также за рубежом.
Суд в Тбилиси заочно избрал меру пресечения для гражданина Казахстана Мурата Мейрбекова
Тбилисский городской суд заочно избрал заключение в качестве меры пресечения для гражданина Казахстана Мурата Мейрбекова, обвиняемого в изнасиловании 26-летней Айсель Айтпаевой, сообщает телеканал «Мтавари».
37-летний Мейрбеков – дальний родственник семьи Айтпаевых, владелец фирмы, занимающейся продажей подержанных автомобилей. По его приглашению в начале апреля Айсель приехала в Грузию на заработки из Казахстана. Некоторое время девушка проживала в его квартире в Рустави.
Согласно предварительным результатам следствия, 28-29 апреля Мейрбеков дважды принудил Айптаеву к половому акту путем физического насилия и угроз. Накануне прокуратура заочно предъявила ему обвинения по части 1 статьи 137 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 8 лет.
Сегодня суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, избрав в качестве меры пресечения заключение под стражу. Мейрбеков находится за пределами Грузии. По информации СМИ, он покинул страну за день до гибели Айптаевой и в настоящее время находится в Казахстане.
Когда Тбилиси обратится к Нур-Султану с просьбой об экстрадиции обвиняемого, пока неизвестно. Как передает местный телеканал КТК, 14 мая заявление с требованием о выдаче Мейрбекова Грузии в Генпрокуратуру Казахстана направили мать и отец жертвы.
- 5 мая тело Айсель Айтпаевой обнаружили под окнами многоквартирного дома в Тбилиси. Следствие установило, что девушка выпала из окна 9-го этажа. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди, 57-летнего Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства гражданки Казахстана.
- За несколько часов до смерти Айсель отправила аудиосообщение своей подруге в Казахстане, запись разговора женщины и мужчины, продолжительностью около часа. Предполагается, что это диалог Айтпаевой и Тордуа. На записи мужчина в унизительной форме обращается к девушке из Казахстана, угрожает ей расправой и принуждает покончить жизнь самоубийством.
- Родители Айсель говорят, что именно из этой записи узнали о том, что их дочь дважды успел изнасиловать и Мурат Мейрбеков. Мать Айтпаевой уверена, что Айсель не совершала самоубийства, а стала жертвой торговли людьми. Между тем их дальний родственник был замешан в этой преступной схеме.
- Следствие по делу продолжается. Первое судебное слушание состоится в Тбилиси 23 июня, сообщает агентство «Новости-Грузия».
За сутки на Северном Кавказе умерли 25 человек с COVID-19. Новых заболевших – 268.
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 268.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 12 заразившихся, в Ставропольском крае – пять, в Карачаево-Черкесии – три, в Кабардино-Балкарии – два, в Северной Осетии, Калмыкии и Чечне официально подтверждено по одному летальному случаю в каждой республике. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 9 650 пациентов с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае, меньше всего – в Адыгее и в Чечне.
- Краснодарский край + 94 (46 928 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 52 (53833)
- Дагестан + 37 (32 999)
- Кабардино-Балкария + 19 (24 074)
- Калмыкия + 13 (20 248)
- Карачаево-Черкесия + 13 (20 248)
- Ингушетия + 12 (15 599)
- Северная Осетия + 10 (16 871)
- Чечня + 9 (12 140)
- Адыгея + 9 (14 548)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 257 855 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 15 мая, выявлен 4 931 691 заболевший коронавирусом.
Секретарь СНБ Украины допустил обмен Медведчук в Россию
Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена в Россию народного депутата Виктора Медведчука, отправленного под домашний арест по делу о госизмене. Об этом он сообщил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», запись доступна в YouTube-канале шоу.
Он отвечал на вопрос, возможен ли обмен Медведчука и других членов его партии в Россию после их осуждения на содержащихся в России украинцев. «Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», — ответил чиновник, отметив, что судебного решения по делу Медведчука еще не было.
Медведчук - лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», она контролирует крупнейшую оппозиционную фракцию в Верховной раде. Оппоненты обвиняют партию в пророссийских настроениях, что считается ими недопустимым после аннексии Россией Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.
Политик подозревается в государственной измене, покушении на разграбление национальных ресурсов и нарушении правил ведения войны. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 66-летний депутат возглавлял Администрацию президента Украины во время президентства Леонида Кучмы, дважды был заместителем председателя Верховной рады, а в мае занял 12 место в рейтинге самых богатых украинцев по версии журнала Forbes с оценкой состояния в 620 миллионов долларов.
Ковид в Абхазии: 38 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 216 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 38 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 52 человека, 37 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 21 человека оценивается как тяжелое, 17 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 6 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 16 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 18, в Ткварчельской ЦРБ - 4.
- В Сухумской инфекционной больнице умерла пациентка 1945 года рождения. Женщина поступила в медучреждение 11 апреля, но, несмотря на всю оказанную помощь, скончалась 13 мая. У пациентки была выявлена новая коронавирусная инфекция.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 984 человека. Зарегистрировано 225 летальных случаев. Выздоровели 13 907 человек.
Коронавирус в Грузии: 1 576 новых случаев заражения, 29 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 576 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 38,4 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 3,56%, за последние две недели – 5,11%, а за последнюю неделю – 4,05%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 329 407.
Более 55% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 868. В Самегрело и Земо Сванети выявили 130 фактов, в Имерети – 162, в Аджарии – 92, в Кахетии – 77, в Квемо Картли – 71, в Мцхета-Мтианети – 54, в Шида Картли – 51, в Гурии – 35, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21, в Самцхе-Джавахети – 15.
От ковида умерли еще 29 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 426.
Выздоровели 584 человека, их общее число выросло до 307 918.
На данный момент в Грузии 17 037 активных случаев коронавируса. Из них 4 258 пациентов (почти 25%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2 367 инфицированных, в Аджарии – 469, в Имерети – 528. Состояние 912 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 207 человек.
12 050 граждан (более 70% активных случаев) лечатся на дому, а 729 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 60 граждан, в самоизоляции остаются более 26,2 тысячи человек.
МВД Грузии обещает обеспечить безопасность участников акций в День борьбы с гомофобией
Министерство внутренних дел Грузии обещает обеспечить безопасность на акциях, запланированных в Тбилиси с 15 по 20 мая по случаю Международного дня борьбы с гомофобией. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Организаторы заранее письменно обратились к ведомству. Как отмечается, МВД обсудило с ними вопрос механизмов безопасности и альтернативных мест проведения мероприятий, однако в некоторых случаях организаторы решили не менять локаций.
В МВД Грузией добавили, что они являются гарантом общественной безопасности и будут защищать права любого гражданина, независимо от расы, цвета кожи, языка, пола, сексуальной ориентации, возраста, религии, политических убеждений.
Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией отмечается 17 мая. Традиционно в Грузии в середине мая неправительственные организации планируют серию мероприятий, призванных повысить осведомленность о нарушениях прав ЛГБТ. Неоднократно им приходилось менять свои планы из-за угрозы столкновений с ультранационалистами. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году ЛГБТ-сообщество проводило все встречи в онлайн-режиме.
В 2012 году в честь Международного дня борьбы с гомофобией ЛГБТ-сообщество и его сторонники попытались провести шествие в Тбилиси, однако тогда им помешали агрессивно настроенные группы православных активистов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Аналогичное мероприятие, которое пытались провести в Тбилиси на 17 мая в 2013 году, обернулось массовыми беспорядками. Тогда группы ортодоксально настроенных граждан и представителей духовенства сорвали акцию в поддержку ЛГБТ, в результате насилия пострадали около 30 человек.
Вскоре после тех событий Грузинская православная церковь учредила собственный праздник 17 мая – День святости семьи. По сложившейся традиции, его отмечают масштабным шествием по центральным улицам Тбилиси.
Представители ЛГБТ-сообщества фактически оказались вытеснены из публичного пространства, пользоваться правом на мирные собрания и манифестации им по-прежнему мешают. Каждая попытка ЛГБТ-сообщества заявить о своих правах сопряжена с угрозой насилия, несмотря на то, что малочисленные мероприятия проводятся под усиленной охранной полиции.
Китай впервые сумел посадить космический аппарат на Марс
Китайское национальное космическое управление сообщило о первой в истории страны успешной посадке космического аппарата на другую планету. Спускаемый модуль китайского аппарата «Тяньвэнь-1» в автоматическом режиме опустился в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса в ночь на 15 мая.
На борту спускаемого аппарата - первый китайский марсоход «Чжужун». Предполагается, что шестиколесный аппарат массой 240 килограммов проработает на планете 90 марсианских дней, то есть около 92 земных.
Банковские счета Радио Свобода в Москве заблокированы властями
Представители Главного управления службы судебных приставов по городу Москве в пятницу, 14 мая, вручили в Московском бюро Радио Свободная Европа/Радио Свобода уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям в отношении ООО «РСЕ/РС». Служба судебных приставов также направила ООО «РСЕ/РС» постановление о розыске банковских счетов организации и наложении на них ареста. Московские банковские счета ООО в настоящий момент заблокированы.
Приставы провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они никак не препятствовали, часть времени провели в телефонных переговорах, очевидно, совещаясь со своим руководством.
В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС, внесенными Министерством юстиции в 2017 году в список СМИ – «иностранных агентов», новых правил маркировки публикаций. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять эти требования, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику и политической цензуры.
Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет свыше 70 миллионов рублей. ООО «РСЕ/РС» оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одну из более чем 250 поданных к настоящему моменту апелляций. ООО «РСЕ/РС» сегодня - так совпали обстоятельства - направило жалобу на действия российских властей в Европейский суд по правам человека.
Судя по полученным ООО «РСЕ/РС» от судебных приставов документам, исполнительное производство возбуждено в отношении 10 судебных решений, двухмесячный период выплаты штрафов согласно которым к настоящему моменту истек. Общая сумма штрафов по этим решениям составляет 5 миллионов рублей, дела по ним объединены в одно производство.
- 13 мая информационное агентство ТАСС распространило информацию, согласно которой Тверской суд Москвы отменил 140 назначенных ООО «РСЕ/РС» штрафов. Медиакорпорация уточняет, что еще в середине апреля выяснилось, что Роскомнадзор и мировой судья допустили процессуальные ошибки в определении подсудности 158 административных дел в отношении ООО «РСЕ/РС» и его генерального директора. 147 дел были спешно направлены на повторное рассмотрение, по большинству из них уже вынесены решения по назначению штрафов. В связи с истечением сроков подсудности отменены штрафы по 10 протоколам.
- Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай обратил внимание на сделанные 13 мая заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она охарактеризовала попытки российских властей заставить внесенные в списки СМИ – «иностранные агенты» подчиняться приказам Роскомнадзора о маркировке контента как проявления «медиаплюрализма» в «подлинно свободном обществе». «РСЕ/РС предоставляет своей аудитории честные новости и сбалансированную информацию, для того, чтобы граждане России, как заметил один из наших журналистов, «не привыкали к неправде и не жили во лжи», – подчеркнул Флай. – Мы продолжим противостоять попыткам Кремля цензурировать неприятную для российских властей правду».
Израиль наращивает удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа
Израиль наращивает удары по целям в секторе Газа – в условиях продолжающихся пятые сутки ракетных обстрелов с палестинской территории.
Противостояние не ослабевает несмотря на активные призывы мирового сообщества к сторонам конфликта остановить боевые действия. Как заявил 14 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пока у Израиля нет планов ослаблять атаки против радикальной группировки ХАМАС.
В пятницу израильские военнослужащие провели 40-минутное наступление, задействовав 160 самолетов и наземные силы, которые границу сектора при этом не пересекали. Применялись танки и артиллерия. Были атакованы 150 объектов – с целью вывести из строя сеть подземных тоннелей, используемых ХАМАС.
В Газе, по данным министерства здравоохранения этой палестинской территории, с понедельника убиты более 120 человек, включая 31 ребенка и 20 женщин. Около 900 человек ранены.
ХАМАС и другая радикальная группировка, «Исламский джихад», подтвердили гибель 20 своих членов, при том, что Израиль заявляет о гораздо большем числе убитых среди боевиков.
В Израиле сообщается о гибели не менее семи человек, включая 6-летнего ребенка.
Стычки между палестинцами и сотрудниками сил безопасности Израиля происходят и на значительной территории Западного берега Иордана. Одновременно были столкновения в израильских городах со смешанным еврейско-арабским населением. Президент Израиля предупредил об опасности гражданской войны.
Нынешнюю эскалацию палестино-израильского конфликта называют самой серьезной с 2014 года. Противостояние началось со столкновений в минувшие выходные в Иерусалиме, вблизи мечети Аль-Акса на Храмовой горе, где расположены святыни как мусульман, так и иудеев. Беспорядки связаны с разбирательством в суде дела о возможном выселении ряда палестинских семей из домов в Восточном Иерусалиме, которые власти решили передать еврейским поселенцам.
Россия официально признала США и Чехию недружественными странами
Правительство России включило США и Чехию в список так называемых недружественных государств. Распоряжение опубликовано в пятницу, 14 мая.
Впервые этот термин появился в российском законодательстве в апреле. Тогда президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому «недружественным государствам» можно запрещать наем на территории России граждан других стран в свои дипломатические представительства.
Согласно документу, Чехии разрешено теперь нанимать в диппредставительства 19 человек, США - ни одного. Это ограничение не касается аккредитованных дипломатов.
Многие иностранные посольства, консульства и культурные центры, работающие в России, нанимают местных сотрудников, вместо того чтобы аккредитовывать дипломатов или технических сотрудников. Чаще всего речь идет о делопроизводителях, секретарях, врачах, советниках.
В свою очередь, российские посольства чаще всего используют для работы на таких должностях дипломатов, членов их семей и аккредитованных административно-технических сотрудников. Часто это вызывает значительную диспропорцию в числе аккредитованных дипломатов — штат российских дипломатов за границей зачастую шире, чем тех же стран в России.
В конце апреля российские власти уведомили о запрете нанимать на работу в дипмиссии США иностранных граждан. Согласно сообщению посольства, эта мера должна привести к сокращению на 75 процентов персонала консульской службы. В конце апреля было сообщено, что россиянам с 12 мая не будут выдавать в Москве туристические и деловые визы. В других городах выдача документов прекратилась раньше - из-за сокращения штата представительств после взаимных высылок дипломатов.
14 мая стало известно, что после отмены выдачи виз российские власти решили отложить запрет на наем. На какой срок это сделано - непонятно, о возобновлении выдачи виз не сообщалось.
- Отношения России с Чехией переживают, возможно, худший период с 1968 года. Прага обвинила сотрудников российских спецслужб в организации взрывов на военных складах на востоке страны. Были высланы 18 российских дипломатов — или, как утверждают чешские спецслужбы, российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.
- Отношения Москвы и Вашингтона последовательно ухудшаются последние годы. В 2019 году замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью The Wall Street Journal назвал их находящимися в низшей точке со времен холодной войны. После этого ситуация только ухудшилась. В марте президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста в интервью телекомпании ABC, утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента Путина убийцей.
«Стратегия Агмашенебели» работает над созданием собственной фракции в парламенте
Оппозиционная партия «Стратегия Агмашенебели» работает над формированием собственной фракции в парламенте Грузии. Об этом заявила депутат от партии Теона Акубардия.
На сегодняшний день для создания фракции необходимо минимум шесть депутатов. По итогам парламентских выборов «Стратегия Агмашенебели» получила четыре мандата.
«Стратегия Агмашенебели» работает над связанными с фракцией вопросами. Вы знаете, что, исходя из документа Шарля Мишеля, планируются поправки в Конституцию. Соответственно, мы рассматриваем все возможные пути», - заявил Акубардия в эфире телеканала «Рустави 2».
По ее словам, лидер партии Георгий Вашадзе на данный момент находится с рабочим визитом за рубежом.
Накануне стало известно о создании первой оппозиционной фракции в парламенте – «Лело – партнерство для Грузии». К членам партии «Лело» – Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Анне Нацвлишвили и Давиду Усупашвили, присоединились независимые депутаты Саломе Самадашвили, Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе.
Сегодня председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в законодательном органе страны будет несколько оппозиционных фракций, даже в том случае, если «Единое национальное движение» продолжит бойкот. По его словам, в ближайшем будущем планируется упростить существующие механизмы, после чего формировать парламентскую фракцию смогут четыре депутата, вместо шести.
В правительстве Грузии допустили сокращение продолжительности «комендантского часа»
В правительстве Грузии допускают сокращение продолжительности «комендантского часа», исключая полную отмену данного ограничения в краткосрочной перспективе. Соответствующее заявление сделала сегодня, 14 мая, замглавы Минздрава страны Тамар Габуния. «Активное обсуждение идет о сравнительном смягчении [запрета] передвижения ночью. Речь идет о переносе времени. Мы все понимаем, что в период пика ресурса для отмены [ограничений] у нас нет», - заявила Габуния.
«Комендантский час», установленный на фоне пандемии коронавируса, действует в Грузии уже полгода. На улицу запрещено выходить с 21:00 до 05:00. Нарушителям грозит штраф в размере 2 тысячи лари (около 580 долларов). Несмотря на строгие санкции, ежедневно полиция фиксирует десятки, а иногда и сотни фактов несоблюдения установленных правил, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Представители сферы гостеприимства считают, что «комендантский час» - главный фактор, препятствующий восстановлению экономики Грузии. Регулярно в разных городах страны проходят протестные акции с требованием отмены ограничения.
В правительстве не раз отмечали, что пока не планируют упразднять «комендантский час», поскольку этот механизм позволяет серьезно снизить мобильность граждан. Эпидемиологи говорят, что рекомендация о снятии ограничения будет выдана после стабилизации эпидситуации в стране.
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