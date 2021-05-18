Работники «Боржоми» объявили забастовку, рабочий процесс приостановлен

Представители Гражданского форума ЕС - Россия настаивают на соблюдении Москвой обязательств в рамках членства в Совете Европы.

Об этом говорится в открытом письме, которое члены форума направили комитету министров СЕ. Как отмечает "Немецкая волна", в распоряжении которой оказалось послание, с ноября прошлого года председательство в комитете перешло к Германии.

В тексте письма говорится, что Россия должна в полной мере признать свою ответственность в рамках членства в Совете Европы и отказаться от политики репрессий против представителей гражданского общества. "Заключение Алексея Навального под стражу и вынесение ему приговора в январе 2021 года в нарушение вердиктов Европейского суда по правам человека высветило давнюю проблему невыполнения судебных постановлений, которые считаются политически неудобными", - подчеркивают авторы послания.

Они также пишут о последовавшей позднее в России "лавине репрессивных действий против мирных протестующих и против сотрудников правозащитных НПО, журналистов и адвокатов". Представители Гражданского форума подчёркивают, что серия обращений Комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович и совместные заявления руководства Совета по делу Навального, по всей видимости, ничего не изменили.

Подписи под обращением поставили координатор инициативной группы форума Ральф дю Лонг и его исполнительный директор Анна Севортьян.

Гражданский форум ЕС - Россия объединяет более 180 некоммерческих организаций из России и стран Евросоюза. Он был создан в 2011 году. "Цель Форума – укреплять взаимодействие между организациями гражданского общества и способствовать интеграции между Россией и ЕС, основанной на общих ценностях плюралистической демократии, верховенства права, прав человека и социальной справедливости" - говорится на сайте организации.

В январе этого года ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. В 2015 году Ассамблея лишила Россию права участия в своей работе из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины. В резолюции о восстановлении полномочий россиян подчёркивалось, что решение не является признанием аннексии Крымского полуострова. В том же документе парламентарии, помимо прочего, раскритиковали Россию за изменения в Конституции, которые устанавливают приоритет российского права над международным. ПАСЕ также осудила поправки в российское законодательство относительно некоммерческих организаций и средств массовой информации.

Обвинения в нарушении прав человека, в том числе, в Крыму Россия всегда отрицала.