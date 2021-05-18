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Крупнейший белорусский интернет-портал заблокирован, его руководители задержаны
Доступ к сайту крупнейшего белорусского интернет-портала Tut.By заблокирован днём во вторник, 18 мая. Это случилось вскоре после того, как в его офис пришли сотрудники правоохранительных органов. Против руководства портала возбуждено уголовное дело о неуплате налогов.
Обыски прошли в центральном офисе портала в Минске и его региональных отделениях. Их вели сотрудники Департамента финансовых расследований Белорусского Комитета государственного контроля.
К нескольким редакторам входящего в состав портала одноимённого СМИ, в том числе главному редактору Марине Золотовой, пришли сотрудники Департамента, – сообщалось на сайте. Общая дверь в тамбур перед её квартирой выбита, где она находится – неизвестно. Офис в Минске закрыт, его сотрудники не отвечают на звонки. Следственные действия проходят также у связанных с изданием хостером и сайтом по продаже автомобилей – hoster.by и av.by.
Как минимум головную компанию во вторник лишили статуса резидента Парка высоких технологий – ведущего IT-кластера страны с облегчённым налоговым режимом. Вдова основателя Tut.by Юрия Зиссера Юлия Черняковская несколько часов не отвечает на телефонные звонки.
Tut.by и связанные с ним ресурсы – крупнейший интернет-холдинг в стране, сравнимый, в национальных масштабах, с российскими "Яндексом" или Mail.ru. Одновременно портал является крупнейшим независимым от власти интернет-СМИ.
Издание с августа прошлого года освещает акции протеста против официальных итогов президентских выборов в стране. В декабре у него была отозвана лицензия СМИ – из-за предупреждений, полученных на фоне освещения акций.
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- Hoster.by, в котором тоже проходят следственные действия, – крупнейший регистратор и технический администратор национальных доменных зон .BY и .BEL, а также единственный аккредитованный в стране регистратор международных доменов, – напоминает Белорусская служба Радио Свобода.
Другие новости дня
В сухумской поликлинике №3 открылся пункт вакцинации от коронавируса
Сегодня в сухумской поликлинике №3 в Синопе заработал пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. В поликлинику привезли первую партию вакцин «Спутник-V».
Ранее вакцинация проводилась лишь в городской поликлинике №1, на первом этаже которой оборудованы отдельные кабинеты для вакцинации.
Посмотреть работу нового пункта вакцинации приехал министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба.
«По нарастающей увеличивается количество человек, которые хотят прививаться. Сегодня мы открыли дополнительный пункт вакцинации, посмотрели готовность, как работает медперсонал, условия логистики и хранения вакцины. Все необходимые условия будут соблюдены, на всех этапах осуществляется контроль. Все мероприятия по вакцинации проходят строго в соответствии с перечнем требований», – сказал он.
Глава Минздрава отметил, что в первую очередь прививаются медицинские работники, затем работники социальной сферы, правоохранительных органов. Тем не менее, записаться на вакцинацию может любой желающий. В поликлинике составляют списки и вызывают пациентов на прививку.
Как пишет «Апсныпресс», сегодня по списку вакцинацию проходят первые 15 человек. Столько же доставлено в поликлинику и доз вакцин в специальном контейнере. Вакцины со склада будут поступать ежедневно согласно потребностям медучреждения.
Заявки на вакцину от населения поступают в регистратуру поликлиники, также организована «горячая линия» по которой можно записаться. Вакцинация будет проводиться ежедневно по будням в обычные часы работы поликлиники с 9:00 до 16:00.
«Мы создаем единый список. Заранее обзваниваем записавшихся, чтобы еще раз убедиться, что люди придут, поскольку количество поступающих вакцин будет основано на этих списках», – сказала главврач поликлиники Галина Горгунова.
Перед вакцинацией каждый человек проходит в кабинет, где его встречают главврач поликлиники, терапевт и медсестра. После проведения термометрии, измерения давления и сатурации, проводится опрос пациента, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний, врач заполняет анкету вакцинируемого. Также человеку называют дату, когда ему необходимо прийти повторно для введения второго компонента вакцины.
«Если у человека нет аллергических реакций, последние полгода он не болел ковидом и на данный момент нет заболеваний в острой форме любого характера, то прививка не противопоказана», – пояснила Горгунова.
После проведения самой процедуры вакцинации пациент должен провести полчаса в поликлинике, а затем может отправляться домой. После вакцинации медсестра предупреждает о стандартных ограничениях в течение трех дней – беречь место укола от контакта с водой, не переутомляться и не пребывать долго на солнце.
Премьер Грузии примет участие в туристической выставке в Испании
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетит Испанию 19-20 мая, где примет участие в открытии международной туристической выставки FITUR-2021 в Мадриде.
Грузия приглашена на выставку в качестве страны-партнера. Мероприятие откроет король Испании Филипп VI, – пишет «Новости-Грузия» со ссылкой на пресс-службу администрации правительства.
«У Грузии будет специальное пространство на Международной туристической ярмарке, которое позволит международным туроператорам, компаниям и представителям СМИ получить больше информации о туристических направлениях Грузии», – заявили в пресс-службе.
В рамках визита в Королевство Испания премьер-министр Грузии проведет встречи с президентом правительства Испании и президентом Конгресса.
В состав государственной делегации, направляющейся в Мадрид, войдут вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики Натия Турнава, министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили и председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Давид Сонгулашвили.
Следует отметить, что в Мадриде расположена штаб-квартира Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), генсеком которой с 2017 года является грузинcкий дипломат Зураб Пололикашвили. В январе 2021 года он был переизбран на этот пост еще на четыре года.
Израиль атаковал новые цели в Газе. ХАМАС выпустил десятки ракет
Израиль нанёс во вторник новую серию авиаударов по сектору Газа, подчеркнув, что были атакованы цели, связанные с боевиками.
В результате операции, которая началась вскоре после полуночи, было разрушено, в том числе, шестиэтажное здание, повреждён ряд дорог и других объектов инфраструктуры. Из сектора, находящегося под контролем радикальной группировки ХАМАС, по Израилю были выпущены десятки ракет.
Вечером в понедельник шесть снарядов в сторону Израиля запустили из Ливана, при этом границу они не преодолели. Военные ответили артиллерийским огнём. О пострадавших и разрушениях на этом участке не сообщается.
По информации израильских военных, за несколько дней вооружённого противостояния ХАМАС и другие палестинские группировки выпустили с территории сектора Газа около 3350 снарядов, из них 200 – за 17 мая. Армейское руководство одновременно утверждает, что при израильских обстрелах были убиты не менее 130 боевиков.
По сведениям властей в секторе, с прошлой недели там погибли более 200 человек, включая 61 ребёнка, свыше 1400 жителей – ранены. 38 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома, 2500 тысячи - лишились крова. В Израиле 10 убитых, в том числе ребёнок, и сотни раненых.
Палестинцы в Израиле, в Иерусалиме, а также жители Западного берега Иордана, проводят во вторник всеобщую забастовку. К ней призвали лидеры палестинской диаспоры в Израиле, составляющей около 20 процентов населения, и Палестинская национальная администрация.
Совет безопасности ООН планирует собраться 18 мая на экстренное совещание по ситуации на Ближнем Востоке. Срочное совещание по вопросам прекращения насилия во вторник проводят также министры иностранных дел стран-членов ЕС.
Израильская авиация атакует цели в секторе Газа с 10 мая после того, как ХАМАС начал ракетные обстрелы после нескольких дней беспорядков и столкновений вблизи мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, реагируя на призывы мирового сообщесва прекратить боевые действия, повторил вечером 17 мая, что его страна будет продолжать удары по "целям террористов" в Газе столько времени, сколько потребуется для восстановления спокойствия и безопасности для всех израильских граждан.
Президент США Джо Байден, обращаясь к Нетаньяху в понедельник, заявил, что поддерживает идею прекращения огня в регионе, но твёрдо поддерживает право Израиля на самооборону и защиту он неизбирательных ударов. Схожие комментарии из Вашингтона поступали и ранее. Одновременно Белый дом призывает Израиль обеспечить защиту "невинных граждан".
В международных усилиях по достижению договорённостей о прекращения огня сейчас задействованы Франция, Египет, Иордания.
Работники «Боржоми» объявили забастовку, рабочий процесс приостановлен
Работники завода «Боржоми» проводят акцию протеста. Рабочий процесс с утра приостановлен. Как пишет Общественный вещатель, возле завода собрались бастующие работники первого и второго Боржомского разливочного завода.
Бастующие сотрудники компании требуют повышения заработной платы, дополнительных выходных и оплаты сверхурочных. Рабочие завода говорят, что компания снизила заработную плату, сократив её почти на 50% с учетом уровня инфляции.
На днях бастующие сотрудники компании «Боржоми» встретились с представителями администрации. Переговоры завершились безрезультатно.
В Совет Европы направлено письмо о «лавине репрессий» в России
Представители Гражданского форума ЕС - Россия настаивают на соблюдении Москвой обязательств в рамках членства в Совете Европы.
Об этом говорится в открытом письме, которое члены форума направили комитету министров СЕ. Как отмечает "Немецкая волна", в распоряжении которой оказалось послание, с ноября прошлого года председательство в комитете перешло к Германии.
В тексте письма говорится, что Россия должна в полной мере признать свою ответственность в рамках членства в Совете Европы и отказаться от политики репрессий против представителей гражданского общества. "Заключение Алексея Навального под стражу и вынесение ему приговора в январе 2021 года в нарушение вердиктов Европейского суда по правам человека высветило давнюю проблему невыполнения судебных постановлений, которые считаются политически неудобными", - подчеркивают авторы послания.
Они также пишут о последовавшей позднее в России "лавине репрессивных действий против мирных протестующих и против сотрудников правозащитных НПО, журналистов и адвокатов". Представители Гражданского форума подчёркивают, что серия обращений Комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович и совместные заявления руководства Совета по делу Навального, по всей видимости, ничего не изменили.
Подписи под обращением поставили координатор инициативной группы форума Ральф дю Лонг и его исполнительный директор Анна Севортьян.
Гражданский форум ЕС - Россия объединяет более 180 некоммерческих организаций из России и стран Евросоюза. Он был создан в 2011 году. "Цель Форума – укреплять взаимодействие между организациями гражданского общества и способствовать интеграции между Россией и ЕС, основанной на общих ценностях плюралистической демократии, верховенства права, прав человека и социальной справедливости" - говорится на сайте организации.
В январе этого года ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. В 2015 году Ассамблея лишила Россию права участия в своей работе из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины. В резолюции о восстановлении полномочий россиян подчёркивалось, что решение не является признанием аннексии Крымского полуострова. В том же документе парламентарии, помимо прочего, раскритиковали Россию за изменения в Конституции, которые устанавливают приоритет российского права над международным. ПАСЕ также осудила поправки в российское законодательство относительно некоммерческих организаций и средств массовой информации.
Обвинения в нарушении прав человека, в том числе, в Крыму Россия всегда отрицала.
Кадыров пообещал «уничтожить» интернет-пользователя, назвавшего его «шайтаном»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал найти и «уничтожить» того, кто оставил оскорбительный комментарий под его постом в одной из соцсетей. Имя обидчика он не назвал.
«Ты не человек, ты просто шайтан», – зачитывает пост чиновник на видео, опубликованном в инстаграм-паблике «ЧП Чечня» 17 мая, и предлагает тому оставить свои координаты в директе. При этом слышно, как Кадыров делает скрин – вероятно, комментария.
Глава Чечни заявляет, что оставивший этот пост будет «писать завещание».
«Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу», – признается Кадыров.
- В конце апреля суд в Грозном не нашел нарушений в действиях следователя, отказавшегося возбуждать уголовное дело против главы Чечни. На этом настаивают правозащитники – из-за угроз, публично озвученных Кадыровым в 2019 году. В заявлениях Кадырова, о которых идет речь, он призвал «убивать» правозащитников и журналистов, которые публикуют сведения о нарушениях прав человека в Чечне, а также критиков региональных властей в соцсетях.
COVID-19 в Грузии: 1562 новых случая, 30 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4499 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 30 пациентов.
За сутки в стране выявили 1562 новых случая коронавируса. Накануне провели 29 685 тестов: PCR-тестов – 8242, экспресс‐тестов на антиген – 21 443.
Выздоровели еще 1490 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 332 441, выздоровевших – 312 349.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,26%, за последние 14 дней составляет 4,85%, за неделю – 3,72%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 4021 человек, всего администрировано вакцин – 93 305. В стране на данный момент используются препараты AstraZeneca и Sinopharm.
В Дманиси остаются дополнительные силы полиции, ситуация стабилизировалась
Ситуация в Дманиси, где в течение двух дней продолжались массовые столкновения между двумя группами местных жителей, стабилизировалась. На месте остаются дополнительные силы полиции.
Накануне стороны противостояния заявили, что пришли к примирению и конфликт исчерпан. При этом полиция продолжает расследование событий 16-17 мая. На данный момент никто не задержан.
16 мая группа молодых людей, получив отказ от продавца магазина продать пиво в долг, который не выплачен с прошлого раза, решила проучить владельца магазина. Они вернулись с битами, мотыгами, палками, а у одного из них, как видно из записи с камеры наружного видеонаблюдения, была кувалда. На помощь владельцу магазина пришла другая группа, и столкновение началось уже между ними.
Противостояние продолжилось накануне, а полиция смогла установить контроль над ситуацией лишь во второй половине дня.
Вечером 17 мая в Дманиси прошла встреча с участием представителей местных и центральных властей, а также представителей духовенства, на которой конфликтующие стороны помирились и пожали друг другу руки.
В Тбилиси скончалась женщина, упавшая с высоты при пожаре
В тбилисской клинике имени Хечинашвили скончалась женщина, которая упала с высоты при пожаре.
Врачи говорят, что пациентка поступила к ним в тяжелом состоянии, её травмы были несовместимы с жизнью.
СМИ пишут, что женщина пыталась выбраться из горящего здания, подскользнулась и выпала с высоты пятого этажа. Уже начато расследование.
Сам пожар на улице Пекина, в многоэтажном здании, где проживают беженцы из Абхазии, ликвидирован. Об этом журналистам сообщил начальник Тбилисского главного управления Службы по управлению чрезвычайными ситуациям Отар Кереселидзе.
«Пожар возник на пятом этаже, сгорело около 300 кв.м. на пятом, шестом и седьмом этажах. Оперативно были мобилизованы 14 пожарных цистерн. Была опасность распространения пожара, однако в результате своевременного и оперативного реагирования пожар был вскоре локализован. Было эвакуировано 300 человек», – заявил Отар Кереселидзе.
Встреча Байдена и Путина может состояться в Швейцарии – «Ъ»
Издание "Коммерсантъ" сообщило со ссылкой на свои источники, что намеченная на июнь встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Швейцарии. Как пишет "Коммерсантъ", в Кремле отказались комментировать информацию о возможном месте саммита.
Решение о встрече будет во многом зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Глава Госдепартамента США в понедельник завершил визит в Данию и направился в Рейкьявик для участия в заседании Арктического совета, сообщает "Голос Америки". В столице Исландии и должна произойти встреча Блинкена с Лавровым, где, как ожидается, могут быть названы точное время и место первого саммита США и России после инаугурации президента Джо Байдена.
Президент США обнародовал свою налоговую декларацию
Президент и вице-президент США обнародовали в понедельник свои налоговые декларации за 2020 год. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден заработали в прошлом году чуть больше 607 тысяч долларов. Вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф - около 1 миллиона 700 тысяч долларов.
Основные доходы президентской четы составили выплаты из пенсионных фондов, приблизительно треть - выплаты от принадлежащей им компании, куда приходят гонорары за издание книг и за выступления. Джилл Байден также заработала почти 13 тысяч долларов за преподавание английского языка в небольшом коллежде в Вирджинии. 26 процентов доходов Байдены выплатили в качестве федеральных налогов и около 5 процентов - штату Делавар, где они жили до переезда в Белый дом в январе нынешнего года.
Подавляющую часть доходов семьи вице-президента Камалы Харрис составили заработки ее мужа, юриста, специализирующегося в индустрии развлечений и СМИ. Их федеральные налоги составили почти 622 тысячи долларов.
В заявлении Белого дома говорится о том, что, обнародуя информацию о своих доходах, президент "продолжает почти непрерывную традицию", которой следовали его предшественники. Это намек на Дональда Трампа, который отказывался предоставить доступ к своим налоговым декларациям будучи и кандидатом в президенты и в течение своего президентства. Оппоненты Трампа требовали информацию о его налогах, он отказывался ее предоставить, мотивируя это тем, что налоговые декларации находятся в процессе аудита.
Прошлой осенью газета New York Times сообщила, что ее распоряжении оказались налоговые декларации Дональда Трампа. Согласно газете, Трамп в 2016 и 2017 годах выплатил лишь 750 долларов в качестве индивидуальных налогов. Дональд Трамп назвал это сообщение "фальшивкой".
Муфтий Восточной Грузии: конфликтующие стороны в Дманиси помирились
Муфтий Восточной Грузии Этибар Эминов заявил, что участники конфликта в Дманиси помирились. В эфире Общественного вещателя муфтий заявил, что стороны договорились о примирении, и возникший между местными жителями конфликт не будет продолжаться. Муфтий сегодня вечером принял участие во встрече представителей властей с жителями Дманиси в здании местной мэрии.
Дманиси - поселок в регионе Квемо Картли на востоке Грузии, где почти сутки происходили массовые драки между проживающими здесь этническими азербайджанцами и грузинами – сванами, которых с 80-х годов переселяют в регион Квемо Картли в качестве эко-мигрантов.
«Я очень рад и счастлив, что в связи с возникшим на бытовой почве конфликтом, который угрожал эскалацией, было достигнуто соглашение с участием всех сторон: духовенства, государства, населения, простить друг друга, примириться, что очень отрадно и приветствуется. Как священнослужитель, я хотел бы призвать местных жителей заботиться друг о друге. Убежден, что наш народ не допустит разжигания конфликта, он всегда за примирение и мирное сосуществование. У всех этнических групп, проживающих в Грузии, должна быть одна цель – взяться за руки и работать сообща, чтобы стать сильнее», - сказал муфтий Восточной Грузии.
- В Дманиси 16 мая произошла драка в одном из магазинов после того, как его хозяин – этнический азербайджанец, отказался отпустить в долг пиво местным сванам. Во время происшествия был избит владелец магазина, которому пришлось оказывать медицинскую помощь. Кроме того, был устроен погром в магазине.
- В Дманисском отделении полиции со вчерашнего дня продолжались опросы участников конфликта, несколько человек были задержаны. Между тем сегодня с утра ситуация в Дманиси обострилась – на улицах возобновились массовые драки между местными жителями, которые использовали железные прутья, дубинки и бросали камни, в том числе, и в полицию, которой долгое время не удавалось установить общественный порядок. В итоге МВД закрыло въезд в Дманиси и мобилизовало дополнительные полицейские силы.
- Сегодня же в Дманиси побывали министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, руководитель Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, председатель парламентского комитета самоуправления Созар Субари и депутат от мажоритарных округов региона Гоги Мешвелиани. По словам Созара Субари, все участники конфликта в Дманиси, придерживаются общего мнения о том, что произошел печальный инцидент, однако конфликт является исключительно бытовым.
Лукашенко разрешил подавлять протесты боевой техникой
Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий подавлять протесты боевой и специальной техникой.
Кроме того, согласно документу, представители правоохранительных органов не будут нести ответственность за вред, причиненный при применении такой техники при задержании, равно как и при применении оружия - если задержание, как сказано в документе, «осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов».
В свою очередь, отныне гражданам сотрудники милиции могут запрещать снимать видео или фото своих действий при исполнении служебных обязанностей.
- Массовые уличные протесты в Беларуси начались в августе прошлого года после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требовали его отставки и проведения новых выборов, обвиняя власти в невиданных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам оппозиционных митингов.
- По данным правозащитников, при подавлении протестов погибли не менее восьми человек, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям. Власти страны возбудили около тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей получили длительные сроки заключения. После массовых репрессий уличные протесты фактически сошли на нет.
В Дманиси напали на журналистов Общественного вещателя
В Дманиси (регион Квемо Картли) сохраняется напряженная ситуация – очередная стычка между полицией с местными жителями произошла после того, как МВД сегодня заблокировало въезд в райцентр.
По информации Общественного вещателя Грузии, участники столкновения вели себя агрессивно по отношению к освещавшей события съемочной группе «Первого канала»: журналист, оператор и фотокорреспондент рассказывают, что на них кричали, сбивали с ног и пытались избить. В результате за журналистов вступилась полиция.
По словам депутата от правящей партии «Грузинская мечта» Гоги Мешвелиани, 17 мая в ходе столкновения в Дманиси получили ранения трое полицейских. Мажоритарный депутат от округов Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка отметил, что «полиция приняла все меры, чтобы вовремя предотвратить конфликт в поселке».
- Драка между местными жителями произошла в Дманиси накануне вечером, 16 мая. По словам владельца магазина, ссора началась после того, как несколько молодых людей потребовали дать им пиво в долг и получили отказ. Продавец магазина заявил, что молодые люди сначала избили его тестя, а затем вернулись с группой других молодых людей с дубинками и камнями.
- С утра на улицах Дманиси продолжились массовые драки - граждане выходили на улицу, вооруженные мотыгами, железными прутьями и дубинками. Сотрудники местной полиции до середины дня безуспешно пытались взять ситуацию под контроль – участники акции напали и на полицейских, в них бросали камнями.
- Сегодня с утра полиция закрыла въезды и выезды из Дманиси, и не пропускает в район десятки граждан, которые приехали сюда, чтобы, как они заявляют, оказать помощь своим родственникам. Также МВД направило в Дманиси дополнительные полицейские силы. Были задержаны несколько десятков участников акции, местные полицейские чиновники с утра сообщали, что проводится опрос участников событий, никому из них не предъявлены обвинения.
- Вместе с тем СМИ отмечают, что хотя ситуация несколько разрядилась и драки на улицах прекратились, полиции пока не удается осуществить эффективный контроль и обстановка в Дманиси остается напряженной. Сегодня днем в Дманиси побывали глава Службы госбезопасности (СГБ) Григол Лилуашвили и глава МВД Вахтанг Гомелаури. Они заявили, что власти Грузии не позволят превратить конфликт на бытовой почве в межэтническое противостояние.
Германия разрешила продолжить строительство «Северного потока – 2»
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило продолжить строительство газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне ФРГ. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
Строительство приостанавливалось в начале мая на время рассмотрения иска экологов. Они утверждают, что трубопровод, выстроенный через пять морских заповедников, наносит непоправимый ущерб морской среде Балтийского моря и оказывает негативное влияние на гнездовых птиц.
Федеральное ведомство провело проверку и постановило, что строительство не окажет неблагоприятного воздействия на окружающую среду.
- Строительство «Северного потока – 2» из России в Германию по дну Балтийского моря началось в 2018 году. США и многие страны Евросоюза считают, что запуск газопровода усилит зависимость ЕС от России и позволит Москве оказывать большее давление на Украину, экономика которой сильно зависит от российского транзита газа. Взамен Вашингтон предлагал Европе свои энергоносители.
- Россия, Германия и ряд других стран, компании которых изначально участвовали в строительстве, настаивают, что газопровод – исключительно коммерческий проект.
- Ожидается, что укладка труб газопровода завершится в конце сентября 2021 года.
Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске Аслана Бжания
Президент Сирии Башар Асад принял в своей официальной резиденции президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания.
По информации пресс-службы абхазского лидера, глава Сирии встречал Бжания у въезда в дворцовый комплекс. Был выстроен почетный караул, который в честь приезда абхазского президента прошелся торжественным маршем. Прозвучали гимны, состоялось официальное приветствие делегаций.
Затем состоялись переговоры с участием делегаций. С абхазской стороны в них приняли участие спикер Народного Собрания Валерий Кварчия, руководитель администрации президента Алхас Квициниа, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр иностранных дел Даур Кове, министр туризма Теймураз Хишба, посол Абхазии в Дамаске Баграт Хутаба.
По информации пресс-службы абхазского президента, Башар Асад заявил, что визит Аслана Бжания «имеет большое значение для развития межгосударственных отношений» и он придаст новый импульс в деле сотрудничества Абхазии и Сирии в различных отраслях.
Аслан Бжания, в свою очередь, поблагодарил Асада за решение признать независимость Абхазии и установить с ней дипломатические отношения.
«Это имеет для нас историческое значение. Уверен, что отношения между нашими странами будут крепнуть и успешно развиваться. Мы внимательно следим за событиями, происходящими в Сирии. Восхищаемся Вашим личным мужеством, подвигом народа Сирии в борьбе за суверенитет и территориальную целостность страны», – сказал Бжания.
По информации пресс-службы абхазского лидера, после двусторонней встречи Аслан Бжания и Башар Асад провели брифинг для представителей СМИ.
Асад отметил, что визит абхазской делегации «открывает новые возможности для развития сотрудничества в области туризма, экономики, сельского хозяйства и так далее».
«В Сирии проживает большая абхазская и черкесская диаспора. Они являются достойными гражданами нашей страны, защищали ее свободу. Наличие диаспоры будет способствовать укреплению межкультурных связей. Сирия поддерживала и поддерживает народ Абхазии и его право на суверенитет и будет поддерживать в дальнейшем», – отметил Асад.
Аслан Бжания пожелал народу Сирии мир и процветание.
«Восхищаюсь мужеством сирийского народа, вашим личным мужеством, господин президент, в отстаивании интересов свой Родины. Еще раз благодарю Вас за признание нашей Независимости. Это открывает нам новые возможности. Мой визит призван тому, чтобы эти возможности реализовать на практике. Наша с вами встреча придаст новый импульс для развития отношений между нашими государствами», – отметил Бжания.
«Апсныпресс» пишет, что от имени президента Сирии для абхазской делегации был дан официальный обед.
Сегодня же Аслан Бжания встретился в Дамаске со Спецпредставителем президента России по развитию отношений с Сирией, чрезвычайным и полномочным послом РФ в республике Александром Ефимовым.
Бжания также возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Мемориальном комплексе в память о всех героях, павших за Сирию.
Вечером Бжания и члены абхазской делегации посетили древние христианские памятники архитектуры в старой части города Дамаска.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября прошлого года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства.
Глава югоосетинского Минздрава покинул пост, его сменил заместитель
И.о министра здравоохранения и социального развития самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгий Тотчиев освобожден от занимаемой должности по собственному заявлению. Об этом сообщила пресс-служба югоосетинского президента Анатолия Бибилова. Руководителем ведомства назначен Сослан Наниев, который был заместителем главы Минздрава.
«Я получил ваше заявление, где вы просите освободить вас от должности министра. Я принял ваше заявление, но прежде хочу отметить: вы выполнили все основные задачи, которые стояли перед министерством здравоохранения», – сказал Бибилов на встрече с Тотчиевым.
Югоосетинский лидер отметил, что за непростое время, когда в Южной Осетии был пик распространения коронавирусной инфекции, Георгий Тотчиев приложил максимум усилий, чтобы ситуация не вышла полностью из-под контроля.
«Было тяжелое время, было также недопонимание с разных сторон, но вы, несмотря на все трудности, справились с поставленными задачами. Если говорить о результатах в сфере здравоохранения, то это ваша заслуга», – отметил Бибилов и выразил надежду, что Тотчиев «сохранит связь с Южной Осетией».
Новому главе ведомства Бибилов поручил обратить внимание на поликлиническое обслуживание населения, обеспечение медикаментами и своевременное обслуживание медоборудования.
«У вас есть опыт работы, вы окончили Казанское суворовское училище и являетесь офицером в запасе, также окончили Медицинскую академию, работали в системе Министерства обороны, окончили Санкт-Петербургский государственный университет по линии менеджмента, что, безусловно, пригодится в вашей нынешней работе», – заявил Бибилов на встрече с Сосланом Наниевым.
- В конце апреля и.о. главы Минздрава Георгию Тотчиеву нанесли телесные повреждения. Подозреваемый, 31-летний житель Цхинвали был задержан.
США одобрили продажу высокоточного оружия Израилю
Соединённые Штаты одобрили продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Собеседники газеты рассказали, что администрация президента США Джо Байдена уведомила Конгресс о сделке 5 мая, за несколько дней до обострения конфликта между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС, которая контролирует сектор Газа.
The Washington Post отмечает, что некоторые демократы в Конгрессе серьёзно обеспокоены продажей оружия Израилю из-за вероятности ещё большей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, демократы опасаются, что сделку могли утвердить, без тщательной проверки.
Израиль уже имеет высокоточное оружие, пишет газета. Израильские военные утверждают, что авиаудары по объектам ХАМАС в Газе проводятся с высокой точностью, чтобы избежать жертв среди мирных граждан.
- Самые интенсивные за последние годы обстрелы Израиля и удары израильских военных по Газе продолжаются с 10 мая. По Израилю было выпущено более трёх тысяч ракет, израильская авиация и артиллерия нанесли более тысячи ударов.
- В общей сложности с 10 мая, по данным палестинских властей, в секторе Газа погибли 192 человека, в том числе 58 детей. Израильские военные утверждают, что ХАМАС строит свои объекты рядом с жилыми домами и использует граждан в качестве живого щита. В результате обстрелов Израиля погибли десять человек.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары израильской армии по радикальным палестинским группировкам в секторе Газа продлятся "столько времени, сколько потребуется" для обеспечения безопасности страны.
- Группировка ХАМАС заявляет, что продолжит обстрелы Израиля. Усилия международного сообщества по восстановлению перемирия пока не привели к успеху.
Противостояние в Дманиси: на место прибыли руководители МВД и СГБ Грузии
В Дманиси, где со вчерашнего дня продолжаются массовые драки между местными жителями, прибыли глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили и глава МВД Вахтанг Гомелаури.
Как пишет «Новости-Грузия», глава СГБ заявил, что власти Грузии не допустят, чтобы конфликт на бытовой почве превратился в этнический.
«Реакция была соответствующей. Сразу же было начато расследование, и несколько человек были арестованы. Полиция сделала все, что могла. В рамках расследования были приняты все меры, включая аресты. Если кто-то попытается перевести конфликт на бытовой почве в этнический вопрос, он будет строго наказан, мы этого не допустим. Такие безответственные заявления делаются часто. Опасность существует всегда, но теперь она минимизирована», – сказал Лилуашвили.
Глава МВД также сообщил, что уже начато расследование, и все виновные будут строго наказаны. Гомелаури говорит, что «этот вопрос не должен перерасти в межнациональную полемику».
«Все, независимо от того, кто эти люди, все будут наказаны по всей строгости закона. Не хочу называть какие-либо силы или группы, тему перевода в этнический конфликт, это очень важно. Этнические азербайджанцы или грузины, все они наши граждане, живут рядом веками, все они наши братья и мы, в первую очередь, не допустим этого, все виновные будут наказаны. Эта тема не должна перерасти в этническое противостояние. Началось следствие, проводится опрос и пока я не могу подтвердить задержания, так как продолжается расследование, и мы работаем вместе с прокуратурой», – сказал Гомелаури.
Глава МВД ответил на вопросы журналистов о том, почему полиция не контролирует ситуацию в Дманиси. Он подчеркнул, что власти не ожидали такого развития событий.
«Люди собрались очень быстро, и такая хаотичная ситуация создалась очень быстро, после вчерашнего дня полиция была усилена, было введено больше сил, однако этих сил оказалось недостаточно», – сказал Гомелаури.
По его словам, обычно в Болниси несут службу около 20 полицейских, после возникновения беспорядков их количество выросло в десять раз – до 150-200.
- Драка между местными жителями произошла в Дманиси вечером 16 мая. По словам владельца магазина, ссора началась после того, как несколько молодых людей потребовали дать им пиво в долг и получили отказ. Продавец магазина заявил, что молодые люди сначала избили его тестя, а затем вернулись с группой других молодых людей с дубинками и камнями.
- С утра на улицах Дманиси продолжились массовые драки – граждане выходили на улицу, вооруженные мотыгами, железными прутьями и дубинками. По данным полиции, в результате столкновений есть пострадавшие.
- Полиция закрыла въезды и выезды из Дманиси, и не пропускает в район десятки граждан, которые приехали сюда, чтобы, как они заявляют, оказать помощь своим родственникам.
Дело Инала Джабиева: обвиняемые прекратили голодовку
Обвиняемые по уголовному делу по факту смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева сегодня прекратили объявленную ими неделю назад голодовку. Об этом сообщает агентство «Рес» со ссылкой на Генпрокуратуру самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Граждане А. Наниев, С.Козонов, А.Багаев, А.Джиоев, И.Сланов и М.Хугаев прекратили объявленную ими 9 мая 2021 года бессрочную голодовку без выдвижения каких-либо предварительных условий и требований», – говорится в заявлении.
Обвиняемые говорят, что целью объявления голодовки было донести до общественности и потерпевших в лице семьи Инала Джабиева, что они не виновны в наступлении его смерти.
«Они также заявили, что в остальном они полностью уверены в объективности следственных органов прокуратуры, беспристрастности правосудия и в президенте РЮО, как гаранте Конституции Республики Южная Осетия», – говорится в сообщении.
Врачом медико-санитарной части югоосетинского МВД состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», югоосетинского судмедэксперта Зарину Дзагоеву могут обвинить в выдаче подложной справки по делу Инала Джабиева.
Чешский оружейник за день до взрыва во Врбетице был рядом с агентами ГРУ
Владелец чешской оружейной компании IMEX Group Пётр Бернатик находился в Остраве в районе отеля Corrado в то же самое время, когда там останавливались предполагаемые агенты российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов. Об этом пишут Чешское радио и еженедельник Respekt со ссылкой на данные биллинга мобильного телефона бизнесмена.
Бернатик оказался вблизи отеля 15 октября 2014 года, за день до первого взрыва на складе боеприпасов в селении Врбетице. В этот же день, по данным СМИ, сотрудники компании IMEX получили неожиданное указание взять отгул. Бернатик был единственным человеком, который посетил склад накануне взрыва. К нему, как полагают чешские следователи, причастны Петров и Боширов.
Что именно делал в Остраве Бернатик и почему он находился вблизи отеля, выяснить не удалось. Адвокат сказал журналистам, что бизнесмен мог ехать на автомобиле и остановиться на перекрёстке. По словам защитника, в Corrado его клиент никогда не был и с россиянами никогда не встречался. При этом журналисты отмечают, что телефон Бернатика находился в зоне гостиницы около 40 минут.
Источники в чешских спецслужбах на условиях анонимности подтвердили журналистам, что полиция реконструировала поездку Бернатика 15 октября 2014 года, проанализировав данные мобильного оператора.
После остановки в Остраве Бернатик отправился во Врбетице. По словам очевидцев, на склад он приехал один. По словам работников, это было необычным, так как обычно бизнесмена сопровождал Людек Петржик. Он был одним из двух работников IMEX, погибших при взрыве.
На складе Бернатик пробыл около трёх часов. В это время там не было никого из сотрудников, так как все они были в отгуле.
Поведение арендатора привлекло внимание следствия. Как стало известно Чешскому радио, в феврале нынешнего года Бернатик был на 48 часов задержан, у него прошли обыски. Следователи-криминалисты допрашивали его ввиду подозрений в сокрытии информации в связи со взрывами.
Чешские власти объявили о подозрении в адрес агентов российской военной разведки в середине апреля. Руководители Чехии – за исключением президента Милоша Земана – утверждают, что есть только одна версия взрывов, а именно причастность России. Предположительно, целью взрывов были боеприпасы, предназначавшиеся для поставки за рубеж, возможно, на Украину.
Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства. После серии ответных шагов каждой из сторон Москва и Прага согласились на уравнивание числа сотрудников диппредставительств каждой из стран. Россия обвинения в причастности к взрывам категорически отрицает.
Украина, Грузия и Молдова основали «Ассоциированное трио»
Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали трехсторонний меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции «Ассоциированное трио».
«Ассоциированное трио – это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран-партнеров, и нет альтернативы также и для Европы, потому что они должны воспринимать наши три страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе», – сказал Кулеба в заявлении для прессы после подписания меморандума в Киеве.
Украинский министр отметил, что эта инициатива поможет трем странам более эффективно вместе двигаться вперед по пути европейской интеграции, – пишет «Интерфакс-Украина».
«Украина, Грузия, Молдова имеют особый статус ассоциированных партнеров в наших отношениях с ЕС. Мы все сделали свой европейский выбор, подписали соглашение об ассоциации и, мы, конечно, хотели бы стать членами ЕС в будущем. Мы сегодня согласились формализовать этот статус и вместе продолжать двигаться по пути к европейской интеграции», – пояснил он.
Кулеба рассказал, что «Ассоциированное трио» включает три основных элемента, а именно структурирование консультаций по европейской интеграции между тремя министерствами иностранных дел, привлечение к диалогу с европейскими институциями и членами ЕС, а также координацию позицию стран в рамках Восточного партнерства.
«Мы также демонстрируем этим меморандумом, что Украина, Грузия и Молдова будут активно работать в направлении европейской интеграции, и мы вместе будем следовать к успешным решениям в этом направлении», – добавил он.
Глава МИД Украины уточнил, что страны будут работать в области секторального сотрудничества, а также постепенной интеграции во внутренний рынок ЕС.
«Исходя из того, что сейчас наши страны стоят перед серьезными вызовами безопасности, мы согласились развивать направление по безопасности в нашей общей работе для того, чтобы поддерживать стабильность в нашем регионе», – пояснил он.
По словам Кулебы, «Ассоциированное трио» также должно сыграть важную роль в том, чтобы подготовить следующую встречу Восточного партнерства.
«Украина, Грузия и Молдова считают, что наши цели по нашему движению в направлении ЕС очень амбициозны и очень важны, и мы считаем, что нам надо углублять наши отношения со странами ЕС, и мы должны пересмотреть все наши отношения, и подчеркнуть еще раз, что наши европейские намеренья будут основным интересом в работе всех наших партнеров», – добавил он
Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в свою очередь указал, что Украина, Грузия и Молдова имеют общую цель будущего членства в ЕС и хотели бы восстановить единство с европейскими странами.
«Мы разделяем исторические связи и ценности ЕС. Это наш суверенный выбор, и ни одно государство не может изменить направление в нашем движении в ЕС», – подчеркнул Залкалиани.
Он указал, что на базе этого меморандума министерства иностранных дел будут работать вместе, чтобы усилить политический диалог и экономическую и секторальную интеграцию с ЕС.
«Наши приоритеты включают также расширение диалога «Ассоциированного трио» с Европейской комиссией о сотрудничестве в цифровой трансформации, зеленой экономике, транспортном секторе и достижение максимальной интеграции в рынок ЕС на базе углубленного Соглашения об ассоциации, а также углубление нашего сотрудничество с ЕС в вопросах безопасности», – отметил глава МИД Грузии.
И.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой сообщил, что подписанием меморандума три страны еще раз подчеркнули свои европейские намеренья и очень заинтересованы в амбициозных целях Восточного партнерства, и готовы для этого делать свой большой вклад.
Бжания полетел в Сирию на самолете 223-го лётного отряда Минобороны РФ
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания вместе с делегацией полетел в Сирию на самолете 223-го лётного отряда министерства обороны России.
По данным портала Flightrtadar24, самолет Tу-154M с бортовым номером RA-85155 вылетел накануне вечером из Сочи в Дамаск, затем перелетел в Латакию, сегодня утром же вернулся из Сирии в Москву.
Отметим, что пресс-секретарь абхазского лидера Марианна Квициния опубликовала в Instagram кадры прибытия Бжания в Дамаск. На них виден самолет Tу-154M с российским триколором.
Бжания прибыл в Сирию накануне. В международном аэропорту Дамаска абхазского лидера встречали министр транспорта Сирии Зухейр Хазим, заместитель министра иностранных дел Айман Сусан и другие представители правительства Сирии. В Дамаске пройдёт встреча абхазского лидера с президентом Сирии Башаром Асадом, другими руководителями Сирии.
В ходе визита состоится первое заседание абхазо-сирийской межправительственной комиссии, встреча председателей парламентов. Аслан Бжания встретится с абхазской диаспорой Сирии, посетит могилу сирийского генерала абхазского происхождения Уалида Амаршан, встретится с членами его семьи.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября прошлого года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства.
- 223-й лётный отряд (полное наименование – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственная авиакомпания «223 лётный отряд» Министерства обороны Российской Федерации) — российское государственное авиационное предприятие, подчинённое Министерству обороны. Обеспечивает авиационные перевозки в интересах государственных структур, а также выполняет нерегулярные грузовые и пассажирские перевозки.
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
В Польше по обвинению в шпионаже в пользу России задержан 43-летний польский гражданин Марчин К. Как сообщает польское Агентство внутренней безопасности, он признал вину по предъявленным ему обвинениям.
По данным ведомства, он занимался сбором информации о военных структурах и польских гражданах и передавал эти данные российской разведке.
Задержание подозреваемого в шпионаже в пользу России польские спецслужбы провели 5 мая. Суд арестовал его на три месяца. Расследование проводится при участии Национальной прокуратуры Польши. Материалы дела засекречены.
В середине апреля Польша объявила троих сотрудников посольства России в Варшаве персонами нон грата. Как говорится в сообщении МИД Польши, их действия нарушали дипломатический статус, а также наносили Польше вред. Москва в ответ выслала пятерых польских дипломатов.
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