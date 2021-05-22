Анна Долидзе учредила собственную политическую партию

Анна Долидзе официально учредила собственную политическую партию «Для народа». Презентация прошла сегодня, 22 мая, в тбилисском парке Арто, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Партия создавалась на базе одноименного общественного движения, основанного Долидзе ровно год назад. По ее словам, сейчас в политическом объединении официально состоят 300 человек. Долидзе рассчитывает на большую поддержку со стороны населения. «Сегодня здесь должны были собраться по меньшей мере 300 человек, но пришли более 400 человек. Они являются основателями этой партии», - заявила Долидзе на презентации.

По ее словам, «Для народа» будет «концентрироваться только на деле», стараясь улучшить жизнь граждан Грузии. «Борьба за людей имеет смысл» - главный лозунг новой партии.

«В Грузии существует потребность в рациональной и ориентированной на проблемы людей политической силе. Партия «Для народа» будет именно такой силой», - добавила она.

Отвечая на вопросы журналистов после презентации, Долидзе сообщила, что пока не знает, будет ли она участвовать в местных выборах этой осенью. По ее словам, политсовет решит, будут ли у партии собственные кандидаты в мэры, а также обсудит возможность сотрудничества с другими политиками.

На выборах парламента осенью 2020 года Долидзе выставила свою кандидатуру в мажоритарном округе Дидубе-Чугурети в Тбилиси. Согласно официальным итогам выборов, Долидзе заняла третье место – ее опередил кандидат от правящей партии Георгий Вольский и лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе.