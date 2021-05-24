За последние сутки в Грузии от коронавируса умерли 17 пациентов

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 17 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.

Общее количество скончавшихся от коронавирусной инфекции в Грузии составляет 4 639 человек. Сегодня выявлено 388 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 357 пациента.

При этом, эпидемиологическая ситуация в Грузии стабилизируется. Как заявил сегодня глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, сегодня эпидситуация в стране лучше, чем 2-3 недели назад. По его словам, суточный показатель случаев инфицирования снизился до 1000, однако для Грузии это все же много.

За последние 24 часа в стране проведено 9 598 тестов, в том числе с использованием экспресс-тестов на антигены - 5 095, ПЦР-тестов - 4 503.

Всего в Грузии выявлен 337 961 случай заражения коронавирусом. Вакцинировано 113 000 человек. В режиме карантина находится 91 человек, в стационаре под наблюдением - 4 161 человек, в ковид-гостиницах - 667 человек.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 4,04%, за последние 14 дней - 3,99%, за последние 7 дней - 4,19%.

Вчера, 23 мая в Грузии было выявлено 733 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 1 530 пациента, 20 скончались.