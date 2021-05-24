Глава Минюста России поддержал замену трудовых мигрантов заключёнными

Глава российского Минюста Константин Чуйченко подержал предложение главы ФСИН о замене трудовых мигрантов на заключённых. По словам Чуйченко, в России около 180 тысяч осуждённых имеют право на замену тюремного срока исправительными работами. При этом в стране имеются места лишь для восьми тысяч человек.

Министр уточнил, что считает интересными крупные инвестиционные проекты, где число работников, которых суд приговорил к исправительным работам, будет составлять тысячу и более человек.

"Мы проводим переговоры с бизнесом, мы заключаем соглашения, ФСИН активно работает над этим. И в ближайших планах у нас поднять количество исправительных центров и мест", — приводит слова Чуйченко "Интерфакс".

Глава ФСИН Александр Калашников на прошлой неделе подтвердил готовность ведомства организовать трудовые лагеря для заключённых на крупных объектах, где не хватает рабочей силы. Он подчеркнул, что страна сможет при помощи заключённых справиться с дефицитом трудовых ресурсов и обеспечит социализацию осуждённых.

Идея привлечения заключённых к работам на крупных объектах обсуждается в России на разном уровне уже несколько лет. Российское законодательство разрешает труд заключённых за пределами исправительного учреждения и распространяет на осуждённых конституционные гарантии. Их труд должен оплачиваться, а им самим должна быть обеспечена изоляция и охрана.

Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов раскритиковал предложение директора ФСИН. Трудовые мигранты квалифицированы, а заключённых некому учить той или иной работе, пояснил Коженов.