Зеленский поручил правительству прекратить авиасообщение с Беларусью 

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о полном прекращении авиасообщения с Беларусью и закрытии воздушного пространства этой страны для осуществления авиаперелетов из Украины и в нее.



В соответствии с этим поручением, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание правительства на вторник, 25 мая.

Украина стала десятой страной, которая объявила о подобных мерах в отношении Беларуси. Ранее отказ от полетов в белорусском воздушном пространстве и отмену рейсов в страну и обратно инициировали власти США, Великобритании, Германии, Чехии, Польши, Ирландии, а также страны Балтии. Кроме того, официальный Лондон приостановил лицензию белорусской авиакомпании «Белавиа» на выполнение рейсов в Соединенное Королевство.

В понедельник вечером лидеры Евросоюза рассмотрят вопрос о санкциях против администрации Александра Лукашенко.

Обострение отношений между европейскими странами, США, Великобританией с одной стороны, и Беларусью и Россией - с другой, произошло после того, как в воскресенье в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.

Власти Беларуси подняли истребители, чтобы посадить самолет в Минске, якобы из-за сообщения о бомбе на борту, которое оказалось в итоге ложным. После приземления лайнера выяснилось, что в нем находились белорусский оппозиционный журналист, один из создателей телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, и его подруга, гражданка России София Сапега. Они были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов.

Европейские лидеры и США возложили ответственность за случившееся на режим Александра Лукашенко и потребовали немедленно освободить Протасевича. В Литве, где проживал журналист, открыли уголовное дело по факту захвата воздушного судна.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила буквально следующее: «Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии шокирующим». Она обвинила США и страны ЕС в войны стандартах.