Мэр Телави покинул пост главы окружной организации «Грузинской мечты»

Письмо с угрозами о взрыве на борту самолета Ryanair, которое, по утверждению белорусских властей, пришло на электронную почту Национального аэропорта Минск, отправили из организации ХАМАС, заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский на брифинге в Минске, сообщает Onliner.

"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", – зачитал это сообщение Артем Сикорский.

Письмо было на английском языке, оно пришло на электронную почту Национального аэропорта Минск с электронного адреса protonmail.com.

По словам директора Департамента по авиации, с учетом серьезности угрозы информацию из аэропорта передали в "Белаэронавигацию".

"Только представьте себе, что могло бы случиться в Вильнюсе, аэропорт которого находится прямо в центре города, если бы информация не дай бог оказалась бы действительной. В соответствии с Чикагской конвенцией, а также требованиям Национальной программы защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства был введен в действие механизм", – добавил Сикорский.

Как утверждает директор Департамента по авиации, когда информация об угрозе поступила пилотам самолета, экипаж мог принять решение вернуться во Львов, в Киев, сесть в Варшаве, продолжить полет до Вильнюса и так далее. Диспетчер предложил воспользоваться минским аэропортом. По словам Сикорского, экипаж самолета несколько раз уточнял источники получения информации, и ему сообщили, что первичные данные поступили в Нацаэропорт Минск.

По словам Сикорского, руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства компании Ryanair в Литве, но у него не получилось. Экипаж принял решение совершить посадку в минском аэропорту самостоятельно, давления на принятие решения со стороны белорусских диспетчеров не было.



Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Белоруссии Игорь Голуб, который также присутствовал на брифинге, опроверг информацию о том, что истребитель МиГ-29 был поднят заранее. По его словам, экипаж самолета Ryanair развернул судно в сторону аэропорта до того, как МиГ-29 был поднят в воздух, сообщает TUT.BY.

Департамент по авиации обратился в Организацию международной гражданской авиации (ICAO), Международную ассоциацию воздушного транспорта, Европейское агентство по безопасности полетов, к представителям заинтересованных авиационных администраций принять участие в беспристрастном расследовании произошедшего события.

"Мы готовы предоставить всю объективную информацию и в первую очередь материалы переговоров "диспетчер – пилот". Вместе с тем мы также просим соответствующие авиационные администрации предоставить расшифровки переговоров с борта воздушного судна для того, чтобы оценить нашу правоту и доказать, что наши диспетчеры действовали в соответствии с международными обязательствами и никакого давления либо принуждения к посадке воздушного судна не было", – цитирует Сикорского Onliner.