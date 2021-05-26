В Тбилиси протестуют против процесса избрания судей в Высший совет юстиции

Гражданские активисты и политики устроили в Тбилиси акцию протеста против процесса избрания судей в Высший совет юстиции. Собравшиеся на митинг перед Высшей школой правосудия говорят, что продолжающиеся процессы в судебной системе укрепляют «судебный клан».

Напомним: сегодня на внеочередной XXIX конференции судей предполагается избрание четырех судей Высшего совета юстиции Грузии и замещение судей-членов, чей срок работы в Совете подошел к концу.

По мнению собравшихся на акцию протеста, проводимое избрание судей противоречит документу об урегулировании политического кризиса, предложенному президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, один из пунктов которого касался системы правосудия. По словам лидера гражданского движения «Дроа» Елены Хоштария, документ предполагал полностью противоположное тому, что происходит сегодня на Конференции судей:

«После подписания документа у меня возникла иллюзия, что хотя бы процесс захвата системы правосудия будет остановлен. «Грузинская мечта» подписалась под тем, что этого [избрания четырех судей] не должно было произойти сейчас, должны были быть изменены правила и, соответственно, реформирован Совет юстиции», - заявила Хоштария.

Движение «Справедливость» также рассматривает избрание четырех внесудебных членов как нарушение условий соглашения. По словам его представителя Зуки Бердзенишвили, судебный «клан» пытается укрепить свои позиции с помощью правящей партии «Грузинская мечта».

На митинге также присутствовали представители политической партии «Лело».

На месте была мобилизована полиция, которая призывала активистов к соблюдению порядка.