В Грузии раскрыли мошенническую схему с пособиями по безработице в период пандемии

10 сотрудников грузинской компании получили пособия по безработице в период пандемии коронавируса по поддельным документам. Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.

Следствие установило, что директор компании, оперирующей в регионе Шида Картли, по предварительному согласованию со своим сотрудником представил в налоговую нулевую декларацию. На основании документа, подтверждающего, что в период пандемии предприятие не работало, для сотрудников компании были затребованы компенсации в размере 200 лари (примерно 61 доллар).

На самом деле лица, работающие на указанном предприятии, продолжали свою трудовую деятельность в обычном режиме.

«С целью получения незаконной материальной выгоды в виде компенсации обманным путем они присвоили государственные средства», - заявляют в Службе доходов.

Следствие продолжается по статьям «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору», а также «изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков». В совершении преступления уличены 10 человек, им грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.