Премьер-министр Грузии назначил двух новых губернаторов

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил новых губернаторов в двух регионах – в Самегрело–Земо Сванети и в Шида Картли.

Представителем правительства в регионе Самегрело–Земо Сванети станет Георгий Гугучия, который до этого работал в службе безопасности МВД.

«Он специалист международного права. У него есть большой опыт работы в государственных структурах. Он работал в министерстве внутренних дел, в Службе государственной безопасности, в министерстве финансов. Является очень опытным кадром. Он из Зугдиди, очень хорошо знаком с регионом, и я уверен, что он будет очень успешным губернатором. Желаю ему удачи», – заявил Гарибашвили.

Как пишет «Новости-Грузия», на должности губернатора Георгий Гугучия заменил Малхаза Тордия, который подал в отставку сегодня, проработав на этом посту только четыре месяца. В феврале 2021 года Тордия назначил тогдашний премьер Георгий Гахария. Это произошло после того, как его предшественник на посту губернатора – Александр Моцерелия, стал депутатом парламента Грузии от «Грузинской мечты». В настоящее время Моцерелия покинул правящую партию и стал соратником Гахария в его новой партии «Для Грузии». Не исключено, что и Тордия последует его примеру.

Что касается Шида Картли, то там новым губернатором стал Валериан Мчедлидзе, который до этого работал в министерстве сельского хозяйства.

«Представляю Вариана Мчедлидзе, который родом из Гори и является успешным сотрудником государственных структур. Хочу сказать, что в последнее время он руководил Агентством охраняемых территорий Минсельхоза, департаментом мелиорации и управления землей министерства сельского хозяйства. Желаю ему успехов», – сказал Гарибашвили.

Мчедлидзе заменит на должности губернатора Шида Картли Георгия Ходжеванишвили, который с недавнего времени также является депутатом парламента Грузии, также покинул «Грузинскую мечту» и перешел в партию Гахария.