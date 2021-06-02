Ввоз в Армению турецких товаров из Грузии запрещен даже для личного пользования

Ограничение импорта товаров конечного потребления турецкого происхождения распространяется и на импортируемые из Грузии товары для личного пользования. Об этом пишет «Арменпресс» со ссылкой на руководителя Государственного комитета государственных доходов Армении Эдварда Ованнисяна.

«С 1 июня граница Грузии уже открыта, и в определенные часы разрешается и передвижение физических лиц. Ограничение на ввоз товаров для личного пользования распространяется и на физические лица», – сказал Ованнисян.

Он призвал граждан Армении не пытаться ввозить в Армению товары турецкого происхождения. Ованнисян заверил, что проверки будут проводиться в соответствии с правилами таможенного контроля, чтобы не допустить подобных случаев.

«Уверен, что наши граждане хорошо осведомлены о том, что при пересечении таможенной границы все предметы и чемоданы при необходимости подлежат досмотру», – сказал он.

Армения ввела временный запрет на импорт товаров турецкого происхождения в октябре прошлого года.