Украина и Грузия подпишут соглашение о взаимном признании документов о вакцинации

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву бороться с преступными группировками, совершающими кибератаки против американских компаний и объектов инфраструктуры, и не укрывать лиц, причастных к этим кибератакам.

Блинкен заявил об этом после того, как ФБР пришло к выводу, что за недавней хакерской атакой на крупнейшую мясоперерабатывающую компанию JBS USA стоит хакерская группировка, связанная с Россией.

В заявлении ФБР говорится, что атака предположительно является делом хакерских группировок REvil и Sodinokibi. Ряд экспертов считает, что это разные названия одной и той же группировки.

Концерн JBS был вынужден во вторник прекратить производство мяса на девяти мясокомбинатах, которые поставляют на американский рынок около четверти всего объема говядины, потребляемой американцами. Причиной остановки производства стала "организованная кибератака", которая затронула компьютерные системы JBS в Соединенных Штатах и Австралии.

По данным прессы, компания стала объектом атаки с применением так называемой программы-вымогателя, с помощью которой киберпреступники блокируют компьютеры и возвращают доступ к ним после получения выкупа. Ранее подобная кибератака привела к остановке крупного трубопровода Colonial Pipeline, из-за чего в ряде штатов возник дефицит бензина и выросли цены на топливо.

"Организация, которая несет ответственность за эту атаку, ее лидеры были в России, находятся в России, поэтому я думаю, что Россия обязана сделать все, чтобы это не продолжалось", – сказал Блинкен. Ранее о "российском следе" сообщили также в Белом доме.

При этом, в отличие от хакерских атак на серверы Демократической партии в 2016 году и ряд госучреждений США, власти Соединённых Штатов не обвиняют в хакерских атаках прямо власти России или российские спецслужбы. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что лично Владимир Путин вряд ли отдавал распоряжения об этих атаках.

Тем не менее, как сообщил Белый дом, Байден намерен обсудить вопрос о кибератаках и возможном укрывательстве хакеров с президентом Путиным в ходе предстоящего 16 июня саммита в Женеве.

"Президент Байден считает, что президент Путин и российское правительство должны сыграть свою роль в пресечении и предотвращении этих атак", – сказала представитель Белого дома Джен Псаки.

Российские власти отрицают какую-либо причастность к атакам и утверждают, что хакерские группировки могут действовать из разных стран мира.