Свидетели обвинения по делу Ники Мелия выступили на суде

Тбилисский городской суд на сегодняшнем заседании ознакомился с показаниями свидетелей со стороны обвинения по делу Ники Мелия - лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение».

Мелия обвиняется в руководстве групповым насилием и участии в нем во время штурма парламента Грузии 20-21 июня 2019 года. Материалы следствия против Мелия подкреплены видеозаписью, на которой Мелия обращается к митингующим с такими словами: «Я хочу спросить вас, почему мы должны стоять перед парламентом и почему мы не должны быть в здании парламента?»

Сегодня на судебном процессе выступил начальник следственного управления одного из тбилисских отделений полиции Георгий Курдадзе. Согласно его показаниям, он лично слышал слова Ники Мелия, который призывал ворваться в парламент.

«Я помню слова Ники Мелия «давайте поскорее в парламент». Политики стояли и советовались. После того, как он это сказал, другие стали обсуждать, что они будут делать, когда попадут туда», - сказал Курдадзе.

Кроме того, в списке главных свидетелей обвинения значится журналистка проправительственной телекомпании «Post Tv» Натия Беридзе. Она также заявляет, что лично слышала от Мелия призыв ворваться в парламент.

Сам Мелия на процессе не присутствует, так как на прошлом заседании был выдворен из зала суда за пререкания с судьей, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Тбилисский городской суд в начале мая изменил меру пресечения Мелия, освободив его из предварительного заключения под залог. Залог в 40 тысяч лари (12 тысяч долларов) был внесен 8 мая Европейским фондом для демократии (European Endowment for Democracy), перечислив их на счет Ассоциации молодых юристов.