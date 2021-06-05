В Кутаиси 31-летний военнослужащий был тяжело ранен из огнестрельного оружия

В Кутаиси 31-летний военнослужащий Дмитрий Буцхрикидзе был тяжело ранен из огнестрельного оружия возле базы 3-й пехотной бригады Сил обороны Грузии, сообщает телеканал «Формула».

Случай произошел накануне днем, 4 июня, когда Буцхрикидзе покидал службу. По словам очевидцев, в военного стреляли из машины, проезжавшей мимо. «Формула» предполагает, что злоумышленник был вооружен автоматом или крупнокалиберным оружием.

Водитель скрылся с места, а Буцхрикидзе был доставлен в больницу в бессознательном состоянии с ранениями в области левой ноги. В клинике ему провели сложную операцию.

Врачи Кутаисской клинической больницы сообщили, что ампутации конечности удалось избежать. В настоящее время состояние Буцхрикидзе остается тяжелым, но стабильным. Он остается в реанимации, однако уже может дышать самостоятельно.

Члены семьи Буцхрикидзе говорят, что им не известно, кто мог стрелять в военного. По их словам, у молодого мужчины не было конфликтов с кем-либо. Родственники требуют наказать нападавшего по всей строгости закона.

«Сам он ничего не знает. Он никогда не участвовал в драках. Он порядочный человек, об этом говорит все его начальство и сослуживцы. Я не знаю, что произошло, и кто в него стрелял. Солдат бы не стрелял… Моя просьба - расследовать, что произошло, выяснить, из-за чего собирались убить моего сына», - сказала журналистам мать Буцхрикидзе Мадонна Катамадзе.

В Минобороны Грузии произошедшее до сих пор не комментировали. МВД начало следствие по статье «попытка умышленного убийства». О задержании подозреваемых пока не сообщалось.