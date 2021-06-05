Власти Грузии сделают доступнее вакцинацию от COVID-19 для жителей Абхазии

Власти Грузии обещают сделать еще более доступным процесс вакцинации от COVID-19 для граждан, проживающих в самопровозглашенной республике Абхазия. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Сегодня Гамкрелидзе осмотрел медицинские пункты на де-факто границе с Абхазией. На мосту через реку Ингури тестируют всех граждан, которые переходят на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. По словам главы NCDC, за последний месяц на COVID-19 здесь проверили 11 тысяч человек, заболевание подтвердилось у 44 из них, один человек выразил желание пройти вакцинацию.

«Прививку предлагают всем, кто переходит. Сначала они больше воздерживались, а сегодня более активно планируют прививаться. Для них доступны все вакцины, которые администрируются в стране», - сказал Гамкрелидзе.

Он также сообщил, что для граждан из Абхазии необязательна предварительная онлайн-регистрация на вакцинацию. Им достаточно прийти в многопрофильную клинику Рухи, центральную реферальную больницу или поликлинику Зугдиди, и воспользоваться виртуальными кабинетами.

«Что касается людей, находящихся на оккупированных территориях, у нас есть серьезный диалог, и NCDC активно участвует в процессе. Основная ось, которая связывает нас сегодня с нашими оккупированными территориями, - это медицина и здравоохранение. Центр контроля заболеваний обеспечивает наших соотечественников в Абхазии вакцинами для детей, лекарствами от СПИДа, противотуберкулезными препаратами, целым рядом тестов, мы также предложили ковид-вакцину», - сказал он.

19 апреля власти Грузии отменили обязательный пятидневный карантин для граждан, которые пересекают де-факто границы с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. Всех лиц, которые переходят на территорию, контролируемую центральными властями, тестируют на коронавирус экспресс-тестами на антиген, сообщает «Новости-Грузия».