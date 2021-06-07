В Грузии от коронавируса скончались еще 24 пациента

Двое граждан Армении, один из которых бывший военный, арестованы по обвинению в совершении госизмены и шпионажа в пользу Азербайджана. Как пишет «Радио Азатутюн», об этом говорится в сообщении, распространенном сегодня Службой национальной безопасности (СНБ) Армении.

Согласно информации СНБ, бывший военный, награжденный ранее медалями «За безупречную службу» и «За участие в боевых действиях», вместе со своими другом отправился в Турцию, где получил предложение передавать соответствующие данные за определенную оплату.

Как сообщили в СНБ, они длительно и тщательно подготовили совершение преступления, распределили роли и будущие доходы, спланировали пути сокрытия преступления, определили средства связи, объем и значение подлежащей передаче информации, получив от азербайджанских спецслужб соответствующие указания. После этого оба гражданина отправились в третью страну, где в посольстве Азербайджана подписали договор о том, что дают свое согласие о переходе на сторону врага и действия в ущерб Армении, получили от сотрудников спецслужб соответствующие псевдонимы и суммы в виде аванса.

После этого, по версии СНБ, упомянутые лица поддерживали связь со спецслужбами Азербайджана, получали поручения и передавали данные, фотографировали и снимали на видео воинские части Минобороны и военную технику, выясняли число служащих, личные данные командного состава, изучали учебные батальоны, а также дислоцирование систем ПВО в Армении и Нагорном Карабахе, данные о наличии таких систем рядом с важными объектами. Также они снимали на фото и видео стратегические объекты – водохранилища, гидроэлектростанции, стратегические высоты, а во время войны подземные убежища, передвижение военной техники и войск. Все это они отправляли по специальному приложению, активированному на турецкие номера, – говорят в армянском ведомстве.

В СНБ заявляют, что во время войны в Карабахе один из них в качестве командира добровольческого отряда отправился в район самообороны Гадрута, собирал информацию и вплоть до конца октября продолжал отправлять её противнику. В этот период он передавал видео и фотоматериалы о расположении средств противовоздушной обороны, ракетных систем, бронетехники, боевых позиций, военных подразделений и так далее.

«Его действия дали возможность противнику определить местонахождение вооружения и военной техники, имеющих особое стратегическое значение, наносить целевые удары, выводить из строя армейские объединения, военную технику и живую силу. В результате этого, была существенно ослаблена боеспособность вооруженных сил, созданы препятствия для дальнейшей реализации боевых задач, благоприятные условия для прорыва войсками противника линии обороны на южном направлении и дальнейшего их продвижения вглубь Нагорного Карабаха», – говорится в сообщении.

Второй член группы, согласно сообщению СНБ, осуществлял сбор информации в тылу, передавал точные сведения о местонахождении одного из зенитно-ракетных комплексов, расположенных в глубоком тылу, и сделал его целью для атаки противника, применившего ударный беспилотник для ее уничтожения.

Данные лица были привлечены в качестве обвиняемых и уже дали признательные показания, в их отношении в качестве меры пресечения избран арест, – говорится в сообщении.

По информации СНБ Армении, были обнаружены и изъяты средства специальной связи, предназначенные для войск, мобильные телефоны, видеозаписи, сделанные во время учений, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.