Кондолиза Райс: Украина и Грузия должны стать членами НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, которая занимала этот пост во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, заявила, что Украина и Грузия должны стать членами НАТО и получить План действий по членству.

Как пишет «Европейская правда», об этом она сказала во время Киевского форума по вопросам безопасности.

«Для тех, кто участвовал в Бухарестской декларации (саммита НАТО 2008 года – ред.), все остается в силе. НАТО как основная мировая организация коллективной безопасности демократических государств должен принять в свои ряды Украину и Грузию и для этого поддержать План действий по членству для Украины и Грузии», – сказала она.

Спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай в своем выступлении отметил, что в прошлом году Украине предложили Партнерство с расширенными возможностями, что позволяет дальше развивать сотрудничество с Альянсом, и для обеих стран «двери остаются открытыми».

«Двери НАТО остаются открытыми. Союзники остаются верны решению Бухарестского саммита 2008 года – что Украина и Грузия станут членами НАТО. Ожидаю, что лидеры Альянса четко заявят об этом на саммите на следующей неделе», – отметил Джеймс Аппатурай.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ рассказал, что саммит в своем итоговом решении подтвердит политику открытых дверей для Украины и Грузии, но не будет готов пойти дальше.

Джоанэ призвал Украину не разочаровываться из-за этого, приводя пример своей страны – Румынии, вступление которой в НАТО вначале также поддерживали не все.