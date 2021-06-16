В Абхазии выявлено 65 новых случаев инфицирования коронавирусом

Шестнадцатого июня на женевской вилле La Grange прошла встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Это первая встреча политиков после избрания Байдена президентом США. Переговоры в нескольких форматах продолжались более четырех часов.

Путин приехал на встречу в Женеве первым: на вилле его встретил президент Швейцарии. Джо Байден появился позже: американские советники отмечают, что это было сделано специально, с учетом привычки Путина "опаздывать" на встречи: в Белом доме не хотели, чтобы Байден ждал своего собеседника.

Перед началом встречи Путин поблагодарил Байдена за его "инициативу" встречи и сказал, что надеется, что она будет продуктивной. Байден также поблагодарил Путина и сказал, что рассчитывает на встрече понять, в каких сферах РФ и США могут найти способы сотрудничать, а в каких нет.

Настоящее Время вело прямую трансляцию открытой для прессы части встречи двух президентов:

Саммит состоит из трех частей и, по заявлениям российской стороны, займет минимум 4-5 часов. В начале пройдет беседа двух президентов в узком составе, с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Потом она продолжится в расширенном составе. Потом будет небольшой перерыв, а затем продолжение переговоров. После переговоров президенты по отдельности выступят на пресс-конференциях. Общей пресс-конференции не будет: на дипломатическом языке это является сигналом того, что никаких общих договоренностей по итогам встречи не ожидается.

Американские советники перед встречей отдельно подчеркивали, что Байден не будет проводить встречу с Путиным наедине и не под запись, чтобы не оказаться в той же ситуации, в какой бывший президент Дональд Трамп оказался после встречи с Путиным в Хельсинки.

Официально в повестке переговоров заявлены "перспективы двусторонних отношений", борьба с пандемией коронавируса и урегулирование конфликтов в регионах и другие вопросы. На деле разговор пойдет на несколько тем, и следует отметить, что как минимум часть из них Владимир Путин ранее отказывался обсуждать.

Отношения между Вашингтоном и Москвой самые напряженные за последние годы: это признают и в Кремле, и в Белом доме. Стороны по-прежнему расходятся во всем, от позиции по Украине и Сирии до заключенного в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального. Однако в Кремле придают встрече огромное значение: это показывает то, что в аэропорт Женевы еще накануне, до прибытия Путина прилетело три огромных самолета ИЛ-76 и один ИЛ-96 из летного отряда "Россия". Они привезли сопровождающий персонал, охрану и, вероятно, лимузины, на которых будет передвигаться российский президент.

Для Байдена эта встреча имеет куда меньшее значение. Он будет общаться с Путиным сразу после встречи лидеров стран G7 в Корнуолле и саммита НАТО: именно эти встречи стали первыми зарубежными поездками президента США после избрания и показали его приоритеты. Россия на этих встречах не присутствовала. Долгое время она входила в G8, но была исключена из этого "политического клуба" ведущих мировых держав в 2014 году после аннексии Крыма.

Что россияне и американцы думают о встрече Байдена и Путина

Что же реально могут обсуждать в Женеве президенты РФ и США?

Кибератаки

В последние месяцы было совершено несколько крупных кибератак программ-вымогателей на американские компании: известно как минимум о выкупе, который хакеры требовали у руководства трубопровода Colonial Pipeline Co и мясоперерабатывающей компании JBS.

Байден уже заявлял, что намерен поднять этот вопрос на встрече с Путиным, и предположил, что хакеры могут находиться в России. Путин, в свою очередь, заявлял, что идея о том, что Россия несет ответственность за эти кибератаки, "абсурдна".

Оппозиция в России, соблюдение прав человека и Навальный

Байден критиковал Москву за предполагаемое отравление Навального и несколько раз говорил, что считает уголовное преследование политика политическим делом, и настаивал, что он должен быть освобожден. Накануне встречи он заявил: "Смерть Навального стала бы еще одним свидетельством того, что у России очень слабое или полное отсутствие желания соблюдать основополагающие права человека" – и заметил, что, если это произойдет, это "ухудшит отношения России со всем миром".

Кремль отрицает причастность к отравлению Навального и неоднократно заявлял, что уголовное преследование политика – внутреннее дело страны. Также Путин отмечал, что в США тоже существует множество собственных проблем с соблюдением прав человека.

Украина

Вашингтон настаивает, чтобы Россия вернула Крым Украине и перестала вмешиваться в конфликт в Восточной Украине, в частности поддерживать там сепаратистов. В понедельник лидеры НАТО подтвердили решение 2008 года о том, что Украина может однажды присоединиться к Альянсу. При этом Путин неоднократно давал понять, что Украина – это "красная черта" в отношениях России и НАТО, и заявлял, что Крым являлся и является российским.

Дипломаты

США и Россия находятся в разгаре дипломатического конфликта. После отравления Навального и взрывов в чешском Врбетице США расширили санкции в отношении России, заявив, что ее "вредоносные внешнеполитические действия" представляют "чрезвычайную угрозу" для национальной безопасности и экономики США. В ответ на это Кремль внес США в перечень недружественных стран и запретил консульствам США в РФ нанимать граждан России и третьих стран. Стороны также обменялись высылкой дипломатических сотрудников.

Обмен заключенными

В российской колонии отбывает срок морской пехотинец Пол Уилан, признанный судом виновным в шпионаже, а также Тревор Рид, еще один бывший американский гражданин, который был признан виновным в нападении на полицейского. Их семьи настаивали на их освобождении перед саммитом.

На вопрос, рассматривает ли он возможность обмена заключенными, Путин сказал NBC News: "Да, да, конечно". Российский адвокат Уилана ранее предполагал, что Москва будет заинтересована в сделке, в результате которой в Россию вернется торговец оружием Виктор Бут, а также Константин Ярошенко, пилот, осужденный за сговор с целью контрабанды кокаина в Соединенные Штаты.

Ядерное оружие

Две крупнейшие ядерные державы мира стремятся вести переговоры о контроле над вооружениями. В феврале они продлили на пять лет новый договор СНВ, который ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, ракет и бомбардировщиков, которые могут быть развернуты. Россия также хочет заключить сделку, согласно которой ни одна из сторон не размещает определенные ракеты наземного базирования в Европе.