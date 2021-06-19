В Грузии выявили еще два случая заражения индийским штаммом коронавируса

В Грузии эпидемиологи выявили еще два случая индийского штамма коронавируса. Об этом сообщил сегодня, 19 июня, глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

«Подтвердились еще два случая, то есть теперь у нас всего 20 случаев. Напомню, что в Британии потребовалось примерно от двух до трех месяцев, чтобы полностью заменить сперва обычный, а затем британский штамм», - приводит слова Гамкрелидзе Общественный вещатель.

Гамкрелидзе отметил, что индийский штамм «не имеет отличительных клинических признаков». «Единственное, что британский и индийский штаммы распространяются сравнительно быстрее», - сказал он.

Первые случаи индийского штамма в Грузии зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Двое из них являлись гражданами Грузии, трое – иностранцами. Все пятеро побывали на Среднем Востоке и прибыли в Грузию в начале мая.

15 июня стало известно сразу о 18 новых случаях индийского штамма. В NCDC тогда сообщили, что, в основном, это граждане Грузии, которые возвращаются из-за границы, сообщает агентство «Новости-Грузия».