Подруга Халимат Тарамовой обратилась за помощью к Оксане Пушкиной 

Транс-женщина Лорел Хаббард представит сборную Новой Зеландии на Олимпийских играх в Токио. Она выступит в категории тяжелой атлетики среди женщин до 87 кг. Это первый подобный случай в истории соревнований.

В 2015 году Олимпийский комитет обновил правила и позволил трансженщинам выступать в женской весовой категории без операции по смене пола при низком уровне тестостерона.

«Помимо того, что Лорел является одной из лучших в мире среди тяжелоатлетов, она соответствует критериям отбора и рекомендациям Международного олимпийского комитета для трансгендерных спортсменов», - подчеркнул исполнительный директор Олимпийского комитета Новой Зеландии Керейн Смит.

Хаббард сменила пол в 2013 году в возрасте 35 лет. До этого спортсменку звали Гэвин. На ее счету серебряная медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике 2017 года и золотая медаль на Кубке мира 2020 года в Риме.

В 2019 году она также выиграла золотую медаль на Тихоокеанских играх в Самоа, победив спортсменку из принимающей страны. Это вызвало возмущение среди участников соревнований. Глава ассоциации по тяжелой атлетике Самоа сравнил выбор новозеландцев в Токио с разрешением «допинга» для спортсменов.

Критики считают, что у Хаббард, как у бывшего мужчины, есть несправедливые биологические преимущества перед спортсменками женского пола, такие как увеличенная плотность костей и мышц.