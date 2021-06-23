Новости
Штамм коронавируса «Дельта» представляет основную угрозу в США
Штамм коронавируса "Дельта", который впервые был выявлен в Индии, представляет сейчас наибольшую опасность в Соединенных Штатах, заявил во вторник главный советник Белого дома по вопросам медицины Энтони Фаучи.
"Заразность этого варианта несомненно выше, чем оригинального SARS-CoV-2 и варианта "Альфа". Он вызывает более тяжелую форму заболеваний, что отражается в повышенном риске госпитализации", - подчеркнул Энтони Фаучи. По его словам, процент зараженных этим штаммом вируса в США достиг двадцати процентов, увеличившись за две недели в два раза. Вместе с тем, используемые в США вакцины продемонстрировали высокую эффективности в нейтрализации "Дельты". Например, эффективность вакцины Pfizer достигает 88 процентов в предотвращении заражения и 96 процентов - в предотвращении серьезных заболеваний, требующих госпитализации. "У нас есть инструменты. Давайте ими воспользуемся и сокрушим эту вспышку", - призвал Энтони Фаучи.
По оценкам специалистов, штамм "Дельта" является наиболее заразным из нескольких десятков вариантов коронавируса, циркулируемых в мире. В то время, как этот вариант коронавируса вынудил Великобританию отложить планировавшееся ослабление карантинных мер, уровень заражений и смертности в Соединенных Штатах продолжает падать, многие шаты почти полностью отменили различные ограничения. Ношение масок обязательно лишь в общественном транспорте и школах. Невакцинированные болельщики должны будут носить маски во время посещения спортивных мероприятий.
Другие новости дня
Отец Зазы Гахеладзе по просьбе Патриарха не перейдет через де-факто границу
Отец находящегося в цхинвальской тюрьме гражданина Грузии Зазы Гахеладзе – Михаил Гахеладзе решил пока не переходить через де-факто границу с Южной Осетией. Ранее он заявлял, что хочет быть задержан российскими военными, чтобы оказаться рядом с сыном.
Как пояснил Михаил Гахеладзе, он изменил решение по просьбе Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго. Отец Зазы Гахеладзе при этом говорит, что перейдёт на территорию, контролируемую югоосетинскими властями и российскими военными через месяц – если переговоры по освобождению его сына завершатся безрезультатно.
Отметим, что сегодня Зазе Гахеладзе исполнилось 34 года. Его родственники, гражданские активисты и оппозиционные политики планируют провести акцию протеста с требованием освободить задержанного.
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне заявили, что запланированная акция – «провокационная инициатива», которая наносит ущерб переговорному процессу.
Ранее также стало известно, что грузинский патриарх обратится с просьбой об освобождении Зазы Гахеладзе к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Абхазские партии «Амцахара» и «Айтайра» решили создать политический союз
В Абхазии состоялось заседание президиума провластной партии «Амцахара». На нем приняли решение об объединении в политический союз с политической партией «Айтайра».
Как сообщили в пресс-службе «Амцахара», основной посыл объединения – «необходимость консолидации конструктивных и ответственных сил в интересах народа Абхазии». Партия надеется на стабилизацию общественно-политической ситуации в Абхазии «исключительно в рамках Конституции» и решение возникающих противоречий в обществе «исключительно путем диалога».
«В ближайшее время планируется проведение политсоветов партий «Амцахара» и «Айтайра» для определения дальнейших шагов по реализации соглашения», – сказано в сообщении пресс-службе.
На заседании президиума также обсудили обращение к президенту самопровозглашенной республики Абхазия Аслану Бжания по поддержке Общественного совета при президенте.
Выступившие на политсовете подтвердили свою поддержку инициативе Бжания по созданию Общественного совета, цель которого – «ведение конструктивного диалога, обмен мнениями и выработка единого механизма реализации национальных проектов, идей и планов по развитию государственных и общественных институтов».
«В связи с тем, что в обществе есть запрос на выстраивание диалога между властью и оппозиционными силами, стабилизацию внутренней обстановки в стране, формирование цивилизованной культуры, президиум призвал все политические партии и движения вернуться к работе в Общественном совете при президенте Республики Абхазия, что будет способствовать эффективному взаимодействию общества и государства», – говорится в заявлении пресс-службы «Амцахара».
Коронавирус в Абхазии: 113 новых случаев, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 456 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 113 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 63 человека, все - с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 27 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале пациентка 1952 года рождения.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 19 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 20, в Ткварчельской ЦРБ - 14.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 480 человек. Зарегистрировано 244 летальных случая. Выздоровели 15 294 человека.
Саломе Зурабишвили прибыла с официальным визитом в Украину
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с официальным визитом в Украину. Официальная церемония встречи Саломе Зурабишвили пройдет во дворце президента Украины в Киеве завтра, 23 июня. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.
«В рамках визита президент Грузии встретится с президентом Украины. Встречи пройдут с глазу на глаз и в расширенном формате. В Киеве запланированы встречи на высшем уровне: с премьером Украины Денисом Шмыгалем и председателем Национальной Рады Украины Дмитрием Разумковым.
Президент Грузии прибыла в Украину вместе с государственной делегацией, в которую входят представители администрации президента, законодательной и исполнительной власти», - говорится в информации президентской администрации.
Илия Второй обратится к российскому патриарху с просьбой освободить Зазу Гахеладзе
Завершилась встреча митрополита Горийского и Атенского Андриа и митрополита Каспийского и Самтависского Дамиана с членами семьи Зазы Гахеладзе.
После встречи митрополит Андриа сообщил журналистам, что Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй обратится с просьбой об освобождении Зазы Гахеладзе к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Как отмечает митрополит, соответствующее письмо уже подготовлено патриархией и в ближайшее время будет отправлено в Москву. Священнослужители, пришедшие на встречу с семьей Зазы Гахеладзе, пожелали им выдержки и терпения. Что касается позиции членов семьи Гахеладзе, то пока она неизменна, и 23 июня акция протеста начнется с села Квемо Чала, передает грузинская служба Радио Свобода.
- Житель села Квемо Чала Каспийского муниципалитета Заза Гахеладзе был задержан российскими пограничниками 11 июля 2020 года, недалеко от крепости Схвило. Во время незаконного задержания он был ранен в ногу.
- Югоосетинские власти обвинили Гахеладзе, помимо нарушения де-факто границы, в покушении на жизнь военнослужащего. 5 февраля т.н. суд «приговорил» Зазу Гахеладзе к 12 годам и шести месяцам незаконного лишения свободы.
Парламент Грузии принял законодательную инициативу, связанную со снятием иммунитета с депутата
Парламент Грузии 98-ю голосами, единогласно принял инициативу, связанную со снятием иммунитета члена парламента. Проект изменений в регламент был рассмотрен в первом чтении и поддержан, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Согласно проекту, подготовленному фракцией «Грузинская мечта», для дачи разрешения на задержание или арест депутата, обыск в его квартире или на рабочем месте, обыск его машины или личный досмотр, потребуется 3/5 полного состава парламента – не менее 90 голосов.
Изменения в регламенте вытекают из соглашения, подписанного политическими партиями 19 апреля 2021 года, согласно которому, «парламент должен отреагировать на вопросы, воспринимаемые как политизированное правосудие, посредством законодательства и (при необходимости) вносить соответствующие поправки в регламент, чтобы для снятия депутатского иммунитета члена парламента требовались больше голосов, чем простое большинство».
К санкциям против авиакомпаний Беларуси присоединись ещё 7 стран
Семь европейских государств, не входящих в ЕС, запретили самолетам авиакомпаний Беларуси приземляться и взлетать в их аэропортах, а также пролетать над их территориями. Речь идет об Албании, Черногории, Северной Македонии и Сербии, а также Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Они присоединились к санкциям, принятым 4 июня против режима Лукашенко всеми 27 государствами ЕС.
Такая мера принята в ответ на приказ Александра Лукашенко захватить и принудить к посадке пассажирский самолет ирландской компании Rianair. На борту самолета находились 126 пассажиров и 6 членов экипажа. После посадки сотрудники белорусских спецслужб арестовали блогера Романа Протасевича и его подругу, гражданку России.
Представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что семь стран обеспечат следование санкциям, принятым Советом ЕС и приветствовал это решение.
Новые санкции ЕС против Лукашенко коснутся крупнейших автостроительных предприятий страны – МАЗ и БелАЗ. В списке также связанная с Гуцериевым «Новая нефтяная компании», «Белаэронавигация» и еще 4 предприятия.
Среди включенных в список физических лиц – бизнесмены Алексей Олесин, Александр Зайцев и Сергей Тетерин, члены семьи Александра Лукашенко, депутаты, следователи, судьи, сотрудники правоохранительных органов, ректоры вузов.
Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал санкции «посланием режиму Александра Лукашенко». Путь к снятию санкций, по его словам, лежит в прекращении репрессий, освобождении политзаключенных и начале общенационального политического диалога.
Главы МИД стран ЕС одобрили также введение секторальных санкций против Беларуси. Они затронут белорусский экспорт. Эти санкции еще должны быть одобрены главами государств ЕС. Ожидается, что это произойдет на саммите 24-25 июня.
В координации с ЕС санкции против режима Лукашенко были приняты США Канадой и Великобританией. На днях ожидается объявление секторальных санкций против Минска.
Св. Эчмидзин приветствовал предложение Пашиняна лидерам духовенства о диалоге
Первопрестольный Святой Эчмиадзин положительно оценивает сделанное накануне, 21 июня, во время митинга заявление исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна о важности солидарности, единства, консолидации всего национального потенциала в деле установления безопасной, благополучной и поступательной жизни родины, а также о необходимости положить конец оскорблениям и риторике ненависти в политическом поле. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня пресс-канцелярией Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
Святой Эчмиадзин также приветствовал предложение Пашиняна о диалоге, адресованное лидерам духовенства.
«Первопрестольный Святой Эчмиадзин всегда выступал с этих позиций и ожидает, что вновь формирующаяся власть предпримет практические, последовательные шаги для претворения в жизнь своего собственного предложения о сотрудничестве с Церковью, а также для формирования общественной солидарности. Духовенство, осознавая свою духовную миссию и ее важность особенно в таких кризисных ситуациях, должно продолжить делать все необходимое, чтобы наш народ мог преодолеть трудности и вызовы своей жизни, чтобы этот маленький независимый осколок родины нашел в себе силы восстановить свою безопасность и крепость для продолжения пути в новые века.
Мы просим благословения и поддержки Всемогущего Бога для нашей страны и нашего верующего народа. Пусть Бог защитит и сохранит Армению и Арцах в мире и процветании», - говорится в заявлении.
Накануне вечером на Площади Республики во время митинга партии «Гражданский договор» лидер партии, кандидат в премьер-министры Никол Пашинян предложил сотрудничество всем политическим силам, участвовавшим в выборах, отметив, что «с завтрашнего дня он начнет политические переговоры с теми силами, которые готовы к сотрудничеству». Затем он призвал к лидеров духовенства к духовному диалогу, сообщает Радио Азатутюн.
В Тбилиси закрывается приют для собак Тамаза Элизбарашвили
Бизнесмен Тамаз Элизбарашвили объявил о закрытии приюта для собак в Тбилиси, который он содержал в течение 18 лет. Элизбарашвили пожаловался на то, что безрезультатно обращался с просьбой помочь приюту к правительству и к бизнесменам. Он также был готов передать частный приют с условием, что новый владелец позаботится о питомцах в течение восьми лет, однако желающих не оказалось.
«Очень жаль, что приют Тамаза Элизбарашвили просуществовал только 18 лет, пока у меня была для этого финансовая возможность. Но еще больше жаль, что в этой стране ни правительство, ни бизнесмены, ни общество не посчитали необходимым существование приюта. Я хочу поблагодарить всех людей, которые в течение этих 18 лет давали обитателям приюта хотя бы кусок хлеб или перечислили хотя бы один тетри», - написал Элизбарашвили.
С этого дня приют больше не будет принимать животных. Больные собаки, живущие в приюте, будут переданы Агентству мониторинга животных. Здоровых собак стерилизуют, а затем отпустят. В приюте останутся здоровые собаки крупного размера, так как их нельзя выпускать на улицу.
Приют для животных в Тбилиси был основан Тамазом Элизбарашвили в 2004 году. Одним из самых трагичных испытаний для приюта стало разрушительное наводнение 2015 года в Тбилиси, во время которого погибли не только обитатели приюта, но и почти половина животных городского зоопарка. После наводнения бизнесмен отстроил приют на новом месте. Однако в последние годы заведение испытывало серьезные финансовые затруднения и выживало только за счет пожертвований.
Грузия улучшила показатели в рейтинге устойчивого развития 2021 года
Грузия поднялась на два пункта в рейтинге устойчивого развития 2021 года и по показателю качественного образования и попала в лучшую десятку стран Европы.
Издательство Кембриджского университета опубликовало отчет устойчивого развития 2021 года. В отчет попали 165 стран, которые были оценены в плане выполнения целей устойчивого развития ООН. Грузия улучшила показатели на две ступени и заняла 56-ю позицию. В отчете 2020 года Грузия занимала 58 место, а в 2017 году занимала 66 позицию.
Группа независимых исследователей работали под руководством директора исследовательского центра устойчивого развития Колумбийского университета Джефри Саша. Страны оценивались по 93 критериям 17 разных глобальных целей устойчивого развития. Они касаются бедности, неравенства, благополучия, образования, мира и справедливости, также климатическим и экологическим вызовам,.
Успехов Грузия добилась благодаря прогрессу, достигнутому по таким направлениям, как качественное образование, индекс правосудия, легкость корпоративных налогов, свобода прессы и так далее.
В плане качества образования Грузия из 165 стран попала в десятку лучших стран Европы и тридцатку стран мира. Помимо этого, важный успех был выявлен в таком направлении, как индекс правосудия 2020 года, который подразумевает доступ к правосудию. В этом направлении Грузия заняла 28 место из 126 стран мира и 15 место среди стран Европы.
Хороший результат Грузия показала и в таком направлении, как индекс права собственности. Здесь Грузия заняла 32 место в мире и 14 среди стран Европы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Согласно отчету, Грузия улучшила десять целей устойчивого развития и 40 критериев, из них 33 показатели значительно улучшены. В 38 индикаторах устойчивого развития Грузия была оценена, как страна «Достигшая цели устойчивого развития».
ООН публикует отчет выполнения целей устойчивого развития каждый год. Отчет 2021 года является седьмым по счету.
Генассамблея ООН в сентябре 2015 года приняла резолюцию «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». В 2015 году правительству Грузии было поручено на высшем политическом уровне руководить и координировать процессом национализации целей устойчивого развития. В результате консультаций, все 17 целей и 93 задач устойчивого развития ООН определены, как национальные приоритеты. Все эти цели и задачи должны быть выполнены до 2030 года.
Мэр Москвы запретил посещение ресторанов и кафе без прививки, антител или ПЦР-теста
Мэр Москвы Сергей Собянин запретил с 28 июня посещение ресторанов и кафе в городе без прививки от коронавирусной инфекции нового типа, антител к ней или свежего ПЦР-теста, доказывающего отсутствие болезни у посетителя. Об этом он сообщил в своём блоге.
Сертификаты тестирования или вакцинации должны быть зарегистрированы в государственной базе, проверяться они будут по QR-коду. При этом бумажные справки обещано не принимать.
Аналогичные правила введены для концертов, спортивных мероприятий и танцплощадок уже с 22 июня. В случае невозможности обеспечить проверку кодов их обещано закрыть. Исключение будет сделано для массовых мероприятий с 500 зрителями и менее.
"Решения, которые мы принимаем, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей", – заявил Собянин. При этом не ясно, являются ли такие ограничения со стороны мэрии законными.
- В июне на фоне резкого роста числа заражённых COVID-19 в России в некоторых регионах вернули карантинные ограничения, а также объявили об обязательной вакцинации части сотрудников сферы услуг, торговли и чиновников. Решение об обязательной вакцинации принято в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Ленинградской, Сахалинской, Тульской, Тверской областях, Якутии, Кузбассе и на Кубани.
- Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольным. Юристы отмечают, что требование обязательной вакцинации чаще всего является незаконным. Кремль заявил, что выступает против обязательной иммунизации, однако считает, что дискриминация непривитых "неминуемо наступит".
- По состоянию на 22 июня в России было выявлено 5 350 919 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Избыточная смертность в России составила в 2020 году около 360 тысяч человек, демографы склонны считать, что большую часть можно записать на коронавирус.
ЕСПЧ присудил 2 млн евро по делу о пропаже жителей Чечни в 2005 году
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил почти два миллиона евро компенсации по делу об исчезновении одиннадцати жителей чеченской станицы Бороздиновская в 2005 году. Суд в Страсбурге признал, что российские власти нарушили множество статей Европейской конвенции о защите прав человека, среди которых – право на жизнь.
По свидетельствам очевидцев и правозащитников, летом 2005 года около сотни военнослужащих батальона "Восток" Минобороны России убили одного пожилого местного жителя и вывезли в неизвестном направлении 11 человек, преимущественно аварцев. Большинство военных батальона составляли выходцы из Чечни.
Россия проводила расследование произошедшего самостоятельно. Командование "Востока" все обвинения отвергло.
В октябре 2005 года Грозненский гарнизонный военный суд вынес приговор командиру роты "Востока" Мухади Азиеву. За участие в зачистке Бороздиновской он получил условный срок. Азиева признали виновным в превышении должностных полномочий.
Родственники пропавших обратились в ЕСПЧ. Первое заседание суда по делу состоялось в конце 2006 года.
НПО призывают власти Грузии активизировать работу по освобождению Ираклия Бебуа
Грузинские НПО призывают власти рассмотреть дело Ираклия Бебуа на предстоящих 29-30 июня Женевских переговорах, пишет СОВА.
Как отмечено в совместном заявлении организаций «Права Грузия» и «Центр социальной справедливости», грузинское правительство обязано принять все возможные дипломатические и политические меры ради возвращения Бебуа на территорию, подконтрольную официальному Тбилиси.
Согласно заявлению, семье задержанного стало известно, что, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, молодой человек восемь месяцев не проходил медицинского обследования.
Кроме того, в письме подчеркнуто, что из-за пустых обещаний Тбилиси Ираклий Бебуа и его семья лишились возможности обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
«К сожалению, политика в области прав человека в конфликтных регионах и вокруг них не получила в нашей стране должного институционального или официального оформления. Среди них и недостаточная коммуникация с де-факто властями и слабый переговорный ресурс, из-а чего в целом попытки государства вновь фрагментные, слабые и по большей части», – говорится в письме.
- Уголовное дело было возбуждено в отношении гражданина Грузии Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага. После задержания он сказал, что сделал это осознанно, но добавил, что жест не был направлен против кого-либо.
- В абхазском МВД позднее сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна».
- Гальский районный суд приговорил Ираклия Бебуа к девяти годам лишения свободы. Его также обязали выплатить штраф в 10 тысяч рублей.
Грузия попала в десятку крупнейших покупателей российской икры
Грузия – в десятке крупнейших покупателей российской икры. Об этом говорится в исследовании Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.
В документе указано, что экспорт российской икры на мировые рынки в 2020 году увеличился на 12% по сравнению с предшествовавшим годом, а за пять лет он вырос почти вдвое.
Самый сильный прирост спроса показали США: поставки увеличились с 4 тонн в 2016 году до 28 тонн в 2020 году, то есть на 640%.
Лидерство удерживает Украина (604 тонны), далее следуют Беларусь, Казахстан и Молдова. В первую десятку также входят Узбекистан, Азербайджан и Китай.
В Абхазии сожгли автомобиль оппозиционера Виталия Габния
В Сухуми ночью сожгли автомобиль абхазского оппозиционера, председателя партии «Апсны», бывшего вице-президента Виталия Габния. Об этом сообщил портал «Апсны паблик». Информацию Telegram–каналу RESPUBLICA подтвердил и сам Габния.
Момент поджога попал на камеры видеонаблюдения, – передает «Апсныпресс».
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия сообщили, что возбудили уголовное дело по факту поджога автомобиля по части 2 статьи 164 (умышленного уничтожение чужого имущества) Уголовного кодекса.
«Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что примерно в 03 часа 40 минут по Проспекту Аиааира неустановленное лицо с целю умышленного уничтожения чужого имущества совершило поджог автотранспортного средства марки Toyota Land Cruiser 200. Возгорание было локализовано сотрудниками МЧС. Правоохранительные органы предпринимают оперативно-розыскные меры по установлению места нахождения и задержанию лица, совершившего данное преступление», – сказано в заявлении.
Отметим, что ранее Габния, вместе другими абхазскими оппозиционерами, предложил правительству добровольно уйти в отставку из-за решения о легализации майнинга в сентябре 2020 года.
В Цхинвали говорят о «попытках срыва переговорного процесса» по вопросу Гахеладзе
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия заявляют, что запланированная на завтра, 23 июня акция с требованием освободить гражданина Грузии Зазу Гахеладзе – «провокационная инициатива», которая наносит ущерб переговорному процессу.
Отметим, что организаторы протеста – семья Гахеладзе, а также антиоккупационное движение «Сила в единстве» под руководством Давида Кацарава.
В югоосетинском КГБ не исключают, что Кацарава призовет участников акции к «незаконному пересечению югоосетино-грузинской границы» и говорят, что «любые провокации будут пресекаться в рамках закона».
В Цхинвали говорят, что дальнейшую судьбу Зазы Гахеладзе стороны обсудили на Эргнетской встрече 15 июня.
«Несмотря на заявленную грузинской стороной важность решения данного вопроса в рамках международных механизмов, отдельными оппозиционными силами в Грузии предпринимаются попытки срыва переговорного процесса», – отмечают в югоосетинском ведомстве.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
Карл Нассиб стал первым игроком НФЛ, совершившим каминг-аут
По данным правозащитников, профессиональные спортсмены обысно признаются в своей ориентации уже после завершения карьеры
Игрок команды американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Лас-Вегас Райдерс" Карл Нассиб признался, что он гей.
"Уже давно собирался это сделать и, наконец, чувствую облегчение, избавившись от этого бремени", - сказал спортсмен в инстаграме.
По словам 28-летнего Нассиба, его тренеры, другие игроки, семья и друзья оказали ему полную поддержку. Футболист выразил надежду, что в будущем процесс каминг-аута перестанет быть необходимым.
Нассиб – первый действующий игрок НФЛ, который рассказал о своей сексуальной ориентации. Многие спортсмены-геи совершают каминг-аут уже после завершения спортивной карьеры, однако среди действующих игроков такие случаи можно пересчитать по пальцам.
В Венгрии учителя недовольны новым репрессивным законом об ЛГБТ
Протестные акции в Венгрии против принятого несколько дней назад закона о "пропаганде гомосексуализма" охватили сообщество учителей и психологов. Многие из них заявили, что не будут выполнять требования закона и продолжат беседы с несовершеннолетними школьниками о проблемах ЛГБТ-сообщества.
В интервью телеканалу "Евроньюс" представитель Венгерского союза гражданских свобод Сабольч Хеги назвал принятый закон противоречащим моральному содержанию конституции Венгрии. Хеги считает новый закон "открыто репрессивным".
Законом не предусмотрено уголовное преследование, уголовное дело не будет возбуждаться. Это означает, говорит правозащитник, что судебное разбирательство может начаться на основании меньшего объёма доказательств.
Протесты против венгерского закона "о пропаганде гомосексуализма" проходят и в других странах ЕС. Так, муниципальные власти Мюнхена предложили осветить всеми цветами радуги городской стадион, где в среду пройдёт футбольный матч между сборными Германии и Венгрии. В сети появились отклики, поддержавшие эту инициативу.
Больше новостей Радио Свобода – в видеосюжетах:
В Азербайджане с 1 июля разрешается проведение свадеб и других торжеств
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение, согласно которому с 1 июля разрешается проведение свадеб и других торжеств. Текст распоряжения опубликован на сайте кабинета министров, – пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно постановлению, число участников свадебных церемоний и торжеств не должно превышать 150 человек. При этом будут применяться определенные требования к их участникам.
В частности, если на свадьбе (или другом торжестве) присутствуют 50 человек, то они в обязательном порядке должны использовать маски. В случае, если число гостей от 50 до 150 человек, то они обязательно должны быть полностью привитыми от COVID-19 или же иметь COVID-паспорт о том, что переболели вирусной инфекцией и вылечились.
Согласно требованию кабинета министров, минимум 80% обслуживающего персонала объекта, где проходят свадьбы и торжества, должны иметь документ о получении как минимум первой дозы вакцины против COVID-19 или сертификат иммунитета против COVID-19. С 1 августа текущего года наличие для них COVID-19 паспорта является обязательным требованием.
Кроме того, между организатором свадебного мероприятия и владельцем объекта, где оно проводится, должно быть подписано обязательство о солидарной ответственности, которое владелец объекта должен внести в специальный портал icaze.e-gov.az.
Согласно решению, надзор за соблюдением правил проведения свадеб и торжеств будет осуществляться со стороны МВД, Агентства пищевой безопасности и Государственной налоговой службой Азербайджана.
В Азербайджане проведение свадеб и других торжеств было запрещено с середины марта 2020 года на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Путин одобрил развитие государственной программы вживления микрочипов в мозг
Российское правительство выделит 54 миллиарда рублей на развитие программы вживления микрочипов в мозг. Проект федеральной программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" начал прорабатываться в Минобрнауки. Её одобрил президент Путин, отношение к проекту может иметь и его дочь.
Рабочая группа для проработки новой федеральной программы с названием "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" создана после разработки концепции Российской академией наук и МГУ, пишет газета "Коммерсантъ". Проект предполагает в том числе развитие технологий нейроинтерфейсов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую с помощью электрических сигналов мозга.
Например, планируется создание интерфейсов "человек—техника" для управления самолётами, автомобилями и атомными электростанциями, цитирует "Коммерсантъ" программный документ, также должны быть созданы интерфейсы, обеспечивающие "самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений". В проекте планируется использовать искусственный интеллект.
В Минобрнауки "Коммерсанту" сообщили, что проект находится в стадии начальной проработки.
- Ранее СМИ сообщали, что проекты, связанные с искусственным интеллектом, в МГУ может курировать дочь Владимира Путина Катерина Тихонова. В декабре 2018 года она впервые показалась на публике в сюжете на гостелевидении о работе нейроцентра её института развития "Иннопрактика". В материале рассказывалось о придуманной фондом технологии, которая, как утверждалось, позволяет программировать человеческое подсознание с помощью контроля над электрическими сигналами мозга. В феврале 2020 года газета "Ведомости" писала, что Тихонова возглавит Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ. Официально о его создании с тех пор не сообщалось.
- Разработка технологии нейроинтерфейсов — перспективное направление мировой науки. В апреле 2021 года свою технологию продемонстрировал стартап Илона Маска Neuralink, разрабатывающий интерфейс для подключения мозга к компьютеру. Он показал обезьяну, которая играла в классическую игру Pong силой мысли с помощью вживлённого в череп чипа.
Грузия получит миллион доз вакцины от коронавируса – Гарибашвили
Грузия через две недели получит миллион доз вакцины от коронавируса, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. «Мы начнем интенсивный процесс вакцинации», – сказал он.
Глава правительства не уточнил название препарата, который поступит в страну. Замглавы Минздрава Тамар Габуния же отметила, что речь идёт о четырех различных вакцинах: Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca и Pfizer. Габуния говорит, что вакцины поступят в страну в июле.
Как мы сообщали ранее, Грузия столкнулась с дефицитом вакцин от коронавируса. Запас препаратов подходит к концу. Сегодня стало известно, что платформа COVAX не смогла доставить в страну 43 тысячи доз препарата AstraZeneca. Часть граждан из-за этого не может получить вторую дозу вакцины.
По данным на сегодняшний день, в стране израсходованы около 238 тысяч доз вакцины. 84 756 человек привиты обеими дозами.
В Грузии с 1 июля отменят «комендантский час»
В Грузии с 1 июля отменят т.н. «комендантский час» – ограничение на передвижение в ночные часы (с 23:00 до 4:00). Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
С сегодняшнего дня в стране также отменили обязательное ношение масок на улице. Маски остаются обязательными в закрытых помещениях и в общественном транспорте, – заявил Гарибашвили.
Ограничение на передвижение в ночное время, установленное на фоне пандемии коронавируса, действует в Грузии с ноября прошлого года. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере двух тысячи лари (около 630 долларов).
За нарушение «масочного режима» также предусмотрен штраф – 20 лари (6 долларов). В случае повторного нарушения штраф возрастает до 40 лари.
Абхазская оппозиция предлагает правительству добровольно уйти в отставку
Оппозиция предлагает правительству самопровозглашенной республики Абхазия добровольно уйти в отставку из-за решения о легализации майнинга в сентябре 2020 года, которое, по мнению оппозиционеров, усугубило энергетический кризис.
Заявление подписали председатель «Аруаа» Тимур Гулия, руководитель «Форума народного единства Абхазии» Аслан Барциц, глава партии «Апсны» Виталий Габния, лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.
Оппозиционеры указывают на заявления, сделанные членами Кабмина 16 июня на совещании у абхазского президента Аслана Бжания.
«Обращаемся к Генеральной прокуратуре Республики Абхазия провести тщательное расследование в связи с нанесённым ущербом населению и РУП «Черноморэнерго» в виде сгоревшего оборудования, а также вынужденным перетоком электроэнергии из Российской Федерации по высокой цене ещё до остановки Ингур ГЭС на ремонт из-за некомпетентных решений ответственных должностных лиц Кабинета министров по легализации добычи криптовалют», – сказано в заявлении.
Оппозиция уверена, что «причинно-следственная связь между решением Кабмина в сентябре 2020 года, резким ростом энергопотребления в октябре-декабре 2020 года с 6-7 млн. кв/ч до 9-11 млн. кв/ч и авариями в электрических сетях налицо».
«Долги правительства на вчерашний день превысили два миллиарда семьсот пятьдесят миллионов рублей и сопоставимы с собственным годовым доходом республиканского бюджета», – говорится в заявлении.
Лидеры оппозиционных сил требуют от парламента сформировать парламентскую комиссию «с целью проведения расследования сложившейся ситуации в энергетической отрасли экономики и определением причинно-следственной связи резкого ухудшения положения отрасли».
«Министрам правительства, включая премьер-министра Анкваб А. З., одобривших легализацию добычи криптовалют, предлагаем добровольно уйти в отставку, не накалять далее своими действиями-бездействием политическую обстановку и не мешать ходу расследования. Тем более, что никаких реформ, направленных на повышение собственных доходов бюджета, правительством за более чем год представлено не было ни парламенту, ни обществу», – сказано в заявлении.
Майнинг криптовалют стал причиной резкого роста энергопотребления в Абхазии. Осенью и зимой в самопровозглашенной республике периодически вводят веерные отключения электроэнергии.
Грузинскую комиссию по деоккупации в Сухуми назвали «пустой затеей», «бесполезной инициативой»
Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия назвало решение грузинских властей о создании комиссии по деоккупации пустой затеей, не соответствующей духу времени. Об этом говорится в официальном комментарии ведомства.
«Принимая решение о создании «комиссию по деоккупации» власти Грузии, очевидно, пытаются продемонстрировать своим гражданам и международному сообществу твердую решимость «разобраться» с проблемой «оккупированных территорий». Тбилиси показывает, что эта тема находится в центре внимания власти и для ее решения будут предприниматься все необходимые усилия», – сказано в заявлении.
Ведомство указывает, что «подобные бесполезные инициативы грузинских властей не могут вызвать какого-либо энтузиазма» в Абхазии.
«Наивно было бы ожидать от комиссии с таким названием каких-то адекватных современным политическим реалиям новых идей, которые были бы приемлемы для Абхазии. Провальный опыт программы «Шаг к лучшему будущему», как и более ранних грузинских проектов, должен был бы привести Тбилиси к осознанию полной неэффективности таких инициатив, больше похожих на гуманитарные проекты для жителей автономных регионов», – сказано в заявлении.
В Сухуми уверены, что инициатива может иметь лишь «краткосрочный пропагандистский эффект».
«Вместо выдвижения бессмысленных инициатив грузинской стороне следовало бы приложить больше усилий в рамках Женевского формата, который сегодня «буксует» из-за неконструктивной позиции Грузии. Достижение прогресса в Женеве стало бы демонстрацией реальных, а не мнимых намерений Грузии продвигаться по пути выстраивания равноправных межгосударственных отношений между Абхазией и Грузией», – отметили в абхазском министерстве.
- Государственная комиссия с целью разработки и осуществления «государственной стратегии Грузии по деоккупации и мирному разрешению конфликта» была создана по решению премьер-министра Грузии 21 июня. Работу нового органа будет координировать Министерство иностранных дел страны.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.