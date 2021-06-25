Анатолий Бибилов вакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник V»

Муниципальному депутату Тверского округа Москвы Кетеван Хараидзе, которая в мае сообщила о намерениях баллотироваться в Государственную Думу, а в данный момент находится в СИЗО-6 по обвинению в мошенничестве, не дают питьевую воду. Об этом в фейсбуке сообщила главный редактор издательства Corpus Варвара Горностаева со ссылкой на адвоката Хараидзе.

"Ей приносят кипяток… в эту адскую жару. А воды – нет, не приносят. В ту секунду, как мы об этом узнали, я заказала во ФСИН-магазине 18 литров воды в бутылках. Была уверена, что оплаченный заказ доставят ну хотя бы до конца дня. Сегодня воды по-прежнему нет", – пишет Горностаева.

Она также публикует письмо мундепа, в котором та пишет, что ей приносят в камеру еду и отказываются уносить, несмотря на то, что Хараидзе объявила голодовку.

"Ну и пусть стоит. Есть не буду!!!" – написала арестованная в своем письме.

Кроме того, журналист The Insider Олег Пшеничный опубликовал письмо, которое, по его словам, написала Хараидзе.

"У меня нет воды! Нет воды! Передайте мне воду! Жарко! Еды не надо! – сказано в письме. – И передайте в СК. Они меня плохо знают. Запугать и требовать подписать признание у них не выйдет! Я помру с голоду, но не позволю себя сломать! Это все политика и выборы в ГД".

Кетеван Хараидзе – муниципальный депутат Тверского района Москвы. На своей странице в фейсбуке она рассказывает о проблемах благоустройства района.

В середине июня ее задержали и арестовали на два месяца. В знак протеста она объявила голодовку. Ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Хараидзе обвиняют в том, что она незаконно препятствовала вводу в эксплуатацию элитного жилого комплекса в Тверском районе. По словам защиты мундепа, дом был возведен с градостроительными нарушениями без собственной канализации.