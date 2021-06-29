Участники Женевских переговоров сегодня проведут техническую встречу

Очередной, 53-й раунд Женевских международных дискуссий состоится завтра. Как пишет Первый канал Грузии, сегодня, в преддверии переговоров, стороны проведут техническую встречу.

По информации грузинской стороны, основными темами обсуждения станут исполнение шестипунктового соглашения о прекращении огня, незаконная бордеризация и тяжелая гуманитарная ситуация на оккупированных территориях. Грузинские власти поднимут за столом переговоров вопрос о Зазе Гахеладзе и других незаконно задержанных гражданах Грузии.

По словам замминистра иностранных дел Лаши Дарсалия, очередной раунд переговоров будет тяжелым «из-за сложной ситуации на оккупированных территориях».

«Очередной, 53-й раунд состоится 30 июня. Женевские переговоры касаются реализации соглашения из шести пунктов, и главной темой, конечно же, будет реализация соглашения из шести пунктов. На фоне ареста наших граждан, г-на Гахеладзе, а также всех других случаев продолжается процесс бордеризации, это всегда создает тяжелый фон на раундах переговоров. Поэтому этот раунд будет достаточно сложным», – заявил Лаша Дарсалия.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко провел в Москве консультации с представителями самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что на Женевских дискуссиях уделят приоритетное внимание «заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой, а также скорейшему началу процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией».