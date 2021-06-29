Беларусь приостановила участие в «Восточном партнерстве» в ответ на санкции ЕС

Беларусь приостановила свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство» в ответ на санкции Евросоюза. Об этом сообщает сайт МИД Беларуси.

«Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью», – говорится в заявлении ведомства.

Как пишет русская служба Би-Би-Си, Минск также отзывает своего представителя в ЕС для консультаций. Главе представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю также предложили выехать в Брюссель «чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций».

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что своим решением Минск сделал еще один шаг назад и посоветовал режиму Лукашенко поставить на первое место будущее Беларуси.

«Это приведет к дальнейшему росту напряженности и окажет негативное воздействие на белорусский народ за счет лишения его возможностей, которые дает наше сотрудничество», – написал он в Twitter.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о намерении продолжать участвовать в «Восточном партнерстве», а идею выхода из инициативы назвала «демонстрацией никуда не ушедшей неуверенности режима».

«Мы – моя команда и все демократические силы – продолжим работать с нашими европейскими партнерами и сделаем всё, чтобы в проектах «Восточного партнерства», включая саммит в этом году, нашу родину представляли те, кто действительно имеет право говорить от имени народа», – говорится в Telegram-канале Тихановской.