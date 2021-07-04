Лоукостер Eurowings начал регулярные полеты из Дюссельдорфа в Тбилиси

Немецкий лоукостер Eurowings (входит в Lufthansa Group) начал выполнять полеты в Грузию. Первый самолет авиакомпании накануне, 3 июля, прибыл из Дюссельдорфа в Тбилисский международный аэропорт. Пассажиров приветствовали традиционной водной аркой. В аэропорту прибытия им вручили памятные подарки.

В официальной церемонии по случаю начала оперирования Eurowings на грузинском рынке приняли участие глава Минэкономики Натия Турнава, директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе, посол Германии Хуберт Книрш и другие официальные лица, сообщают «Новости-Грузия».

Полеты между Дюссельдорфом и Тбилиси будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям на самолетах Airbus A320.

Лоукостер Eurowings со штаб-квартирой в Дюссельдорфе основана в 1993 году. Объединение аэропортов Грузии с 2017 года вело активные переговоры с компанией для открытия прямых рейсов в Грузию.