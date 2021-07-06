В России от COVID-19 за сутки впервые умерли более 700 человек

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 737 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Это максимум суточной смертности с начала пандемии.



Наибольшее число смертей от COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. Однако в крупнейших городах России смертность от болезни остается заметно ниже достигнутых в конце июня максимумов. Таким образом, рекордный прирост смертности за одни сутки обеспечили другие регионы.

Общее число умерших, с подтверждённым диагнозом COVID-19 с начала пандемии, по данным оперативного штаба, достигло почти 140 тысяч.

В то же время, по данным Росстата, уже к концу апреля 2021 года в России (включая аннексированный Крым) умерли более 270 тысяч человек с COVID-19. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики статистического ведомства. Росстат учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти.

За последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев заражения COVID-19. Всего за время пандемии в России зарегистрировано 5 миллионов 658 тысяч 672 случая коронавирусной инфекции нового типа.