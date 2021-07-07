Гахария обвинил правительство в некомпетентности из-за событий 5-6 июля

В некомпетентности обвинил правительство Грузии его бывший глава Георгий Гахария из-за последних событий в Тбилиси. В беседе с журналистами в Зугдиди, где Гахария проводит предвыборную кампанию своей новой партии «За Грузию», бывший премьер назвал реакцию властей на события 5-6 июля «пиком некомпетентности» и «неспособностью защитить права граждан», сообщает агентство «Новости-Грузия».

«На протяжении последних двух дней мы увидели, что государство не могло защитить конституцию и не смогло защитить граждан от физического насилия, это было проявлением недееспособности», - сказал Гахария.

Государство должно быть ответственно за защиту безопасности каждого гражданина, подчеркнул экс-премьер.

«Считайте, что это было политическим явлением. Смотреть на разрушенное государство очень тяжело. Когда государство не могло защитить ни конституцию, ни своих граждан от физического насилия, не смогло защитить журналистов от массовых преследований, не смогло защитить туристов… Просто невозможно представить, что мы увидели. Это было проявлением беспомощности. Какой-то пик некомпетентности. Оказывается, эти люди понимают государство так - если государство предупредило о рисках, то за мою физическую безопасность, установление и поддержание конституционного порядка в стране, ответственность несет кто-то другой. Это уже беспомощность.

Сегодняшние боссы правящей власти винят во всем всех, абсолютно всех: граждан, церковь, Европу, когда им нужно - то правых, то левых, но вообще ничего не говорят о своей ответственности, что еще более безответственно. Государство, по сути, сделало все для того, чтобы сказать - я вас предупредило, а теперь отойду в сторонку, а вы - граждане, выясняйте отношения друг с другом. Это был крайне безответственный поступок. Насилие порождает только насилие, и все это мы увидели за последние два дня. Помимо некомпетентности, все это прямой вред, нанесенный государству. Фактически, это обрушение государства», - сказал Гахария.

Следует отметить, что самого Гахария оппоненты неоднократно обвиняли в чрезмерном использовании силы – из-за разгона акции 20 июня 2019 года перед зданием парламента на Руставели. После событий той ночи в Тбилиси два с половиной месяца продолжались протестные акции с требованием отставки Гахария с поста главы МВД.